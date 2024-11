Paris Saint-Germain – Nantes: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2024)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

PSG – Nantes: typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain nie ma sobie równych w Ligue 1, o czym świadczy nie tylko 1. miejsce w lidze, ale również seria zwycięstw. W konfrontacji z FC Nantes każdy inny wynik niż zwycięstwo gospodarzy będzie sporą niespodziankę. W tym spotkaniu skupiłbym się jednak na bramkach, a konkretnie przedziale goli PSG w każdej połowie. Moim zdaniem podopieczni Luisa Enrique zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie zdobędą minimum jednego, ale nie więcej niż trzy gole. Mój typ: PSG strzeli w każdej połowie 1-3 bramki.

PSG – Nantes: ostatnie wyniki

W rozgrywkach Ligue 1 podopieczni Luisa Enrique spisują się, jak przystało na zespół broniący tytułu mistrza kraju. PSG w pięciu meczach zdobyło komplet punktów. W pokonanym polu zostawili m.in. Toulouse (3:0), Angers (4:2) czy Lens (1:0). Nieco gorzej wiedzie im się w Lidze mistrzów, gdzie przegrali z Atletico Madryt (1:2) i Bayernem Monachium (0:1).

Na przeciwnym biegunie znajduje się FC Nantes. 16. miejsce w tabeli i tylko 10 punktów sprawia, że podopieczni Antoine Kombouare walczą w Ligue 1 o utrzymanie. Ostatnie wyniki nie pomagają im odbić się od dna, bowiem Kanarki przegrali cztery mecze pod rząd. Wyższość rywala musieli uznać w rywalizacjach z Le Havre (0:2), Lens (2:3), Marsylią (1:2) i Strasbourgiem (1:3).

PSG – Nantes: historia

Paryżanie w bezpośredniej konfrontacji z Nantes nie przegrali żadnego z pięciu ostatnich spotkań. W poprzednim sezonie PSG dwukrotnie pokonało rywali najpierw u siebie (2:1), a następnie na wyjeździe (2:0). Ostatni raz, gdy to zespół, którego właścicielem jest Waldemar Kita, wygrał z ligowym gigantem, miał miejsce w lutym 2022 roku. Nantes przed własną publicznością sprawiło niespodziankę, wygrywając (3:1).

PSG – Nantes: kursy bukmacherskie

Wszyscy bukmacherzy są zgodni, że rola faworyta przypadnie Paris Saint-Germain. Różnica klas pomiędzy drużynami jest miażdżąca, co z resztą odzwierciedlają kursy oferowane na zwycięstwo. W przypadku gospodarzy współczynnik wynosi ok. 1.24, zaś u gości jest to ok. 11.0.

PSG – Nantes: kto wygra?

PSG – Nantes: przewidywane składy

Luis Enrique nie będzie mógł skorzystać z usług dwóch zawodników. Na liście niedostępnych znajdują się Lucas Hernandez i Senny Mayulu. Po stronie gości w spotkaniu na pewno nie wystąpi napastnik Tino Kadewere.

Paris Saint-Germain Luis Enrique Nantes Antoine Kombouaré Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Nantes Antoine Kombouaré Rezerwowi 8 Fabian Ruiz 14 Desire Doue 19 Kang-in Lee 23 Randal Kolo Muani 34 Axel Tape 35 Lucas Beraldo 37 Milan Skriniar 39 Matvey Safonov 49 Ibrahim Mbaye 4 Nicolas Pallois 7 Ignatius Ganago 17 Jean-Philippe Gbamin 18 Fabien Centonze 22 Sorba Thomas 30 Patrik Carlgren 31 Mostafa Mohamed 44 Nathan Zeze 66 Louis Leroux

PSG – Nantes: transmisja meczu

Spotkanie 13. kolejki Ligue 1 Paris Saint-Germain – FC Nantes odbędzie się w sobotę (30 listopada) na Parc des Princes o godzinie 21:00. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz w internecie na stronie elevensports.pl.

