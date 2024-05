PressFocus Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Puszcza Niepołomice – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Beniaminek z Niepołomic wciąż może opuścić szeregi Ekstraklasy. Puszcza jest zależna od siebie, co z pewnością będzie chciała wykorzystać. Choć to Piast jest minimalnym faworytem, po piłkarzach Tomasza Tułacza spodziewam się, że będą potrafili trafić do siatki gości. Tym samym nie powinno dojść do bezbramkowego remisu. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Mój redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – w tym starciu stawia na triumf przyjezdnych. Typ Kuby: zwycięstwo Piasta.

Puszcza Niepołomice – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Puszcza przegrała tylko jeden z pięciu ostatnich meczów. Sposób na beniaminka znalazła Pogoń Szczecin. Oprócz tego niepołomiczanie zdobyli aż osiem punktów po zwycięstwach z Wartą Poznań i Cracovią oraz remisach z Górnikiem i Koroną.

Piast nie ma zwyczaju przegrywać w ostatnich tygodniach. Gliwiczanie potrafili ograć Pogoń Szczecin, Wartę Poznań oraz ŁKS Łódź. Ostatnio pewni już utrzymania piłkarze Aleksandara Vukovicia zremisowali z grającą o mistrzostwo Jagiellonią Białystok.

Puszcza Niepołomice – Piast Gliwice, historia

Zespoły te nie mają rozbudowanej historii rywalizacji. Ich ostatni mecz był jednocześnie pierwszym w historii. Wówczas minimalnie lepsi w Gliwicach okazali się piłkarze Piasta, którzy ograli Puszczę Niepołomice w stosunku 1:0.

Puszcza Niepołomice – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniego starcia jest Piast Gliwice. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Aleksandara Vukovicia, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.22 – 2.30. Natomiast jeśli rozważasz zwycięstwo Puszczy Niepołomice, to kursy sięgają nawet 3.30. Przy okazji tego meczu warto jednak zapoznać się z ofertą bukmachera ComeOn. Z naszym kodem bonusowym do ComeOn będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka na to spotkanie.

Puszcza Niepołomice – Piast Gliwice, przewidywane składy

Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi 1 Kewin Komar 6 Jin-Hyun Lee 9 Artur Siemaszko 10 Hubert Tomalski 11 Mateusz Cholewiak 13 Krzysztof Wroblewski 17 Jakub Bartosz 19 Jakub Stec 23 Jordan Majchrzak 93 Bartlomiej Poczobut 3 Miguel Muñoz 5 Tomas Huk 6 Michal Chrapek 11 Damian Kadzior 14 Jakub Holubek 24 Tom Hateley 33 Karol Szymanski 44 Sergiy Krykun 96 Tihomir Kostadinov

Puszcza Niepołomice – Piast Gliwice, kto wygra?

Puszcza Niepołomice – Piast Gliwice, transmisja meczu

To starcie można obejrzeć tylko przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek meczu na już w najbliższą sobotę, 25 maja o godzinie 17:30.

