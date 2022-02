Przed rewanżami 1/16 Ligi Europy: typy, kursy, zapowiedzi

Pressfocus Na zdjęciu: Barcelona - Napoli

Pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Europy dostarczyły wielu piłkarskich wrażeń. Zapowiada się na to, że w rewanżach będzie ich jeszcze więcej. Zapoznaj się z terminarzem spotkań zaplanowanych na 24 lutego.

SSC Napoli – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Luty dla piłkarzy Napoli to miesiąc kompromisów. Piłkarze tego klubu rozegrali trzy mecze i w każdym z nich doszło do podziału punktów. Najpierw neapolitańczycy zatrzymali Inter w Serie A . Triumfatora nie wyłoniono także na Camp Nou podczas konfrontacji z Barceloną. Niedawno ekipa Luciano Spalettiego musiała zadowolić się punktem przeciwko Cagliari. W każdej z tych trzech potyczek było 1:1.

Kibice, którzy wspierali Barcelonę w pierwszej batalii z Napoli, po ostatnim gwizdku sędziego mogli poczuć niedosyt. Ich ulubieńcy przeważali bowiem i zasługiwali na zwycięstwo. To nadeszło dopiero kilka dni później w La Lidze przeciwko Valencii. Zawodnicy Xaviego zagrali koncertowo i rozbili oponenta 4:1.

Real Betis – Zenit Sankt Petersburg. Typy, kursy, zapowiedź

Pierwszy mecz między Betisem, a Zenitem dostarczył wielu emocji. Hiszpańska ekipa zwyciężyła 3:2, choć prowadziła 2:0. Andaluzyjczykom piłkarskich wrażeń nie brakowało również w minionej kolejce ligowej. Gracze Manuela Pellegriniego pokonali bowiem Mallorcę dopiero go golu strzelonym w 83. minucie.

Sergey Semak od momentu pierwszego meczu z Betisem, mógł skupić się na przygotowaniu swojego zespołu do rewanżowego starcia. Zenit w miniony weekend nie rozgrywał bowiem żadnego spotkania. Rozgrywki ligi rosyjskiej nie zostały jeszcze wznowione po przerwie zimowej.

Program rewanżów 1/16 Ligi Europy:

Czwartek (24 lutego)

18:45 Dinamo – Sevilla (x)

18:45 Lazio – Porto (1)

18:45 Olympiakos – Atalanta (1)

18:45 Real Sociedad – Lipsk (2)

21:00 Betis – Zenit (1)

21:00 Braga – Sheriff (1)

21:00 Napoli-Barcelona (2)

21:00 Rangers – Borussia (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1 x 2 17:45 24 February 2022 Dinamo Zagreb Sevilla 3.50 3.45 2.10 3.60 3.50 2.12 3.50 3.45 2.15 17:45 24 February 2022 Real Sociedad RB Leipzig 2.75 3.40 2.55 2.78 3.55 2.52 2.80 3.50 2.55 17:45 24 February 2022 Olympiacos Atalanta 3.40 3.45 2.15 3.45 3.45 2.18 3.40 3.40 2.22 17:45 24 February 2022 Lazio FC Porto 2.35 3.40 3.05 2.35 3.40 3.10 2.35 3.45 3.10 20:00 24 February 2022 SSC Napoli Barcelona 2.70 3.55 2.50 2.75 3.45 2.60 2.75 3.45 2.60 20:00 24 February 2022 Braga FC Sheriff 1.45 4.50 7.25 1.44 4.50 8.00 1.45 4.50 7.70 20:00 24 February 2022 Rangers Borussia Dortmund 3.95 4.15 1.80 4.05 4.26 1.80 4.15 4.20 1.78 20:00 24 February 2022 Real Betis Zenit St. Petersburg 1.95 3.70 3.75 2.00 3.83 3.60 1.98 3.80 3.70 Pokaż 0 więcej spotkań Pokaż 0 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2022 09:22 .

