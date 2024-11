LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Marco Asensio

Paris Saint-Germain Toulouse

Paris Saint-Germain – Toulouse FC, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain podejmie na własnym stadionie Tuluzę w meczu 12. kolejki Ligue 1. Zespół Les Parisiens jest oczywiście zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Paryżanie są bowiem liderem ligowej tabeli, przy czym drużyna Fiołków plasuje się na 10. pozycji w stawce. Historia bezpośrednich potyczek również działa na korzyść gospodarzy. Czy goście sprawią sensację? Na pewno spróbują utrzeć nosa ekipie mistrza Francji. Początek rywalizacji na Parc des Prince już w najbliższy piątek, 22 listopada o godzinie 21:00.

W ostatnim czasie Marco Asensio jest podstawowym zawodnikiem PSG. Luis Enrique stawia na swojego rodaka, który odpłaca się niezłą grą. Skrzydłowy zaliczył dwie asysty w poprzednim spotkaniu, więc teraz pora na wpisanie się na listę strzelców. Uważam, że były piłkarz Realu Madryt może trafić do siatki. Mój typ: Marco Asensio zdobędzie bramkę.

Paris Saint-Germain – Toulouse FC, sytuacja kadrowa

Gospodarze są w zdecydowanie gorszej sytuacji kadrowej od gości. PSG będzie musiał radzić sobie bez kontuzjowanych Lucasa Hernandeza, Presnela Kimpembe, Goncalo Ramosa, Nuno Mendesa Senny’ego Mayulu oraz pauzującego za żółte kartki Marquinhosa. W Tuluzie zabraknie jedynie Rasmusa Nicolaisena, który ma problemy zdrowotne.

Kontuzje i zawieszenia Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Lucas Hernandez Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2025 Presnel Kimpembe Uraz mięśnia Koniec listopada 2024 Goncalo Ramos Uraz kostki Początek grudnia 2024 Nuno Mendes Skręcona kostka Początek grudnia 2024 Senny Mayulu Kontuzja łydki Początek grudnia 2024 Marquinhos Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Toulouse Zawodnik Powrót Rasmus Nicolaisen Uraz kostki Początek grudnia 2024

Paris Saint-Germain – Toulouse FC, ostatnie wyniki

Paryżanie pokonali 4:2 Angers w ostatniej kolejce Ligue 1, a wcześniej przegrało 1:2 z Atletico Madryt w meczu Ligi Mistrzów. W tym czasie drużyna z Tuluzy rywalizowała tylko na ligowym podwórku, zaliczając dwa zwyciętwa – 2:0 ze Stade Rennes i 1:1 ze Stade Reims.

Paris Saint-Germain – Toulouse FC, historia

PSG dominuje nad Tuluzą w bezpośredniej rywalizacji, co nikogo nie powinno przesadnie zaskakiwać. Jeżeli przeanalizujemy poprzednich pięć meczów między tymi drużynami, to odnotujemy trzy wygrane stołecznego klubu, jedno zwycięstwo Fiołków oraz jeden remis.

Paris Saint-Germain – Toulouse FC, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, czyli absolutni faworyci do sięgnięcia po mistrzostwo Francji. Kurs na zwycięstwo Paris Saint-Germain wynosi około 1.35, a typ na wygraną Tuluzy to mniej więcej 7.50. Natomiast kurs na remis w tym pojedynku jest szacowany w granicach 5.50. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Paris Saint-Germain – Toulouse FC, przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique Toulouse Carles Martínez Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Toulouse Carles Martínez Rezerwowi 14 Desire Doue 19 Kang-in Lee 23 Randal Kolo Muani 39 Matvey Safonov 42 Yoram Zague 49 Ibrahim Mbaye 80 Arnau Tenas 87 João Neves 6 Umit Akdag 12 Warren Kamanzi 20 Niklas Schmidt 21 Miha Zajc 22 Rafik Messali 30 Álex Domínguez 35 Noah Edjouma 80 Shavy Babicka

Paris Saint-Germain – Toulouse FC, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem PSG

remisem

zwycięstwem Tuluzy zwycięstwem PSG

remisem

zwycięstwem Tuluzy 0 Votes

Paris Saint-Germain – Toulouse FC, transmisja meczu

Mecz między Paris Saint-Germain a Tuluzą będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4, a także w serwisie streamingowym elevensports.pl. Zawody skomentują Marcin Grzywacz i Dominik Guziak. Początek rywalizacji na Parc des Prince już w najbliższy piątek, 22 listopada o godzinie 21:00.

