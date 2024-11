Raków Częstochowa – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Trelowski

Raków – Korona, typy bukmacherskie

Raków Częstochowa swoje spotkanie w ramach 16. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozegra w najbliższą niedzielę. Podopieczni Marka Papszuna tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Koroną Kielce. Będzie to starcie drużyn, które dzieli spora różnica w tabeli. “Medaliki” znajdują się w czołówce ligi, natomiast drużyna Jacka Zielińskiego ma niewielką przewagę nad strefą spadkową. Nadchodząca rywalizacja mimo to zapowiada się niezwykle interesująco. Ja uważam, że ostatecznie obaj golkiperzy zakończą mecz bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Raków – Korona, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa przed przerwą reprezentacyjną prezentował formę w kratkę. Pięć ostatnich spotkań “Medalików” zakończyło się dwoma zwycięstwami (1:0 z Pogonią Szczecin i 1:0 ze Stalą Mielec), dwoma remisami (0:0 ze Śląskiem Wrocław oraz 2:2 z Jagiellonią Białystok), a także jedną porażką (2:3 z ŁKS-em Łódź w meczu towarzyskim).

Korona Kielce natomiast ma nieco gorszy bilans ostatnich pięciu spotkań. Drużyna Jacka Zielińskiego w tym czasie również odniosła dwa zwycięstwa (3:1 z Lechem II Poznań w Pucharze Polski i 2:1 z GKS-em Katowice), ale zanotowała tylko jeden remis (0:0 z Lechią Gdańsk) i poniosła aż dwie porażki (0:2 z Piastem Gliwice oraz 1:3 z Jagiellonią Białystok).

Raków – Korona, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć pomiędzy Rakowem Częstochowa a Koroną Kielce. Oba mecze poszły po myśli drużyny prowadzonej ówcześnie przez Dawida Szwargę. W rundzie jesiennej padł wynik 1:0, natomiast wiosną było już 2:0.

Raków – Korona, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Raków Częstochowa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.50. W przypadku zwycięstwa Korony Kielce natomiast sięga nawet 6.40. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wspomnianego bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Raków – Korona, kto wygra?

Raków – Korona, przewidywane składy

Raków – Korona, transmisja

Spotkanie Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. Mecz będzie również dostępny w internecie w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów PKO Ekstraklasy, ale też do spotkań Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

