PSG – Lille: typy, kursy i przewidywania (10.02.2024)

PSG - Lille: typy, kursy, przewidywania i zapowiedź na hit 21 kolejki francuskiej Ligue 1. Pierwszy zespół tabeli podejmie ekipę numer cztery. Faworyt jest znany, ale czy może dojść do sensacji?

IMAGO / Urman Lionel/ABACA Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Paris Saint-Germain Lille Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lutego 2024 23:01 .

PSG – Lille: zapowiedź

Przed nami prawdopodobny hit 21 kolejki francuskiej Ligue 1. Na Parc des Princes ekipa Paris Saint-Germain podejmie rywali z Lille. Gospodarze lokują się aktualnie na pozycji numer jeden, z kolei goście zajmują miejsce czwarte w ligowej stawce. Oznacza to, że mamy doczynienia z dwiema mocnymi ekipami, choć wiadomo, że zdecydowanym faworytem jest PSG. Niemniej wątpliwy jest występ w tej rywalizacji Kylian Mbappe, co może dawać Lille pewne nadzieje na korzystny wynik. Mimo to moim zdaniem sensacji w tym starciu nie będzie, mój typ: PSG wygra mecz.

PSG – Lille: ostatnie wyniki

Przed tygodniem oba zespoły pokonały swoich rywali. Lille aż 4:0 zwyciężyło nad Clermont, zaś PSG pokonało 2:1 ekipę ze Strasburga. Z kolei w tygodniu doszło do starcia w Pucharze Francji. Gospodarze tego meczu wywalczyli awans do dalszej fazy rozgrywek pokonując u siebie Brest, zaś goście ulegli dość sensacyjnie Lyonowi 1:2. Co ciekawe, pomimo tylko trzech miejsc różnicy w tabeli pomiędzy oboma klubami, ich bilans bramkowy różni się o prawie 20 goli.

PSG – Lille: historia

Historia rywalizacji obu tych zespołów jest oczywiście dość długa, bowiem zarówno paryżanie, jak i ekipa z Lille grają na poziomie Ligue 1 od lat. W pierwszym meczu tej kampanii padł wynik 1:1. Jednak już sezon wcześniej mecze tych drużyn przyniosły w sumie aż 15 goli. Najpierw PSG wygrało 7:1, a potem 4:3. Ostatnia wygrana gości sobotniego starcia to sierpień 2021 i mecz o Superpuchar Francji.

PSG – Lille: kursy bukmacherskie

PSG – Lille: kto wygra?

PSG – Lille: przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Lille Paulo Fonseca Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Lille Paulo Fonseca Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas 9 Goncalo Ramos 15 Danilo Pereira 17 Vítinha 26 Nordi Mukiele 38 Ethan Mbappe 41 Senny Mayulu 42 Yoram Zague 80 Arnau Tenas 1 Vito Mannone 5 Gabriel Gudmundsson 7 Hákon Arnar Haraldsson 10 Remy Cabella 12 Yusuf Yazici 19 Tiago Morais 20 Ignacio Miramón 28 Rafael Fernandes 32 Ayyoub Bouaddi Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Lille Paulo Fonseca Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Lille Paulo Fonseca Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas 9 Goncalo Ramos 15 Danilo Pereira 17 Vítinha 26 Nordi Mukiele 38 Ethan Mbappe 41 Senny Mayulu 42 Yoram Zague 80 Arnau Tenas 1 Vito Mannone 5 Gabriel Gudmundsson 7 Hákon Arnar Haraldsson 10 Remy Cabella 12 Yusuf Yazici 19 Tiago Morais 20 Ignacio Miramón 28 Rafael Fernandes 32 Ayyoub Bouaddi

PSG – Lille: transmisja

Początek meczu zaplanowano na sobotę (10 lutego) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale CANAL+ Sport 5 oraz Eleven Sports 3. To starcie można zatem obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.

