Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Radomiak Radom – Warta Poznań: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Spotkanie Radomiaka z Wartą zamknie 15. kolejkę Ekstraklasy, która obfitowała w wiele nieprzewidywalnych rezultatów. Czy takiego możemy się spodziewać również w Radomiu?

Stadion MOSiR Ekstraklasa Radomiak Warta Poznań 2.23 3.25 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2022 12:21 .

Radomiak Radom – Warta Poznań, typy i przewidywania

Radomiak może pochwalić się passą kolejnych trzech zwycięstw, które nie wzięły się z niczego. Drużyna gra w sposób poukładany, a do tego poprawiła się pod względem pracy w defensywie. W efekcie tego obecnie zajmuje spokoje miejsce w środku tabeli, z perspektywami na pięcie się w górę. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego podnieśli się po porażkach z Cracovią i Lechem i znów cieszą kibiców swoją grą i osiąganymi rezultatami. Dobrze do drużyny wkomponował się sprowadzony latem Roberto Alves, który zanotował w tym sezonie już trzy trafienia.

Podopieczni Dawida Szulczka w rozgrywkach 2022/23 zdają się grać z niepokojącym przeczuciem z tyłu głowy, że walka o utrzymanie może być trudniejsza niż przed rokiem. Kadra na tle ligowych rywali jest dość wąska i uboga, choć trener robi co może, żeby drużyna była w stanie rywalizować nawet z najsilniejszymi rywalami. Zwycięstwa nad Śląskiem i Jagiellonią przynajmniej chwilowo pozwoliły oddalić się od strefy spadkowej i zapewniły Warcie Poznań względny komfort przed najbliższymi kolejkami. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

STS 1.59 Poniżej 2.5 gola Odwiedź STS

Radomiak Radom – Warta Poznań, ostatnie wyniki

W starciu z Piastem wynik był dużo lepszy od gry Radomiaka, jednak koniec końców najważniejsze były trzy punkty. Wcześniej udało się również wygrać z Zawiszą Bydgoszcz w 1/16 pucharu Polski, a także w lidze ze Śląskiem Wrocław. Dzięki temu Radomiak nie musi się martwić o swoją pozycję w tabeli.

Dwa zwycięstwa w pięciu ostatnich meczach to wynik względnie satysfakcjonujący dla Warty Poznań, choć porażką z Sandecją Nowy Sącz, a w efekcie tego odpadnięcie z rozgrywek pucharu Polski już na etapie 1/16 były bolesnym ciosem dla kibiców. Warciarze jak na razie mają pięć punktów przewagi nad strefą spadkową i jak na razie mogą być spokojni o swoją sytuację w Ekstraklasie.

Radomiak Radom – Warta Poznań, sytuacja kadrowa

Trener Mariusz Lewandowski w spotkaniu z Wartą będzie musiał obejść się bez trzech kontuzjowanych zawodników. Poza kadrą znajdują się Thabo Cele, Daniel Pik i Luizao. Do skłądu wraca jednak Raphael Rossi, który odbył karę zwieszenia za kartki.

Kilka urazów także w szeregach Warty Poznań. Nie zagrają w poniedziałek kontuzjowani Bartosz Kieliba, Jakub Kiełb i Adrian Lis.

Radomiak Radom – Warta Poznań, historia

W ubiegłym sezonie Radomiak wygrał z Wartą w Radomiu 1:0 po trudnym meczu, w którym zdominował mimo wszystko rywala. Rewanż już tak udany dla niego nie był. Warta postawiła trudne warunki i zwyciężyła w 22 kolejce aż 3:1. Warciarze ogółem patrząc, dużo częściej zwyciężali w starciach z ekipą z Radomia. Na pięć poprzednich starć wygrali aż cztery.

Radomiak Radom – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Mimo niekorzystnego bilansu przeciwko Warcie to Radomiak jest wskazywany jako faworyt w poniedziałkowym meczu. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą ok. 2.25. Typ na wygraną Warty szacuje się na 3.65. Obstawiając to spotkanie, warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Ma on dla nowych użytkowników atrakcyjny bonus powitalny. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Radomiak Radom – Warta Poznań, przewidywane składy

Radomiak: Kobylak – Rossi, Cichocki, Justiniano – Grzybek, Felipe Nascimento, Alves, Abramowicz – Lisandro Semedo, Maurides, Luis Machado

Warta: Grobelny – Stavrapoulos, Ivanow, Szymonowicz – Grzesik, Kopczyński, Kupczak, Matuszewski – Maenpaa, Zrelak, Miguel Luis

Radomiak Radom – Warta Poznań, transmisja

Transmisję meczu Radomiak – Warta znajdziecie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek tej rywalizacji w poniedziałek 31 października o godzinie 19:00. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku, to zapłacicie tylko 198 zł, a nie 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 96 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.