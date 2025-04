Real Madryt – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (16.04.2025)

Real Madryt – Arsenal: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czy ekipa Królewskich dokona kolejnego cudu w Europie? Niczego nie można wykluczyć. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą środę, 16 kwietnia o godzinie 21:00.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: William Saliba i Kylian Mbappe

Real Madryt – Arsenal, typy i przewidywania

Real Madryt zmierzy się u siebie z Arsenalem w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie na Emirates Stadium padło łupem Anglików, którzy wygrali aż 3:0. Bohaterem tego pojedynku został Declan Rice, który perfekcyjnie wykonał dwa rzuty wolne, zaś wynik potyczki ustalił Mikel Merino. Tak więc przed Hiszpanami arcytrudne zadanie, ale czy niemożliwe?

Drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego jest specjalistą w wychodzeniu z tarapatów i na pewno spróbuje po raz kolejny zadziwić cały piłkarski świat. Piłkarze zespołu Los Blancos zapewniają, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby kibice ponownie doświadczyli magicznej nocy. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą środę, 16 kwietnia o godzinie 21:00.

Real Madryt nie będzie miał nic do stracenia i bez wątpienia powalczy o sprawienie sensacji. Aktywny powinien być Kylian Mbappe, który chce zmazać plamę po tym, jak otrzymał czerwoną kartkę w La Lidze. Strzelenie gola przez francuskiego napastnika jest prawdopodobnym scenariuszem. Mój typ: Kylian Mbappe zdobędzie bramkę.

Real – Arsenal: oferty bukmacherów

Środowe spotkania to dobra okazja do skorzystania z jednej ze specjalnych promocji przygotowanych na ten mecz przez bukmacherów. W Superbet można zgarnąć aż 400 zł bonusu za wytypowanie drużyny, która zdobędzie choćby jednego gola. Z kolei BETFAN przygotował ofertę dzięki której można zgarnąć 300 zł bonusu, jeżeli w meczu padną co najmniej 2 gole. Poniżej prezentujemy najciekawsze propozycje bukmacherów.

Real Madryt – Arsenal, sytuacja kadrowa

Oba zespoły od dawna mierzą się z plagą kontuzji, co bez wątpienia może mieć kluczowy wpływ na przebieg tej rywalizacji. W drużynie gospodarzy na pewno nie zobaczymy Daniego Carvajala, Edera Militao, Ferlanda Mendy’ego i Andrija Łunina, którzy zmagają się z urazami oraz zawieszonego za kartki Eduardo Camavingi. W ekipie gości nie zagrają natomiast Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes i Ben White, a występ Thomasa Parteya oraz Jorginho jest niepewny.

Kontuzje Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Eder Militao Uraz więzadła krzyżowego Koniec lipca 2025 Ferland Mendy Uraz ścięgna udowego Koniec kwietnia 2025 Andriy Lunin Uraz mięśnia Niepewny

Kontuzje Arsenal Zawodnik Powrót Takehiro Tomiyasu Operacja kolana Do końca sezonu Gabriel Jesus Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Kai Havertz Uraz ścięgna udowego Koniec lipca 2025 Riccardo Calafiori Kontuzja kolana Koniec kwietnia 2025 Gabriel Magalhães Uraz ścięgna udowego Do końca sezonu Jorginho Uraz żebra Około tydzień

Real Madryt – Arsenal, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie zarówno piłkarze Realu Madryt, jak i zawodnicy Arsenalu nie zachwycają wysoką dyspozycją na ligowym podwórku. Co prawda, ekipa Królewskich pokonała Deportivo Alaves 1:0, ale wcześniej sensacyjnie przegrała 1:2 z Valencią. Natomiast drużyna Kanonierów zaliczyła dwa remisy z rzędu – 1:1 z Brentfordem oraz 1:1 z Evertonem.

Real Madryt – Arsenal, historia

W bezpośredniej rywalizacji między tymi zespołami lepiej wypadają Anglicy. Arsenal wygrał bowiem aż trzy z pięciu poprzednich spotkań przeciwko Realowi Madryt. W tych meczach hiszpański gigant triumfował tylko raz, a oprócz tego padł jeden remis. Przypomnijmy, że tydzień temu na Emirates Stadium padł wynik 3:0 dla ówczesnych gospodarzy.

Real Madryt – Arsenal, kursy bukmacherskie

Faworytem środowej potyczki są gospodarze, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Hiszpański klub planuje bowiem zrehabilitować się za fatalny występ sprzed tygodnia. Ekipa Carlo Ancelottiego przynajmniej powalczy o sprawienie sensacji. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.70, z kolei typ na zwycięstwo Arsenalu to mniej więcej 4.45. Natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.15. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych.

16 kwietnia 2025 08:10

Real Madryt – Arsenal, przewidywane składy

Wszystko wskazuje na to, że w wyjściowej jedenastce zespołu The Gunners ponownie zobaczymy Jakuba Kiwiora, który godnie zastępuje kontuzjowanego Gabriela Magalhaesa. Zatem na Santiago Bernabeu najprawdopodobniej nie zabraknie polskiego akcentu.

Real Madryt Carlo Ancelotti Arsenal Mikel Arteta Real Madryt Carlo Ancelotti 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Courtois 17 Vazquez 35 Asencio 22 Rüdiger 20 García 8 Valverde 14 Tchouameni 11 Rodrygo 5 Bellingham 7 Junior 9 Mbappe 11 Martinelli 23 Merino 7 Saka 41 Rice 8 Oedegaard 5 Partey 49 Lewis-Skelly 15 Kiwior 2 Saliba 12 Timber 22 Raya 1 Courtois 17 Vazquez 35 Asencio 22 Rüdiger 20 García 8 Valverde 14 Tchouameni 11 Rodrygo 5 Bellingham 7 Junior 9 Mbappe 11 Martinelli 23 Merino 7 Saka 41 Rice 8 Oedegaard 5 Partey 49 Lewis-Skelly 15 Kiwior 2 Saliba 12 Timber 22 Raya 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi 4 David Alaba 10 Luka Modric 15 Arda Guler 16 Endrick 18 Jesus Vallejo 19 Daniel Ceballos 21 Brahim Diaz 26 Fran Gonzalez 34 Sergio Mestre 3 Kieran Tierney 4 Ben White 17 Ołeksandr Zinczenko 19 Leandro Trossard 30 Raheem Sterling 32 Neto 36 Tommy Setford 37 Nathan Butler-Oyedeji 44 Jimi Gower 53 Ethan Nwaneri

Real Madryt – Arsenal, sonda

Który zespół awansuje do półfinału? Real

Arsenal Real 17%

Arsenal 83% 6+ Votes

Real Madryt – Arsenal, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Arsenalem w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Ten mecz obejrzysz bowiem na kanale CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pakiet Super Sport kosztuje teraz 65 zł miesięcznie, jeśli wykupisz dostęp na cały rok. Zachęcamy do rejestracji na tej platformie za pośrednictwem naszego linku. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą środę, 16 kwietnia o godzinie 21:00.

