Real Madryt – Mallorca: typy, kursy, zapowiedź (09.01.2025)

Real Madryt – Mallorca: typy bukmacherskie

Real Madryt jest zdecydowanym faworytem czwartkowej rywalizacji z RCD Mallorca w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Mecz odbędzie w w Dżudzie. Obrońcy tytułu notują serię siedmiu zwycięstw z rzędu. W ubiegłym roku zdobyli cenne trofeum po zwycięstwie nad Barceloną (4:1), a hat-tricka skompletował Vinicius Junior. W mojej ocenie w ofercie STS warto rozważyć typ, wedle którego Los Blancos zdobędą minimum trzy bramki. Mój typ: powyżej 2,5 bramki Realu Madryt.

Real Madryt – Mallorca: ostatnie wyniki

Piłkarze Realu Madryt wygrali cztery z pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Carlo Ancelottiego 14 grudnia potknęli się niespodziewanie w spotkaniu z Rayo Vallecano (3:3) w La Liga, a od tego czasu zdobyli aż 14 bramek w czterech potyczkach. Królewscy w ostatnim czasie ograli meksykańską Pachucę (3:0) w Pucharze Interkontynentalnym, a także Sevillę (4:2), Valencię (2:1) w La Liga. Awansowali również do 1/8 finału Pucharu Króla, rozbijając na wyjeździe Deportivo Minerę (5:0).

Mallorca w hiszpańskiej elicie pokazuje się dobrej strony. Zajmuje obecnie szóstą pozycję, a do miejsca dającego awans do Ligi Mistrzów traci raptem sześć punktów. Na początku jednak niespodziewanie pożegnała się Pucharem Króla po porażce z trzecioligową Pontevedrą (0:3). Z kolei w końcówce ubiegłego roku zdołała pokonać Gironę (2:1) oraz Getafe (1:0.

Real Madryt – Mallorca: historia

Królewscy triumfowali w trzech z ostatnich pięciu starć z Mallorcą. . W sierpniu ubiegłego roku spotkanie obu drużyn zakończyło się remisem (1:1), a niżej notowanemu zespołowi cenny punkt w drugiej połowie zapewnił Vedat Muriqi. Warto zwrócić uwagę, że zespół ze stolicy Hiszpanii strzelił trzy gole w czterech ostatnich pojedynkach.

Real Madryt – Mallorca: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują, że faworytem czwartkowej potyczki jest Real Madryt. Kurs na zwycięstwo Królewskich zostało wycenione na poziomie około 1.37. Z kolei wygrana Mallorki można obstawić z kursem 7.25. Remis w ofercie STS wynosi mniej więcej 4.80.

Real Madryt – Mallorca: przewidywane składy

Do kadry meczowej Los Blancos został włączony David Alaba. Austriak po raz ostatni na boisku pojawił się w grudniu 2023 roku. Ponad rok trwała jego rehabilitacja po zerwaniu więzadeł krzyżowych w lewym kolanie. Carlo Ancelotti nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Danim Carvajalem i Edera Militao.

Real Madryt: Courtois – Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy – Valverde, Camavinga, Jude Bellingham- Rodrygo, Vinicius Junior, Kylian Mbappe

Mallorca: Greif – Mafeo, Valjent, Copete – Mojica – Asano, Morlanes, Mascarell, Darder – Larin, Muriqi

Real Madryt – Mallorca: typ kibiców

Real Madryt – Mallorca: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Mallorcą zostanie rozegrane w czwartek (9 stycznia) o godzinie 20:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na antenie Eleven Sports oraz w aplikacji Canal+online.

Mecz będzie także do objerzenia za darmo w usłudze STS TV. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do spotkania, to należy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za co najmniej 2 zł.

