Real Madryt – Eintracht Frankfurt: typy i kursy na Superpuchar Europy. Jeden Superpuchar Europy Carlo Ancelotti w przeszłości z Realem Madryt już zdobył, ale ma ochotę dołożyć do niego drugi. Królewscy są murowanym faworytem. Czy triumfator Ligi Europy jest w stanie ich zatrzymać?

Olympiastadion Superpuchar Europy Real Madryt Eintracht Frankfurt 1.47 4.75 6.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2022 12:50 .

Real Madryt – Eintracht Frankfurt, typy i przewidywania

Przewidywanie tego, jak w pierwszym, oficjalnym meczu w nowym sezonie zaprezentuje się jakakolwiek drużyna jest sporym problemem. Nie da się porównać gry i nastawienia piłkarzy w trakcie sparingów przedsezonowych, do poważnego meczu o stawkę. A takim właśnie jest środkowy pojedynek z Eintrachtem Frankfurt. Real Madryt to drużyna, która na przestrzeni ostatnich sezonów udowodniła, że jest stworzona do rozgrywania finałów. Nawet jak gra się nie układa, a rywal raz za razem naciera na bramkę, Królewscy znajdują sposób na sforsowanie jego bramki, strzelenie gola i zapewnienie sobie zwycięstwa. Tak było w finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem.

Eintracht latem zasiliło wielu nowych zawodników, ale wydaje się, że żaden z nich ni będzie w stanie zastąpić jeden do jednego Filipa Kosticia, który jest bliski przenosin do Juventusu. Serba zabraknie na jego własną prośbę w kadrze na mecz o Superpuchar, co jest ogromną stratą dla Orłów. Piłkarze Olivera Glasnera fatalnie weszli w ten sezon, notując porażkę z Bayernem Monachium aż 1:6. Mało co funkcjonowało w drużynie w tamtym meczu. Jeśli piłkarze z Frankfurtu chcą uniknąć kompromitacji również w spotkaniu z Realem Madryt, powinni zadbać lepiej o grę defensywną. Nasz typ: Poniżej 3.5 gola.

Real Madryt – Eintracht Frankfurt, ostatnie wyniki

Trudno oceniać formę Królewskich jedynie na podstawie przedsezonowych sparingów. W nich klub radził sobie ze zmiennym szczęściem. Najgorszy mecz Real rozegrał przeciwko FC Barcelonie. Los Blancos przegrali tylko 0:1, ale nie udało im się oddać nawet jednego celnego strzału na bramkę rywali. Nieco lepiej wyglądało to w meczu z Juventusem, pewnie wygranym 2:0. Oprócz tego wpadł jeszcze remis 2:2 z Club America. Jesteśmy niemal pewni, że na mecz z Eintrachtem podopieczni Carlo Ancelottiego odpowiednio się zmotywują i zagrają na 100% swoich możliwości.

W trakcie przedsezonowych sparingów gra Eintrachtu wyglądała naprawdę nieźle. Trzy zwycięstwa w czterech meczach, a do tego bilans bramkowy 9:2 były dobrym prognostykiem przed nowym sezonem. Następnie nadeszło pewne zwycięstwo 4:0 w pierwszej rundzie rozgrywek pucharu Niemiec nad drugoligowym Magdeburgiem. W rywalizacji z dużo wyżej notowanym rywalem w postaci Bayernu wyglądało to już niestety fatalnie. Inna sprawa, że Bawarczycy byli wyjątkowo zmotywowani żeby pokazać, że stać ich na wysokie zwycięstwa nawet bez Roberta Lewandowskiego.

Real Madryt – Eintracht Frankfurt, sytuacja kadrowa

W komfortowej sytuacji przed meczem o Superpuchar znajduje się Carlo Ancelotti. Włoch powołał na to spotkanie wszystkich dostępnych zawodników pierwszej drużyny Realu Madryt. Po stronie Eintrachtu na pewno nie zobaczymy Filipa Kosticia, który jest o krok od przenosin do Juventusu. Oprócz niego nie zagrają kontuzjowani Jerome Onguene i Buta.

Real Madryt – Eintracht Frankfurt, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem spotkania o Superpuchar Europy jest Real Madryt. Kursy na zwycięstwo Królewskich wynoszą w granicach 1.47. Remis waha się między 4.50, a 4.85. Wysoki jest kurs na wygraną Eintrachtu Frankfurt – aż 7.30. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Real Madryt – Eintracht Frankfurt, przewidywane składy

Real: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Vinicuis Jr., Benzema, Rodrygo

Eintracht: Trapp – Tuta, Toure, N’Dicka – Knauff, Rode, Sow, Alidou – Lindstrom, Borre, Goetze

Real Madryt – Eintracht Frankfurt, transmisja

Spotkanie o Superpuchar Europy transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport Premium 1, a także Polsatu. Początek w środę 10 sierpnia o godzinie 21:00.

