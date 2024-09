Puszcza Niepołomice – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Glik

Puszcza – Cracovia, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 9. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpocznie bardzo ciekawe spotkanie, w którym Puszcza Niepołomice zmierzy się z Cracovią. Będzie to starcie między 12. ekipą w tabeli ligowej a wiceliderem rozgrywek. Drużyny podejdą do tego meczu w kompletnie innych nastrojach, ale i tak nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja uważam, że ostatecznie triumf trafi do rąk zespołu z Krakowa. Mój typ: wygrana Cracovii

Cracovia – Puszcza, ostatnie wyniki

Puszcza Niepołomice nie prezentuje obecnie dobrej formy. Podopieczni Tomasza Tułacza w pięciu ostatnich spotkaniach tylko raz zwyciężyli (4:1 z Lechią Gdańsk), zanotowali trzy remisy (0:0 z Motorem Lublin, 0:0 z Koroną Kielce i 1:1 z Piastem Gliwice), a także ponieśli jedną porażkę (2:4 z Górnikiem Zabrze).

Cracovia – Puszcza, historia

W poprzednim sezonie starcia między tymi zespołami nie były godnymi uwagi widowiskami. W rundzie jesiennej padł remis 1:1, natomiast wiosną zwycięstwo trafiło do rąk Puszczy Niepołomice, która wygrała 1:0.

Cracovia – Puszcza, kursy bukmacherskie

Puszcza – Cracovia, kto wygra?

Puszcza – Cracovia, przewidywane składy

W zespole Puszczy Niepołomice może dojść do trzech absencji. Artur Siemaszko, Patryk Kielis oraz Rok Kidric – to ich występy stoją pod znakiem zapytania. Cracovia natomiast tego dnia nie będzie mogła skorzystać z kontuzjowanego Kacpra Śmiglewskiego.

Puszcza – Cracovia, transmisja

Spotkanie Puszczy Niepołomice z Cracovią będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto spotkanie będzie możliwe do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Już za 65 zł miesięcznie możesz uzyskać dostęp do pakietu dającego prawo do oglądania nie tylko wszystkich meczów Ekstraklasy, ale również Ligi Mistrzów w nowym sezonie. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

