W 6. kolejce Ligi Mistrzów (we wtorek 1 listopada) dojdzie do kilku ważnych spotkań. Między innymi Liverpool zagra na Anfield Road z Napoli o pierwsze miejsce w grupie A. Emocji nie zabraknie także w Marsylii i na kilku innych stadionach. Poznaj poniżej nasze typy na wszystkie potyczki i sprawdź kursy bukmacherskie.

Porto – Atletico. Typy, kursy, zapowiedź

FC Porto ma już zapewniony awans. Ekipa z Portugalii gra jeszcze o pierwsze miejsce w tej grupie. Smoki będą chciały wygrać swój bój z Atletico i na pewno liczą, że Club Brugge nie zanotuje wiktorii przeciwko Bayerowi Leverkusen. Obecnie FC Porto jest na drugiej lokacie (dziewięć oczek). Los Colchoneros zajmują trzecie miejsce (pięć oczek). Madrytczycy mogą awansować tylko do Ligi Europy. Gracze Diego Simeone także będą chcieli zanotować tutaj zwycięstwo, aby nie oglądać się na wynik drugiej potyczki. Zapowiada się zatem ciekawe spotkanie.

Liverpool – Napoli. Typy, kursy, zapowiedź

Neapolitańczycy w tym momencie są na pierwszym miejscu w grupie A. Liverpool może jednak jeszcze wyprzedzić zawodników Luciano Spallettiego. The Reds zajmują drugie miejsce (12 punktów). Co ważne, o kolejności w przypadku równej liczby oczek decyduje bilans spotkań bezpośrednich. W Neapolu Piotr Zieliński i spółka triumfowali 4:1. Liverpool musi zatem wygrać… minimum trzema golami. Wydaje się to mało prawdopodobne. The Reds mają wahania formy, a goście prezentują się znakomicie (pięć wygranych w tej edycji Ligi Mistrzów plus bardzo dobra postawa w Serie A). Stawiamy zatem na minimum trzy gole.

Marsylia – Tottenham. Typy, kursy, zapowiedź

W grupie D jeszcze wszystkie cztery ekipy mogą awansować dalej. Aktualnie na pierwszym miejscu jest Tottenham (osiem punktów). Sporting i Eintracht mają po siedem oczek. Na czwartej lokacie jest Marsylia (sześć punktów). Ekipa ze Stade Velodrome musi koniecznie zagrać we wtorek o zwycięstwo. Spurs także będą chcieli zdobyć trzy oczka, by zachować pierwsze miejsce i mieć teoretycznie łatwiejszego rywala w kolejnej rundzie. Stawiamy zatem na BTS.

Liga Mistrzów – typy na 6. kolejkę (01.11.2022)

18:45 Leverkusen – Brugge (x)

18:45 Porto – Atletico (over 2,5)

21:00 Bayern – Inter (x)

21:00 Liverpool – Napoli (over 2,5)

21:00 Marsylia – Tottenham (BTS)

21:00 Pilzno – Barcelona (2)

21:00 Rangers – Ajax (2)

21:00 Sporting – Eintracht (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

6. kolejka Ligi Mistrzów: porównaj kursy na zakład AKO

