Real Madryt – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (08.02.2025)

Real – Atletico: typy i przewidywania

Real Madryt już w sobotę zmierzy się na Santiago Bernabeu z Atletico Madryt w 23. kolejce La Liga. Królewscy przystępują do derbów miasta po sensacyjnej porażce z Espanyolem (0:1) w poprzedniej serii gier. Pomimo przegranej z katalońskim zespołem, zespół Carlo Ancelottiego utrzymał pozycję lidera, ale ich przewaga nad Rojiblancos stopniała do jednego punktu.

Mistrzowie Hiszpanii mają przed sobą intensywne dni, ponieważ w następnym tygodniu spotkają się z Manchesterem City w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Piłkarze Diego Simeone nie są faworytem nadchodzących derbów. Moim zdaniem goście są w stanie sprawić niespodziankę, a w dobrej formie znajduje się Antoine Griezmann, który strzelił trzy gole w trzech ostatnich meczach. Mój typ: wygrana Atletico Madryt.

Real – Atletico: ostatnie wyniki

Piłkarze Realu Madryt w zeszył weekend przegrali na wyjeździe z Espanyolem (0:1) po straconej bramce w 85. minucie. To była trzecia porażka w ligowym sezonie od 4 grudnia, gdy musieli uznać wyższość ekipy Athletiku Bilbao. W środku tygodnia Los Blancos awansowali do półfinału Pucharu Króla po wyjazdowym zwycięstwie nad Leganes (3:2). Wcześniej ograli Brest (3:0), Real Valladolid (3:0) oraz RB Salzburg (5:1).

Atletico Madryt jest w znakomitej formie, wygrywając pięć ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zespół Rojiblancos nabiera rozpędu w kluczowym momencie sezonu, zdobywając w tym czasie aż 13 bramek. We wtorek rozbili Getafe (5:0) i zapewnili sobie awans do półfinału krajowego pucharu. Z kolei w ubiegłym tygodniu sięgnęli po komplet punktów w starciu z Mallorcą (2:0).

Real – Atletico: historia

W ostatnim spotkaniu, które zostało rozegrane we wrześniu, na Wanda Metropolitano padł remis (1:1). Derby Madrytu w minionej kampanii dostarczyły ogromnych emocji. Aż czterokrotnie Atletico i Real mierzyły się ze sobą, a każde starcie było pełne napięcia. Królewscy zdołali wygrać tylko raz. W półfinale Superpucharu Hiszpanii, gdzie po dramatycznej dogrywce triumfowali (5:3). W Pucharze Króla również potrzebny był dodatkowy czas, lecz tym razem to Los Colchoneros wyszli zwycięsko, pokonując rywali (4:2). W La Liga ekipa Diego Simeone zanotowała zwycięstwo (3:1). W rewanżu na Santiago Bernabeu padł remis (1:1).

Real – Atletico: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji na Santiago Bernabeu są zawodnicy Realu Madryt. Jeśli uważasz, że komplet punktów powędruje do Królewskich, to kursy wynoszą około 1.88. Z kolei triumf zespołu Atletico Madryt zostało wycenione w granicach 3.85-4.00. Kursy na remis oscylują na poziomie mniej więcej 3.70.

Real – Atletico: sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Eder Militao Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2025 Eduardo Camavinga Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2025 Antonio Rüdiger Uraz uda Koniec lutego 2025 David Alaba Uraz mięśnia Koniec lutego 2025

Kontuzje i zawieszenia Atletico Madryt Zawodnik Powrót Pablo Barrios Wirus Niepewny Robin Le Normand Żółte kartki Po 1 meczu Thomas Lemar Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Arthur Vermeeren Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach

Real – Atletico: przewidywane składy

Kylian Mbappe, Jude Bellingham oraz Vazquez opuścili ostatnie spotkanie z Leganes z powodu drobnych urazów, natomiast Eduardo Camavinga nie był jeszcze gotowy do gry po kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Jednak Carlo Ancelotti zasugerował, że cała czwórka będzie do dyspozycji na zbliżające się starcie.

Atletico będzie osłabione przeciwko Królewskim. Robin Le Normand nie weźmie udziału w derbach z powodu zawieszenia. Drużyna Diego Simeone prezentuje znakomitą formę, a Pablo Barrios wznowił treningi po niedawnym urazie. W ofensywie Rojiblancos mogą liczyć na świetnie dysponowanych napastników. Alexander Sorloth, który zdobył 11 bramek w tym sezonie, prawdopodobnie rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych.

Real Madryt Carlo Ancelotti Atletico Madryt Diego Simeone Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi 10 Luka Modric 13 Andriy Lunin 15 Arda Guler 16 Endrick 18 Jesus Vallejo 21 Brahim Diaz 23 Ferland Mendy 30 Gonzalo Garcia 31 Jacobo Ramon 34 Sergio Mestre 1 Juan Musso 4 Conor Gallagher 9 Alexander Sørloth 10 Angel Correa 16 Nahuel Molina Lucero 20 Axel Witsel 23 Reinildo Mandava 6 Koke 3 Cesar Azpilicueta

Real – Atletico: sonda

Real – Atletico: transmisja meczu

Derby Madrytu odbędą się w sobotę (8 lutego) o godzinie 21:00. Mecz Real Madryt – Atletico Madryt będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto szlagier 23. kolejki La Liga możesz również obejrzeć dzięki usłudze STS TV.

