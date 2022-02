Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Ryo Vallecano i Realu Madryt

Rayo Vallecano – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. W 29 kolejce ligi hiszpańskiej Królewscy udadzą się na Campo de Futbol de Vallecas, gdzie zagrają z Rayo. W poprzednim meczu między tymi drużynami nieznacznie lepszy okazał się Real, który wygrał 2:1. Rywal był jednak wówczas groźnym i silnym zespołem, który obecnie pogrążony jest w kryzysie.

Rayo Vallecano Real Madryt 5.30 4.20 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2022 23:11 .

Rayo Vallecano – Real Madryt, typy na mecz i przewidywania

Rayo Vallecano z rundy jesiennej i to obecne różnią się diametralnie. Podopieczni Andoniego Iraoli cztery z ostatnich pięciu spotkań i spadają coraz niżej w tabeli. W listopadzie niewiele zabrakło, by Los Vallecanos wywieźli z Estadio Santiago Bernabeu punkty. Dziś trudno oczekiwać, by byli w stanie podjąć jakąkolwiek walkę.

Realowi także przytrafiają się gorsze mecze, jak choćby starcie w Lidze Mistrzów z PSG, jednak są wciąż drużyną poukładaną i groźną. Kłopotem przez kilka tygodni były niskie zdobycze bramkowe, jednak odkąd kontuzję wyleczył Karim Benzema, wygląda to dużo lepiej. Wynik meczu z Deportivo Alaves mówi sam za siebie. Możemy spodziewać się w tym spotkaniu wielu bramek. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Rayo Vallecano – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Gospodarze do meczu z Realem Madryt przystąpią bez kontuzjowanych: Unaia Lopeza, Nikoli Marasa i Martina Merquelanza. Żaden z nich nie jest jednak zawodnikiem podstawowego składu, toteż trener nie powinien mieć problemu ze skompletowaniem kadry na mecz.

Treningi po nieobecności z powodu problemów żołądkowych wznowił już Fede Valverde. Urugwajczyk powinien zatem być dostępny dla trenera na zbliżający się mecz. Niepewna wydaje się sytuacja z Alabą, Kroosem i Balem, którzy nie brali dzisiaj udziału w treningu drużynowym. Klub nie wydał jednak w ich sprawie żadnego komunikatu.

Rayo Vallecano – Real Madryt, ostatnie wyniki

Rayo zdecydowanie nie ma ostatnio najlepszej passy. Podopieczni Iraoli przegrali ostatnie cztery mecz, w trakcie których strzelili tylko dwie bramki. Ostatnie ligowe zwycięstwo przypada na 2 lutego, kiedy na własnym stadionie piłkarze z Madrytu wygrali 1:0 z Mallorcą po bardzo wyrównanym meczu.

W nieco lepszych nastrojach do tej rywalizacji przystępują Królewscy. W lidze spokojnie poradzili sobie z Deportivo Alaves, pewnie wygrywając aż 3:0. Dużo gorzej ich gra wyglądała w wyjazdowym meczu z Paris-Saint Germain, przegranym 0:1. Wówczas drużyna Carlo Ancelottiego nie była w stanie przez 90 minut rywalizacji oddać nawet jednego celnego strzału na bramkę rywali. Nie ma co jednak porównywać klasy PSG i Deportivo Alaves.

Rayo Vallecano – Real Madryt, historia

Ostatnie sezony nie obfitowały w zbyt wiele pojedynków tych dwóch zespołów. Rayo w latach 2016-2021 tylko raz występowało w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii. Sezon 2021/22 jest dla nich wyjątkowo udany i o spadek raczej nie ma co się martwić. Ostatni mecz, w listopadzie 2021 roku zakończył się zwycięstwem Królewskich 2:1. Bramki strzelali kolejno Toni Kroos, Karim Benzema i Radamel Falcao.

Wyjątkowo pamiętny dla kibiców Rayo może być mecz z Realem Madryt z 2015 roku. Real wygrał wtedy aż 10:2, co pozostało w głowach kibiców na długo. W tamtym właśnie sezonie Los Vallecanos spadli do La Liga 2.

Rayo Vallecano – Real Madryt, kursy

Real do sobotniego spotkania przystępuje w roli wyraźnego faworyta, co znajduje swoje odzwierciedlenie w kursach na ten mecz. Królewscy wygrali cztery z ostatnich pięciu spotkań z tym rywalem i wygląda na to, że nie inaczej będzie i tym razem. Obstawiając ten mecz, możecie skorzystać z bonusu oferowanego przez bukmacher Fortuna. Dzięki niemu możecie zagrać kupon bez ryzyka nawet do 600 zł. Bonus przeznaczony jest dla użytkowników, którzy skorzystają z Fortuna kod promocyjny GOAL.

Rayo Vallecano – Real Madryt, przewidywane składy

Rayo Vallecano: Dimitriewski – Balliu, Maras, Catena, Fran García – Comesaña, Pathé – Isi, Trejo, Álvaro – Falcao

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militão, Alaba, Mendy – Casemiro, Kroos, Camavinga – Vinícius, Hazard, Benzema

Rayo Vallecano – Real Madryt, transmisja meczu

Transmisja meczu dostępna będzie na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie obejrzycie także w Internecie na stronach bukmacherów: Betclic, Fortuna i STS. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 18:30