Real Madryt – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (09.05.2023)

Real Madryt - Manchester City: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór na Santiago Bernabeu szykuje się świetne widowisko. Obie drużyny są gwarantem wielkich emocji.

IMAGO / News Images Na zdjęciu: Erling Haaland

Estadio Santiago Bernabeu Liga Mistrzów Real Madryt Manchester City

Real Madryt – Manchester City, typy bukmacherskie

Obie drużyny o finał Ligi Mistrzów walczyły również przed rokiem. Wówczas górą był Real Madryt, a my byliśmy świadkami dwóch wielkich widowisk. Wtorkowy pojedynek na Santiago Bernabeu także zapowiada się niezwykle ciekawie i jesteśmy przekonani, że padną w nim gole. Gości z Manchesteru do ogrania Realu ma poprowadzić Erling Haaland, którego Obywatelom rok temu na pewno zabrakło. W przypadku tego meczu postanowiliśmy skorzystać z promocji przygotowanej przez STS, która pozwala postawić zakład na gola dowolnej drużyny po kursie 125.00. My stawiamy na przynajmniej jedno trafienie Manchesteru City. Zasady tej promocji przedstawiamy nieco niżej. Nasz typ: gol Manchesteru City

Real Madryt – Manchester City, ostatnie wyniki

Real Madryt do wtorkowego spotkania przystąpi świeżo po zdobyciu drugiego w tym sezonie trofeum. Królewscy, którzy wcześniej triumfowali w Klubowych Mistrzostwach Świata, teraz do swojej kolekcji dołożyli Puchar Króla. W finałowym meczu, który rozegrany został w ostatni weekend w Sewilli, podopieczni Carlo Ancelottiego pokonali 2:1 Osasunę Pampeluna.

We wcześniejszych spotkaniach widać było, że piłkarze Realu, którzy już wcześniej pożegnali się z marzeniami o mistrzostwie Hiszpanii, byli już myślami przy meczach pucharowych. W czterech ostatnich ligowych kolejkach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Celtą Vigo i 4:2 z Almerią) oraz doznali dwóch porażek (2:4 z Gironą i 0:2 z Realem Sociedad).

Tymczasem Manchester City kontynuuje obecnie marsz w kierunku kolejnego mistrzostwa Anglii. Obecnie może się pochwalić serią dziesięciu zwycięstw z rzędu w Premier League, co pozwoliło mu wskoczyć na fotel lidera kosztem Arsenalu. Obywatele w tym sezonie grają o potrójną koronę, bowiem mają szansę na wygranie nie tylko rozgrywek Premier League i Ligi Mistrzów, ale także Pucharu Anglii.

Od czasu rewanżowego meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, który zakończył się remisem 1:1, drużyna Josepa Guardioli odniosła pięć zwycięstw. W półfinale Pucharu Anglii pewnie 3:0 pokonała Sheffield United, natomiast w lidze wygrywała kolejno z Arsenalem (4:1), Fulham (2:1), West Hamem United (3:0) i Leeds United (2:1).

Real Madryt – Manchester City, historia

Obie drużyny do tej pory na europejskiej arenie mierzyły się osiem razy. W pierwszych czterech pojedynkach Real Madryt był niepokonany (2 zwycięstwa i 2 remisy), ale w kolejnych czterech spotkaniach zdecydowanie lepiej radził sobie Manchester City, który wygrał trzy mecze. Real Madryt w tym czasie triumfował tylko raz. Przy okazji wtorkowego spotkania należy również dodać, że trzy z czterech spotkań w Madrycie zakończyły się wygranymi gospodarzy.

Ostatni raz do ich pojedynków doszło w poprzednim sezonie, także w półfinale. Pierwsze spotkanie na Etihad Stadium zakończyło się wygraną Manchesteru City 4:3, ale w rewanżu w Madrycie Królewscy rozstrzygnęli dwumecz na swoją korzyść wygrywając 3:1 po dogrywce.

Real Madryt – Manchester City, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo w pierwszym meczu w Madrycie mają goście z Manchesteru City.

Real Madryt – Manchester City, kto wygra?

Real Madryt – Manchester City, przewidywane składy

Największym zmartwieniem dla trenera Realu Madryt Carlo Ancelottiego jest absencja Edera Militao, który w pierwszym spotkaniu nie wystąpi z powodu kartek. Ze względów zdrowotnych na murawie nie będzie mógł pojawić się także Ferland Mendy, ale gotowy do gry powinien być Luka Modrić. Chorwat narzekał ostatnio na problemy zdrowotne, ale w finale Pucharu Króla pojawił się na murawie z ławki rezerwowych.

W zespole Manchesteru City największy znak zapytania stoi przy nazwisku Nathana Ake, który doznał urazu podczas ostatniego ligowego meczu z Leeds United.

Real Madryt – Manchester City, transmisja meczu

Pierwszy półfinałowy pojedynek Realu Madryt z Manchesterem City odbędzie się we wtorek (9 maja) o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 1.

