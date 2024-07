Raków Częstochowa – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (29.07.2024)

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Ante Crnac

Raków Częstochowa Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lipca 2024 21:04 .

Raków – Cracovia, typy bukmacherskie

Po zupełnie nieudanym poprzednim sezonie, Raków Częstochowa liczy na włączenie się w obecnych rozgrywkach ponownie do walki o najwyższe cele. Światełko w tunelu było już widać w pierwszym meczu z Motorem. Teraz dobrą dyspozycję drużyna Marka Papszuna będzie chciała potwierdzić w meczu z Cracovią, do którego przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Inny wynik niż wygrana gości będzie niespodzianką. Ja takowej się nie spodziewam i stawiam na triumf gospodarzy. Mój typ: wygrana Rakowa

STS bonus 250 zł wygrana Rakowa Odbierz w STS!

Extra bonus 250 zł za typ na wygraną Rakowa lub Cracovii

Poniedziałkowe spotkanie to ostatnia okazja do skorzystania z promocji STS. Bukmacher oferuje bonus 250 zł za wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu 2. kolejki Ekstraklasy. Do skorzystania z oferty uprawnia założenie konta w STS z kodem promocyjnym GOAL250. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL250. Wyraź zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu 2. kolejki Ekstraklasy Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus 250 zł. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie

Raków – Cracovia, ostatnie wyniki

W zdecydowanie lepszych nastrojach po pierwszej kolejce byli piłkarze Rakowa Częstochowa, którzy stanęli na wysokości zadania i sięgnęli po trzy punkty. Podopieczni Marka Papszuna w wyjazdowym meczu pokonali 2:0 jednego z beniaminków – Motor Lublin. Raków był w tym spotkaniu zdecydowanie lepszym zespołem i spokojnie wypunktował swojego przeciwnika.

Cracovia przed tygodniem mierzyła się przed własną publicznością z Piastem Gliwica. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, z którego zadowoleni mogli być tylko Pasy. Większość spotkania toczyła się bowiem pod dyktando gości z Gliwic, którym jednak brakowało skuteczności pod bramką rywala. Wystarczy przytoczyć statystykę strzałów. Piłkarze Piasta oddali ich aż 25, przy zaledwie czterech strony Cracovii.

Raków – Cracovia, historia

W ubiegłym sezonie obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą trzy razy. Pierwsze ligowe spotkanie w Częstochowie zakończyło się remisem 1:1. Kilka dni później obie drużyny walczyły o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Po dogrywce 1:0 wygrał Raków. Z kolei w rundzie rewanżowej Ekstraklasy Pasy wzięły rewanż i na własnym stadionie zwyciężyły 2:0.

Raków – Cracovia, kursy bukmacherskie

Raków jest faworytem poniedziałkowego spotkania, to nie podlega dyskusji. Takie samo stanowisko mają bukmacherzy. Rozważając typ na wygraną Rakowa można uzyskać kurs 1.72. Z kolei przy zwycięstwie gości kursy sięgają nawet 5.00.

Przy okazji tego meczu warto zwrócić uwagę na promocję STS. Podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL250 można zgarnąć dodatkowy bonus 250 zł za poprawne wytypowanie wygranej Rakowa.

Raków – Cracovia, przewidywane składy

Raków do poniedziałkowego spotkania na pewno przystąpi bez czterech zawodników. Na dłużej z gry wykluczeni są Srdjan Plavsić i Szymon Czyż. Do pełnej dyspozycji powoli wracają Zoran Arsenić i Ivi Lopez, ale na ich występ trzeba będzie jeszcze poczekać.

Raków Częstochowa Marek Papszun Cracovia Dawid Kroczek Raków Częstochowa Marek Papszun 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Dawid Kroczek Rezerwowi 4 Stratos Svarnas 8 Ben Lederman 12 Dusan Kuciak 21 Dawid Drachal 23 Péter Baráth 26 Erick Otieno 62 Lazaros Lamprou 91 Tomasz Walczak 7 Mick van Buren 11 Mikkel Maigaard 13 Sebastian Madejski 17 Mateusz Bochnak 22 Arttu Hoskonen 24 Jakub Jugas 77 Patryk Janasik 77 Patryk Janasik 95 Bartosz Biedrzycki

Raków – Cracovia, typ kibiców

PKO Ekstraklasa – 2. kolejka Jak zakończy się mecz Raków – Cracovia? wygra Raków 0% będzie remis 0% wygra Cracovia 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygra Raków

będzie remis

wygra Cracovia

Raków – Cracovia, transmisja meczu

Spotkanie 2. kolejki PKO Ekstraklasy Raków – Cracovia rozegrane zostanie w poniedziałek (29 lipca) o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Za pośrednictwem internetu mecz będzie można oglądać w usłudze CANAL+ online. Teraz, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.