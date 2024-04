Raków - Legia: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. W ramach 28. kolejki dojdzie do pojedynku dwóch rywali o w walce miejsce premiowane grą w europejskich pucharach.

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Raków Częstochowa Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2024 11:45 .

Raków – Legia, typy bukmacherskie

Raków Częstochowa i Legia Warszawa pożegnały się już z marzeniem o zdobyciu mistrzowskiego tytułu. Teraz ich głównym celem jest załapanie się na europejskie puchary w przyszłym sezonie. Wynik sobotniego meczu ma w tej kwestii kluczowe znaczenie, bowiem przegrany znacząco oddali się od tego celu. W ostatnich spotkaniach zdecydowanie lepsze wrażenie sprawiali piłkarze Legii, ale do sobotniego meczu przystąpią już z nowym trenerem na pokładzie. Goncalo Feio dość niespodziewanie zastąpił w tym tygodniu Kostę Runjaicia. Mecz zapowiada się niezwykle ciekawie i powinien dostarczyć dużych emocji. Ja osobiście spodziewam się z nim goli i stawiam na trafienia z obu stron. Mój typ: BTTS

Raków – Legia, ostatnie wyniki

Sytuacja obu klubów w ligowej tabeli jest dla nich mocno rozczarowująca. Na swoich kontach mają po 45 punktów, a ich strata do prowadzącej Jagiellonii wynosi siedem punktów. Na siedem kolejek przed zakończeniem sezonu ich szanse na zdobycie mistrzowskiego tytułu są już tylko czysto matematyczne.

Wyniki uzyskiwane w tym roku są niezadowalające dla jednych i drugich. Raków wygrał tylko jedno z pięciu ostatnich ligowych spotkań, a przed tygodniem niespodziewanie uległa 1:2 Radomiakowi Radom. Po tym meczu pod znakiem zapytania stanęła przyszłość w klubie Dawida Szwargi. Ostatecznie następca Marka Papszuna zachował posadę i będzie kontynuował pracę z drużyną.

Zimnej krwi nie zachowali w Warszawie, gdzie po ostatnim remisie 1:1 z Jagiellonią Białystok pracę stracił Kosta Runjaić. Legia zdecydowała się na zmianę szkoleniowca, choć wcześniej drużyna odniosła dwa zwycięstwa z rzędu – 3:1 z Piastem Gliwice i 3:1 z Górnikiem Zabrze. Nowy trenerem stołecznego zespołu został Goncalo Feio.

Raków – Legia, historia

W pierwszym spotkaniu w tym sezonie górą był Raków, który 8 października wygrał na Łazienkowskiej 2:1. Bramki dla gości padały po strzałach Koczergina i samobójczym Augustyniaka. Trafienie dla Legii zaliczył z kolei Wszołek.

W trzech wcześniejszych meczach rozegranych w ubiegłym roku lepiej radziła sobie Legia. W ligowym starciu przed własną publicznością wygrała 4:0. Sięgnęła również po Puchar Polski i Superpuchar Polski, w obu przypadkach wygrywając po rzutach karnych.

Raków – Legia, kursy bukmacherskie

Sobotni mecz w Częstochowie nie ma murowanego faworyta, ale bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają gospodarzom. Rozważając typ na wygraną Rakowa znajdziemy kurs w okolic 2.20-2.25. Z kolei typ na triumf Legii to nawet 3.30. Zastanawiając się nad postawieniem kuponu na ten mecz warto zwrócić uwagę na ofertę powitalną w STS. Wpisując podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL będzie mógł zgarnąć zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Raków – Legia, typ kibiców

Raków – Legia, przewidywane składy

Przewidzenie wyjściowych jedenastek na sobotnie spotkanie nie jest łatwe. Trener Rakowa Dawid Szwarga będzie zmuszony do przeprowadzenia kilku zmian po fatalnym występie w Radomiu. Tymczasem Legia przystąpi do tej rywalizacji już pod wodzą nowego trenera, który niewątpliwie będzie miał inny pomysł na zespół niż jego poprzednik.

Raków – Legia, transmisja meczu

Hit 28. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Rakowem i Legią rozegrany zostanie w sobotę (13 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Sport 3. Rywalizację będzie można śledzić także drogą internetową poprzez usługę CANAL+ online. W dalszym ciągu można skorzystać z oferty, która pozwala przez pierwszy trzy miesiące pozwala obniżyć cenę pakietu z kanałami CANAL+ do 39 zł miesięcznie. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

