Real Madryt – Girona: typy, kursy, zapowiedź (30.10.2022)

Real Madryt – Girona: typy i kursy na mecz La Liga. Królewscy w niedzielnym meczu 12. kolejki nie powinni mieć problemów ze zgarnięciem pełnej puli. Na Santiago Bernabeu przyjedzie bowiem przedostatnia drużyna ligowej tabeli.

LaLiga Real Madryt Girona

Real Madryt – Girona, typy i przewidywania

Nie spodziewamy się w tym meczu niespodzianki i jesteśmy przekonani, że trzy punkty trafią na konto Realu Madryt. Kursy na wygraną Królewskich nie są jednak atrakcyjne, dlatego też idziemy w innym kierunku. Stawiamy na to, że padną w tym spotkaniu co najmniej trzy gole. Taki scenariusz miał miejsce w każdym z sześciu ostatnich pojedynków tych drużyn. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Real Madryt – Girona, sytuacja kadrowa

W zespole Realu Madryt w niedzielnym meczu zabraknie nadal zmagającego się z problemami mięśniowymi Karima Benzemy. Francuz będzie jednak jedynym nieobecnym, bowiem do dyspozycji sztabu szkoleniowego będą już Luka Modrić, Federico Valverde, Dani Ceballos i Mariano Diaz.

Girona na Santiago Bernabeu zagra bez kontuzjowanych Borjy Garcii i Ibrahima Kebe, a pod znakiem zapytania stoi występ Juanpe. Nie należy się również spodziewać większych zmian w składzie w porównaniu do tego, który rozpoczynał ostatni mecz z Osasuną.

Real Madryt – Girona, ostatnie wyniki

Real Madryt w tym sezonie stracił punkty tylko w jednym ligowym meczu, remisując 1:1 u siebie z Osasuną Pampeluna. Pozostałych 10 do tej pory rozegranych spotkań rozstrzygnął na swoją korzyść. W niedzielę powalczy o piąte ligowe zwycięstwo, po tym jak w ostatnich tygodniach wygrywał kolejno z Getafe (1:0), Barceloną (3:1), Elche (3:0) i Sevillą (3:1). Królewscy jeszcze do niedawna mogli się pochwalić mianem niepokonanych, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. To zmieniło się jednak w mijającym tygodniu, bowiem w spotkaniu Ligi Mistrzów drużyna Carlo Ancelottiego przegrała 2:3 z RB Lipsk.

Girona to jeden z głównych kandydatów do pożegnania się z La Liga w tym sezonie. Aktualnie drużyna z Katalonii zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, mając na swoim koncie dziewięć punktów. W tym sezonie Gironie udało się wygrać dwa mecze, ale ostatnie zwycięstwo zaliczyli 9 września. Od tamtej pory rozegrali sześć spotkań w La Liga, zdobywając w ich tylko dwa punkty.

Real Madryt – Gironda, historia

Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się ze sobą w sezonie 2018/19, w którym Girona pożegnała się z La Liga. Pierwsze ligowe spotkanie na stadionie katalońskiego klubu zakończyło się wysoką wygraną 4:1 Realu. Girona zrewanżowała się jednak Królewskim zwyciężając 2:1 na Santiago Bernabeu. W międzyczasie obie drużyny rywalizowały ze sobą również w Pucharze Króla. Dwumecz zakończył się spokojną wygraną Realu – 4:2 u siebie, 3:1 na wyjeźdize.

Real Madryt – Girona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości i wskazują na Real Madryt jako murowanego faworyta niedzielnego spotkania. Kursy na wygraną Królewskich w meczu z Gironą nie przekraczają 1.25, podczas gdy na wygraną gości można postawić po kursie 12.00. W STS można teraz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł. Otrzymamy go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Real Madryt – Girona, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Modric, Tchouameni, Kroos – Valverde, Rodrygo, Vinicius

Girona: Gazzaniga – Couto, D. Lopez, Bueno, Hernandez – Herrera, Romeu, A. Garcia, Riquelme – Vallejo, Castellanos

Real Madryt – Girona, transmisja meczu

Niedzielny mecz na Santiago Bernabeu Real Madryt – Girona rozpocznie się o godzinie 16:15. Spotkanie w telewizji będziemy mogli obejrzeć “na żywo” na kanale CANAL+ Sport 2. Zupełnie darmowa transmisja za pośrednictwem internetu będzie dostępna w usłudze STS TV. Wystarczy podać podczas rejestracji kod promocyjny GOAL oraz zagrać dowolny kupon.

