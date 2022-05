Real Madryt – Levante: zapowiedź, typy, kursy (12.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Real Madryt – Levante to czwartkowy mecz hiszpańskiej La Liga. Goście mają już tylko iluzoryczne szanse na utrzymanie w La Liga. Spadną do niższej klasy rozgrywek, jeśli nie zainkasują w stolicy Hiszpanii trzech punktów.

Real Madryt – Levante, typy i przewidywania

Real Madryt ma już pewne mistrzostwo kraju, ale nie spodziewamy się, by potraktował ten mecz zupełnie ulgowo i doznał drugiej porażki z rzędu. Goście z Walencji walczą o życie, ale sama determinacja może nie wystarczyć do tego, by zdobyć w starciu z liderem tabeli jakiekolwiek punkty.

Całkiem prawdopodobny scenariusz zakłada, że oba zespoły trafią co prawda do siatki, ale po zwycięstwo sięgną zgodnie z planem piłkarze prowadzeni przez Carlo Ancelottiego.

Real Madryt – Levante, sytuacja kadrowa

Carlo Ancelotti będzie musiał poradzić sobie w najbliższych meczach bez Daniego Ceballosa. Hiszpan doznał urazu mięśnia przywodziciela i może to być dla niego nawet koniec sezonu. Absencji spowodowanych kontuzjami w drużynie Realu jest jednak więcej. Podczas ostatniej sesji treningowej z zespołem nie pracowali: Alaba, Jović, Isco, Bale, Hazard i Marcelo. Goście nie mają z kolei nowych problemów kadrowych.

Real Madryt – Levante, ostatnie wyniki

Real Madryt zapewnił już sobie wcześniej mistrzostwo Hiszpanii. Po rozegraniu 35 meczów drużyna Carlo Ancelottiego ma w dorobku 81 punktów. Królewscy myślami są już przy finale Ligi Mistrzów, gdzie awansowali po ograniu po dogrywce Manchesteru City.

Mistrzowie Hiszpanii doznali w niedzielę pierwszej porażki od marca i ulegli w derbowym pojedynku Atletico (0:1). W spotkaniu tym nie zagrał jednak między innymi Karim Benzema, który miał w nogach 120 minut w Champions League. – Pierwszą rzeczą teraz, jaką muszę robić, to unikać problemów, jeśli piłkarz jest zmęczony. Luka Modrić też potrzebował oddechu, dlatego nie zagrał od pierwszej minuty – tłumaczył dziennikarzom Ancelotti.

Levante gra o być albo nie być w La Liga. Szanse tego zespołu na utrzymanie są już tylko iluzoryczne. Ekipa z Walencji jest przedostatnia w tabeli. Na trzy kolejki przed końcem traci do bezpiecznej lokaty aż pięć punktów. By przedłużyć swoje szanse goście musieliby zgarnąć w Madrycie trzy oczka.

W ostatnich dwóch meczach Levante zdobyło cztery punkty. W derbach zespół ten zremisował z Valencią (1:1), a potem ograł u siebie Real Sociedad (2:1).

Real Madryt – Levante, historia

Zespoły te zagrają ze sobą po raz drugi w tym sezonie. Spotkanie z sierpnia ubiegłego roku było wyrównane i zakończyło się remisem 3:3. Warto też wspomnieć o tym, że w poprzednim sezonie Levante zdołało sensacyjnie wygrać w stolicy Hiszpanii 2:1. Autorem gola na wagę trzech punktów był Roger Marti, który trafił do siatki w 78. minucie gry.

Real Madryt – Levante, kursy bukmacherów

Real Madryt – Levante, przewidywane składy

Real: Łunin – Nacho, Vallejo, Militao, Vazquez – Camavinga, Casemiro, Kroos – Rodrygo, Asensio, Jović

Levante: Cardenas – Son, Vezo, Duarte, Rober, Miramon – Radoja, Pepelu, Campana – Morales, Gomez

Real Madryt – Levante, transmisja meczu

Mecz Real Madryt – Levante zostanie rozegrany w czwartek 12 maja w ramach rozgrywek La Liga. Transmisję na żywo od 21:25 zobaczymy na antenie Eleven Sports 1.

