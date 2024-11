Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Puszcza Niepołomice – Lech Poznań: przewidywania

To z pewnością jest pojedynek, który ma zdecydowanego faworyta. Puszcza Niepołomice podejmie bowiem na własnym stadionie zespół Lecha Poznań. Wiadomo jednak, że w naszej PKO Ekstraklasie często bywa tak, że murowany faworyt ma problem z pokonaniem ligowego słabeusza. Taka jest bowiem obecna rzeczywistość w tabeli. Goście grają prawdopodobnie najlepiej w lidze, zaś gospodarze mają ogromny problem z punktowaniem i zamykają tabelę. Tak więc wszystko wskazuje na to, że lider wygra. Mój typ na to spotkanie: Lech Poznań zwycięży.

Puszcza Niepołomice – Lech Poznań: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki są zdecydowanie bardziej korzystne dla zespołu Lecha Poznań. Kolejorz z pięciu ostatnich spotkań w PKO Ekstraklasie wygrał cztery. Jedyna wpadka przytrafiła się w starciu z Motorem Lublin. Wówczas gracze Lecha ulegli w starciu z beniaminkiem 1:2. Poza tym pokonali m.in. Cracovię, Śląsk Wrocław oraz ostatnio ekipę Radomiaka Radom 2:1.

Jeśli chodzi zaś o Puszczę Niepołomice, to oni są na zupełnie odmiennej fali. Pięć ostatnich ligowych spotkań to pięć porażek. Ta ostatnia to mecz z Pogonią Szczecin na wyjeździe. Wcześniej jednak Żubrów gromił m.in. GKS Katowice aż 6:0. W środku tygodnia wygrali oni jednak w Pucharze Polski z Kotwicą Kołobrzeg.

W ligowej tabeli obie drużyny dzieli… cała stawka. Lech Poznań jest liderem z dorobkiem 31 punktów, zaś Puszcza Niepołomice jest ostatnia, mając na koncie tylko osiem oczek.

Puszcza Niepołomice – Lech Poznań: historia

Oba zespoły mierzyły się ze sobą w historii tylko dwa razy. Jak można się domyśleć, było to w poprzednim sezonie. Wówczas dwukrotnie inny zespół okazywał się lepszy. Na stadionie w Poznaniu wygrali gospodarze, zaś w Krakowie, gdzie gra Puszcza, lepsi byli gracze Tomasza Tułacza. W tych meczach było odpowiednio 4:1 oraz 2:1.

Puszcza Niepołomice – Lech Poznań: kto wygra?

Puszcza Niepołomice – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Puszcza Niepołomice – Lech Poznań: przewidywane składy

Puszcza Niepołomice – Lech Poznań: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4k oraz w usłudze Canal+ Online. Ofertę można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy umowie na rok. W pakiecie jest również pełny dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów.

