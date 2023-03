Radomiak - Legia: typy. 25. kolejka Ekstraklasy rusza w piątek, a jednym z najciekawszych spotkań tej serii będzie mecz Radomiak - Legia Warszawa. Najlepsze kursy bukmacherskie, przewidywane składy, aktualna forma i wiele więcej - nasza zapowiedź podprowadzi was pod piątkowy hit Ekstraklasy. Początek meczu w piątek 17 marca o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Stadion MOSiR Ekstraklasa Radomiak Legia Warszawa 3.30 3.30 2.41 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2023 21:32 .

Radomiak – Legia Warszawa: typy i przewidywania

Radomiak do meczu z Zagłębiem Lubin był niepokonany w tym roku. Po porażce z Miedziowymi nie zdołał się przełamać w Kielcach, skąd wyjechał bez punktów, przegrywając z Koroną 1:2. Legia Warszawa zajmuje aktualnie 2. miejsce w lidze, nie rezygnuje z pościgu za Rakowem, ale traci do częstochowian aż dziewięć punktów i trudno się spodziewać, by zdołała jeszcze powalczyć o mistrzostwo. Choć dopóki piłka w grze…

Gospodarze będą chcieli się przełamać, a goście zdobyć kolejny komplet punktów i podtrzymać fantastyczną passę bez porażki w Ekstraklasie, która trwa od 14 października 2022 roku. Zapowiada się pasjonujące widowisko. Kuszący jest typ na wygraną Legii, która jest faworytem, do składu wraca jej lider Josue, a kurs jest wysoki – 2.26 u legalnego polskiego bukmachera – STS.

Nasz ekspert Kuba Olkiewicz właśnie takie rozstrzygnięcie przewiduje. Uważa, że Legia sprosta roli faworyta i wywiezie z Radomia komplet punktów.

Ciekawe jest jednak też to, że Wojskowi często otwierają wynik meczu. Taka sytuacja miała miejsce w dziewięciu z ostatnich 12 meczów Legii. Dlatego mój typ na mecz Radomiak – Legia to: pierwszy gol – Legia.

Radomiak – Legia Warszawa: sytuacja kadrowa

Po pauzie za kartki do składu Legii wraca jej kapitan Josue. Ciągle kontuzję leczy z kolei słoweński napastnik Blaz Kramer. Radomiak będzie sobie musiał radzić bez kontuzjowanych Leandro i Filipe Nascimento.

W drużynie gości zagrożeni pauzą w kolejnym spotkaniu są: Rafał Augustyniak, Maik Nawrocki i Lindsay Rose. Po stronie Radomiaka są to: Pedro Justiniano i Gabriel Kobylak.

Radomiak – Legia Warszawa: ostatnie wyniki

Legia Warszawa imponuje w lidze i w głównej mierze dzięki jej formie Raków jeszcze nie może myśleć o chłodzeniu szampana. Piłkarze Kosty Runjaicia nie przegrali meczu od 14 października 2022 roku, a ich ostatnim pogromcą była Wisła Płock. Na swoim terenie jeszcze dłużej są niepokonani (od 11 września i porażki z Rakowem 0:4).

Radomiak nieźle zaczął rok, nie przegrał pięciu kolejnych meczów, ale potem zatrzymał się na walczącym o utrzymanie Zagłębiu Lubin. W derbach z Koroną Kielce po raz drugi w tym sezonie okazał się słabszy, przegrywając 1:2.

Radomiak – Legia Warszawa: historia

Do tej pory te dwie drużyny grały ze sobą trzykrotnie na poziomie Ekstraklasy. W obecnym sezonie przy Łazienkowskiej triumfowała Legia, wygrywając 1:0. W poprzedniej kampanii Radomiak dwukrotnie pokonał Wojskowych i to zdecydowanie, wygrywając mecze 3:1 i 3:0.

Radomiak – Legia Warszawa: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Radomiak – Legia jest stołeczny klub. Kurs na wygraną legionistów jest atrakcyjny, ponad 2.20. Kursy na wygraną gospodarzy i remis są podobne, wahają się w okolicach 3.10 – 3.30. Jeśli ktoś czuje niespodziankę w tym meczu, można zagrać zakład bez ryzyka w STS 100 zł. W takim wypadku warto wykorzystać STS kod promocyjny GOAL.

Radomiak – Legia Warszawa: przewidywane składy

Radomiak – Legia Warszawa: transmisja

Mecz Radomiak – Legia będzie transmitowany w telewizji i internecie. Transmisja na żywo będzie dostępna w CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra. Ponadto będzie można oglądać to spotkanie w usłudze CANAL+ Online. Dla nowych abonentów mamy specjalną promocję. Wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszej strony, a za pierwsze trzy miesiące zapłacicie tylko 39 zł zamiast 49 zł. Tym samym oszczędzicie 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

