Raków – Astana: typy, kursy, zapowiedź (21.07.2022)

Raków – Astana: typy, kursy, zapowiedź. Raków Częstochowa przystępuje do eliminacji Ligi Konferencji Europy od drugiej rundy. Pierwszym rywalem częstochowian będzie Astana. Rywal niełatwy, dlatego podopieczni Marka Papszuna w pierwszym spotkaniu przed własną publicznością muszą osiągnąć korzystny rezultat, aby być w dobrej sytuacji przed rewanżem na bardzo trudnym terenie. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Stadion Rakow Liga Konferencji Europy, kwalifikacje Raków Częstochowa FK Astana 1.68 3.85 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lipca 2022 21:07 .

Raków – Astana, typy i przewidywania

Raków Częstochowa dobrze spisuje się od początku sezonu, jednak czwartkowe spotkanie w eliminacjach Ligi Konferencji będzie tak naprawdę pierwszym poważnym sprawdzianem dla zespołu Marka Papszuna. Choć częstochowianie wygrali w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy z Wartą Poznań, to jednak za styl w jakim to osiągnęli już tak chwaleni nie byli. Astana jest trudnym przeciwnikiem, a ponadto jest w trakcie trwania sezonu ligowego, co może przemawiać na korzyść zespołu z Kazachstanu. Raków musi strzelić gola w czwartkowym spotkaniu i postarać się o korzystny rezultat. Goście z kolei w ostatnich pięciu spotkaniach zdobyli aż 15 goli i tylko jeden pojedynek kończyli bez zdobyczy bramkowych. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Raków – Astana, sytuacja kadrowa

Raków Częstochowa nie zgłosił do 2. rundy eliminacji Ligi Europy Andrzeja Niewulisa, Tomasa Petraska oraz Marcina Cebuli, którzy wracają do zdrowia po przebytych kontuzjach, a także Xaviera Dziekońskiego, Oskara Krzyżaka, Jordana Courtney-Perkinsa oraz Daniela Szelągowskiego. Wszystko wskazuje na to, że Marek Papszun zdecyduje się na taki sam skład, który desygnował do gry w ostatnim meczu ligowym z Wartą Poznań.

Raków – Astana, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa dobrze rozpoczął sezon 2022/23. Zespół z Częstochowy na otwarcie sezonu pokonał Lech Poznań w meczu o Superpuchar Polski, a następnie wygrał z Wartą Poznań w meczu 1. kolejki PKO Ekstraklasy. Również mecze sparingowe w okresie przygotowawczym były udane w wykonaniu podopiecznych Papszuna, którzy byli lepsi w pojedynkach z Chojniczanką czy Lechią Gdańsk. Przegrali tylko raz w starciu z Wisłą Płock.

Astana jest w trakcie ligowych rozgrywek i obecnie zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli tracąc dwa oczka do prowadzącego Aktobe. Ich bilans to osiem zwycięstw, trzy remisy i cztery porażki. W ostatnim ligowym spotkaniu rozegranym 3 lipca wygrali z Maqtaaral 4:0. Są aktualnymi wicemistrzami Kazachstanu.

Raków – Astana, historia

Obie drużyny dotychczas nie rywalizowały ze sobą. To dopiero druga przygoda Rakowa w europejskich pucharach. Rok temu podopieczni Marka Papszuna dotarli do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Astana z kolei nieprzerwanie rywalizuje w europejskich pucharach od 2013 roku. Ich największym osiągnięciem jest udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2015/16.

Raków – Astana, typy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem pierwszego meczu 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji jest Raków Częstochowa. Kurs forBET na triumf polskiego zespołu wynosi 1,68. Ten sam bukmacher oferuje kurs 3,80 na remis w czwartkowym spotkaniu. Najkorzystniejszą ofertę na sukces Astany ma z kolei STS, który oferuje kurs 6,15 na triumf Kazachów.

Raków – Astana, przewidywane składy

Raków: Kovacevic, Racovitan, Arsenić, Rundić, Sorescu, Papanikolaou, Lederman, Tudor, Wdowiak, Lopez, Gutkovskis

Astana: Milosević, Beysebekov, Bryan, Darabayev, Ebong, Hovhannisyan, Manzorro, Pedro Eugenio, Rakhmanov, Tomasov, Vloet

Raków – Astana, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Raków – Astana transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie TVP Sport.

