Raków – Pogoń: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

W najbliższą środę rozegrane zostaną dwa zaległe mecze 6. kolejki Ekstraklasy. O godzinie 18 Raków Częstochowa podejmie na własnym terenie zespół Pogoni Szczecin. W poprzednim sezonie taka rywalizacja byłaby traktowana jako prawdziwy hit. A jak będzie w tym? Zarówno jedna, jak i druga ekipa znajduje się w ścisłej czołówce tabeli, zatem możemy spodziewać się wielu emocji. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Raków Częstochowa Pogoń Szczecin 1.92 3.75 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2022 15:16 .

Raków – Pogoń, typy i przewidywania

Oba zespoły w poprzednim sezonie niemal do samego końca liczyły się w walce o krajowe mistrzostwo. Ostatecznie zdobył je Lech Poznań, lecz zarówno Raków, jak i Pogoń pozostawiły po sobie dobre wrażenie. W obecnej kampanii sytuacja wygląda podobnie. Częstochowianie mają na swoim koncie 10 punktów po pięciu meczach, natomiast Portowcy rozegrali jedno spotkanie więcej i zgromadzili ich 13. W środę dojdzie do zaległego starcia z 6. kolejki Ekstraklasy, a my spodziewamy się wielu emocji. W weekend trener Marek Papszun postanowił posłać do boju kilku rezerwowych zawodników, zatem w starciu z Pogonią najprawdopodobniej ujrzymy galową jedenastkę. Obie drużyny mają ogromny potencjał ofensywny, ale nie unikają błędów w obronie, zatem w środę liczymy na solidne strzelanie. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Typy na Raków – Pogoń

W 10 ostatnich meczach u siebie Raków jako pierwszy strzelał gola – pierwszy gol Rakowa – kurs 1,72 od STS

od W 3 ostatnich meczach z udziałem Pogoni Szczecin padały minimum 3 gole – więcej niż 2,5 gola – kurs 1,88 od STS

od Raków wygrał 6 z 10 ostatnich meczów u siebie – wygrana Rakowa – kurs 2,0 od STS

Raków – Pogoń, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Rakowa Częstochowa wygląda następującą – w środę zabraknie kontuzjowanych Marcina Cebuli, Andrzeja Niewulisa, Tomasa Petraska oraz Igora Sapała. Pod znakiem zapytania stoi również występ bramkarza Vladana Kovacevicia, który od kilku tygodni jest łączony z przenosinami do portugalskiej Benfiki.

Lista absencji w Pogoni Szczecin jest nieco krótsza. W dalszym ciągu kontuzjowani są Alexander Gorgon oraz Michał Kucharczyk. Na uraz narzeka także Rafał Kurzawa, natomiast decyzja co do jego ewentualnego występu nie została jeszcze podjęta.

Raków – Pogoń, ostatnie mecze

Raków Częstochowa ma za sobą niezwykle emocjonujący i wyczerpujący bój o fazę grupową Ligi Konferencji Europy, który niestety zakończył się porażką. Slavia Praga wygrała w rewanżu 2-0 na własnym terenie, przez co wicemistrzowie Polski musieli pożegnać się z marzeniami o grze w europejskich pucharach. Podopieczni trenera Marka Papszuna bardzo dobrze zareagowali na niepowodzenie, bowiem w miniony weekend pokonali na wyjeździe Śląska Wrocław aż 4-1. W pięciu ligowych spotkaniach Raków wygrywał trzykrotnie, raz remisował i raz przegrywał.

W obozie Pogoni Szczecin nastroje również są bardzo dobre. Trzecia ekipa poprzedniego sezonu punktuje bardzo solidnie, choć gra niekiedy pozostawia nieco do życzenia. W miniony weekend szczecinianie wygrali z Zagłębiem Lubin 3-0, a wcześniej zremisowali 2-2 z liderującą Wisłą Płock oraz pokonali Wartę Poznań (2-1) i Jagiellonię Białystok (1-0).

Raków – ostatnie 5 meczów 28.08.2022 Śląsk – Raków 1:4 (Ekstraklasa)

25.08.2022 Slavia – Raków 2:0 (dogr.) (el. LKE)

18.08.2022 Raków – Slavia 2:1 (el. LKE)

14.08.2022 Raków – Jagiellonia 2:2 (Ekstraklasa)

11.08.2022 Raków – Spartak Trnava 1:0 (el. LKE) Pogoń – ostatnie 5 meczów 27.08.2022 Pogoń – Zagłębie Lubin 3:0 (Ekstraklasa)

13.08.2022 Pogoń – Wisła Płock 2:2 (Ekstraklasa)

07.08.2022 Warta – Pogoń 1:2 (Ekstraklasa)

31.07.2022 Pogoń – Jagiellonia 1:0 (Ekstraklasa)

28.07.2022 Brondby – Pogoń 4:0 (el. LKE)

Raków – Pogoń, historia

W ubiegłej kampanii obie drużyny walczyły o krajowe mistrzostwo, zatem ich rywalizację oglądaliśmy z zapartym tchem. Na wiosnę Raków pokonał Pogoń w Szczecinie 2-1, dzięki czemu to on stał się głównym przeciwnikiem dla Lecha Poznań. Jesienią padł natomiast bezbramkowy remis. Po raz ostatni Portowcy pokonali swoich najbliższych rywali w styczniu 2021 roku. Wówczas w Częstochowie padł wynik 1-0 dla gości, a zwycięską bramkę zdobył Adrian Benedyczak.

Raków – Pogoń, mecze bezpośrednie (H2H)

20.04.2022 Ekstraklasa Pogoń 1:2 Raków 07.11.2021 Ekstraklasa Raków 0:0 Pogoń 16.05.2021 Ekstraklasa Pogoń 1:3 Raków 29.01.2021 Ekstraklasa Raków 0:1 Pogoń 08.03.2020 Ekstraklasa Raków 0:0 Pogoń

Raków – Pogoń, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest Raków Częstochowa. Kurs na jego zwycięstwo waha się pomiędzy 2,04 a 2,12. Za złotówkę postawioną na wygraną Pogoni można natomiast zarobić nawet 3,75.

Raków – Pogoń, przewidywane składy

Raków Częstochowa: Trelowski, Rundić, Arsenić, Svarnas, Tudor, Gwilia, Papanikolaou, Kun, Wdowiak, Lopez, Gutkovskis

Pogoń Szczecin: Stipica, Bartkowski, Kostas, Zech, Mata, Dąbrowski, Kowalczyk, Łęgowski, Grosicki, Jean Carlos, Almqvist

Raków – Pogoń, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Rakowem Częstochowa a Pogonią Szczecin rozpocznie się o godzinie 18. Jego rozjemcą będzie Paweł Raczkowski. Transmisję rywalizacji można śledzić w polskiej telewizji na CANAL+ Sport 3. Oprócz tego, będzie można obejrzeć ten mecz w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony można mieć dostęp do niej o 90 zł taniej przy zakupie pakietu na pół roku.

