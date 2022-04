Real Madryt – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (12.04.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Real Madryt – Chelsea to jeden z dwóch wtorkowych bojów w ramach 1/4 finału Ligi Mistrzów. Przed starciem w lepszym położeniu są Królewscy. Niemniej ekipa Thomasa Tuchela wierzy mocno odwrócenie losów rywalizacji, co dodaje dodatkowego smaczku batalii na Santiago Bernabeu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Estadio Santiago Bernabeu Liga Mistrzów Real Madryt Chelsea 2.55 3.55 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2022 22:14 .

Real Madryt – Chelsea FC, typy i przewidywania

Sytuacja jest idealna dla Realu Madryt, który ma półfinał na wyciągnięcie dłoni. Królewscy w tej kampanii rzadko rozczarowują, gdy Karim Benzema i Vincius Jr są w gotowości. Chelsea ma jednak także zespół z ogromnym potencjałem. Bez wątpienia to ekipa, którą stać na odwrócenie losów rywalizacji i wywalczenie awansu do następnej rundy Ligi Mistrzów. Nie pójdziemy na łatwiznę i nie wskażemy ewentualnego zwycięzcy. W każdym razie warto w tym starciu skusić się na zakłady dotyczące liczby goli. Spodziewamy się minimum trzech trafień we wtorkowej potyczce. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Real Madryt – Chelsea FC, ostatnie wyniki

Real Madryt przystąpi do wtorkowej potyczki, mogąc pochwalić się trzema kolejnymi zwycięstwami z rzędu. W trakcie minionego weekendu podopieczni Carlo Ancelottiego wygrali z Getafe (2:0). Trafienia dla Los Blancos zanotowali Casemiro i Licas Vazquez.

Real w 16 ostatnich spotkaniach w roli gospodarza przegrał tylko raz, gdy został rozbity przez Barcelonę (0:4). Na swoim obiekcie w tym roku Królewscy w pokonanym polu pozostawili między innymi Atletico Madryt (2:0), czy PSG (3:1).

Chelsea ma natomiast za sobą cenne zwycięstwo nad Southampton (6:0) w sobotę. Londyńczycy jednocześnie podnieśli się z kolan po dwóch z rzędu porażkach kolejno z Brentford (1:4), czy Realem (1:3).

The Blues w ostatnim czasie świetnie czują się na obiektach rywali. Ekipa Thomasa Tuchela na wyjazdach wygrała w każdym z ośmiu ostatnich meczów. Chelsea po raz ostatni przegrała na stadionie rywala z Man City (0:1). W pokonanym polu londyńczycy pozoistawili natomiast między innymi Crystal Palace (0:1), czy Lille (1:2).

Real Madryt – Chelsea FC, historia

W sześciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami Real był górą dwa razy, trzykrotnie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili zawodnicy Los Blancos. Ostatnie starcie na obiekcie w Madrycie zakończyło się natomiast wynikiem 1:1. Przed tygodniem Real na Stamford Bridge wygrał 3:1 dzięki hat-trickowi Karima Benzemy.

Real Madryt – Chelsea FC, kursy bukmacherów

Analitycy bukmacherscy nieco większe szanse na zwycięstwo dają piłkarzom Królewskich. Kurs na wygraną Realu w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 2,46. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Real Madryt – Chelsea FC, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Real – Chelsea transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 2. Starcie rozpocznie się o godzinie 21:00.

Najwyższy freebet na rynku – 50 zł z kodem GOAL Poleca Mateusz Borek Odbierz bonusy od etoto +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.