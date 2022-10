PSG – Maccabi Hajfa: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Paris Saint Germain

PSG – Maccabi Hajfa: typy i przewidywania. W pierwszym spotkaniu między tymi drużynami mistrz Izraela sprawił niemałą niespodziankę, kiedy to objął prowadzenie w 1. połowie. Dalsza część meczu już tak dobrze się nie potoczyła, jednak napełniła piłkarzy Maccabi Hajfa wiarą w siebie przed rewanżem.

Parc des Princes Liga Mistrzów, gr. H Paris Saint-Germain Maccabi Hajfa 1.11 11.0 25.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2022 16:26 .

PSG – Maccabi Hajfa, typy i przewidywania

Wobec potknięcia w dwumeczu z Benfiką Paryżanie potrzebują przypieczętować swój awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wobec tego zwycięstwo w meczu z Maccabi Hajfą to dla nich obowiązek. Zdaje sobie z tego sprawę Christophe Galtier, który szykuje na to spotkanie najsilniejszy możliwie skład. Zarówno Lionel Messi, jak i Kylian Mbappe są w dobrej formie i notują kolejne bramki i asysty w meczach z rywalami z Ligue 1. To od tego duetu wiele zależeć będzie w trakcie najbliższego spotkania Ligi Mistrzów. PSG ma wszystkie argumenty po swojej stronie.

Na własnym stadionie przez chwilę Maccabi Hajfa sprawiła niespodziankę, gdy objęła prowadzenie. Piłkarze z Izraela zagrali z dużo wyżej notowanym rywalem całkowicie bez kompleksów, a ich gra mogła się podobać. Widocznie podbudowało ich to mentalnie, dzięki czemu wygrali sensacyjnie z Juventusem 2:0. Mistrz Izraela to zespół, z którym należy się liczyć. Posiada swoje atuty w ofensywie, co wielokrotnie udowodnił już w trakcie rywalizacji w europejskich pucharach. Nikt nie oczekuje od nich ugrania punktów w starciu z PSG, dlatego nie ciąży na nich żadna presja. Nasz typ: Wygrana PSG i powyżej 3.5 gola.

PSG – Maccabi Hajfa, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów Paris-Saint Germain jak na możliwości tego klubu nie wygląda zbyt okazale. Drużyna zanotowała trzy remisy z rzędu, po których dopiero nadeszły dwa zwycięstwa ligowe – nad Olympique Marsylią i Ajaccio. Trudno jednak powiedzieć, żeby mistrz Francji przekonał w nich swoją grą.

Od kilku tygodni Maccabi Hajfa osiąga coraz lepsze rezultaty i po porażkach z Juventusem i Maccabi Bnei Raina, drużynie Baraka Bakhara udało się wygrać kolejne trzy mecze. Imponującym rezultatem było zwycięstwo 2:0 nad Juventusem. Później mistrz Izraela wygrał jeszcze kolejne dwa mecze ligowe, choć jego styl pozostawiał wiele do życzenia.

PSG – Maccabi Hajfa, sytuacja kadrowa

Wielu piłkarzy mistrza Francji jest kontuzjowanych i nie będzie mogło zagrać w tym meczu. W tej grupie znajdują się: Kimpembe, Mendes, Pembele, Perreira i Sergio Rico. Zawieszony za nadmiar żółtych kartek jest Marco Veratti, z którego usług także nie będzie mógł skorzystać Christophe Galtier.

Uboższy o trzech zawodników będzie również skład wtorkowego rywala PSG. Po stronie Maccabi Hajfy nie zagrają zmagający się z urazami Haziza, Jaber i Podgoreanu.

PSG – Maccabi Hajfa, kursy bukmacherskie

Gospodarze są murowanym faworytem bukmacherów w tym starciu. Nikt nie wyobraża sobie, żeby PSG nie miało wygrać wysoko z mistrzem Izraela. Typ na zwycięstwo PSG to zaledwie 1.14, podczas gdy kursy na wygraną Maccabi Hajfy sięgają nawet 25.00.

PSG – Maccabi Hajfa, przewidywane składy

PSG: Donnarumma – Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Bernat – Ruiz, Veratti, Sanches – Messi, Neymar, Mbappe

Maccabi: Cohen – Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud – Chry, Lavi, Mohamed – Atzili, Pierrot, David

PSG – Maccabi Hajfa, transmisja

Spotkanie między PSG i Maccabi Hajfą transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport Premium 5. Początek tej rywalizacji zaplanowany został na 25 października we wtorek o godzinie 21:00.

