Paris Saint-Germain – PSV Eindhoven: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2024)

Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. We wtorek czeka nas spotkanie, którego faworytem będzie zespół Luisa Enrique. Sprawdź typy na mecz PSG - PSV.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Paris Saint-Germain PSV Eindhoven Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2024 22:17 .

PSG – PSV: typy bukmacherskie

Spotkanie na Parc des Princes nie będzie łatwą przeprawą dla Paris Saint-Germain, bowiem PSV Eindhoven jest w świetnej formie. Jednak biorąc pod uwagę klasę obu drużyn, trudno spodziewać się, aby ekipa Luisa Enrique nie była w stanie zgarnąć kompletu punktów. Goście w czterech z pięciu ostatnich spotkań za każdym razem tracili bramkę. Co więcej, było to w meczach ze słabszymi rywalami. Z kolei PSG w ostatnich pięciu spotkaniach zdobyło 9 goli. Mój typ: PSG wygra i strzeli powyżej 1.5 goli.

PSG – PSV: ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain na krajowym podwórku tradycyjnie zajmuje 1. miejsce w Ligue 1. Co prawda w ostatnim czasie zaliczyli małe wpadki, lecz i tak łącznie zdobyli 8 z 12 możliwych punktów w czterech meczach. Podopieczni Luisa Enrique zremisowali z Niceą (1:1) i Reims (1:1). Natomiast zwycięstwo odnieśli w konfrontacji ze Strasbourgiem (4:2) i Rennes (3:1). W Lidze Mistrzów jak na razie mają 3 punkty za zwycięstwo z Gironą (1:0). Natomiast w ostatnim starciu przegrali z Arsenalem (0:2).

W świetnej formie w rozgrywkach Eredivisie jest PSV Eindhoven. Podopieczni Petera Bosza z przewagą pięciu punktów przewodzą stawce w tabeli ligowej. Ostatnio odnieśli zwycięstwo m.in. z Alkmaar (2:1), Spartą Rotterdam (2:1), Willem II (2:0) i Sittard (3:1). Z kolei w Lidze Mistrzów z dorobkiem jednego punktu plasują się na 24. miejscu. Cenne punkty wywalczyli w starciu ze Sportingiem (1:1), zaś bez dorobku punktowego skończyli rywalizację z Juventusem (1:3).

PSG – PSV: historia

Wtorkowe starcie PSG – PSv będzie ich pierwszą bezpośrednią rywalizacją w historii.

PSG – PSV: kursy bukmacherskie

Analitycy nie mają wątpliwości, że faworytem konfrontacji Paris Saint-Germain – PSV Eindhoven będzie drużyna gospodarzy. Bukmacherzy ustalili kurs na zwycięstwo paryskiego klubu na poziomie ok. 1.45, zaś wygraną gości można zagrać z kursem ok. 6.30. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 4.90.

PSG – PSV: kto wygra?

PSG – PSV: przewidywane składy

W obu drużynach zabraknie kilku zawodników ze względu na kontuzji. W kadrze Paris Saint-Germain nie będzie na pewno Lucasa Hernandeza, Presnela Kimpembe, Randala Kolo-Muaniego oraz Goncalo Ramosa. Z kolei po stronie PSV Eindhoven zabraknie Sergino Desta, Fode Fofany, Ricka Karsdorpa, Jerdy Schoutena i Joeya Veermana.

Paris Saint-Germain Luis Enrique PSV Eindhoven Peter Bosz Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład PSV Eindhoven Peter Bosz Rezerwowi 14 Desire Doue 19 Kang-in Lee 24 Senny Mayulu 35 Lucas Beraldo 37 Milan Skriniar 39 Matvey Safonov 42 Yoram Zague 49 Ibrahim Mbaye 80 Arnau Tenas 87 João Neves 7 Malik Tillman 14 Ricardo Pepi 16 Joel Drommel 21 Couhaib Driouech 24 Niek Schiks 26 Isaac Babadi 28 Tygo Land 35 Fredrik Oppegård 37 Richard Ledezma 39 Adamo Nagalo

PSG – PSV: transmisja meczu

Spotkanie w Lidze Mistrzów pomiędzy PSG a PSV odbędzie się we wtorek (22 października) o godzinie 20:45 na Parc des Princes. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 5 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Dostęp do meczu zostanie przyznany po wykupieniu abonamentu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. W pakiecie otrzymacie również spotkania La Liga, Premier League czy PKO BP Ekstraklasy.

