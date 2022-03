Przed 30. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: AS Roma - Lazio

30. kolejka Serie A upłynie pod znakiem Derby della Capitale. Już w niedzielę odbędą się derby Rzymu, w których do rywalizacji staną AS Roma i Lazio. Ciekawie zapowiadają się również potyczki Interu z Fiorentiną oraz Juventusu z Salernitaną. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 30. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

Inter Mediolan – ACF Fiorentina. Typy, kursy, zapowiedź

Inter – Fiorentina to drugi sobotni mecz w lidze włoskiej. Podopieczni Simone Inzaghiego mają zamiar odnieść osiemnaste zwycięstow w trakcie trwającej kampanii, chcąc też wrócić na ścieżkę wygranych bojów po remisie z Torino (1:1).

Toskańczycy są z kolei ekipą, mająca nadzieję na drugie z rzędu zwycięstwo. Tydzień temu Fiorentina w pokonanym polu pozostawiła Bolognę (1:0). W tej kampanii Nerazzurri na swoim obiekcie przegrali tylko dwa razy, będąc najlepiej punktująca ekipą w tym sezonie Serie A. Spodziewamy się zatem wiktorii mediolańczyków. Nasz typ: wygrana Interu.

Juventus FC – US Salernitana. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus – Salernitana to jeden z dwóch niedzielnych meczów zaplanowanych na godzinę 15:00. W roli zdecydowanego faworyta do tej potyczki przystąpi Stara Dama, która w środku tygodnia została wyeliminowana z Ligi Mistrzów przez Villarreal

Juventus przystąpi do niedzielnej batalii, chcąc wykonać kolejny krok w kierunku wywalczenia miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów. Turyńczycy mają nadzieję na czwartą z rzędu ligową wygraną. Czerwona latarnia rozgrywek chce natomiast przerwać serię ośmiu meczów bez wygranej. Nasz typ: wygrana Juventusu.

AS Roma – SS Lazio. Typy, kursy, zapowiedź

Roma – Lazio to bez wątpienia najciekawszy mecz 30. kolejki ligi włoskiej. Obie ekipy są sąsiadami w tabeli Serie A. Ekipa Maurizio Sarriego legitymuje się dorobkiem 49 punktów na koncie. Z kolei oczko mniej ma zespół Jose Mourinho.

Giallorossi podejdą do potyczki po remisie z Udinese (1:1). Lazio ma natomiast za sobą cenną wygraną nad Venezią (1:0). Mając na uwadze to, że obie drużyny w ostatnich meczach regularnie zdobywały bramki, to liczymy, że ta passa będzie utrzymana. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Program 30. kolejki Serie A:

Piątek (18.03.2022)

18:45 US Sassuolo – Spezia Calcio (1)

21:00 Genoa CFC – Torino FC (poniżej 2,5 bramki – TAK)

Sobota (19.03.2022)

15:00 SSC Napoli – Udinese Calcio (1)

18:00 Inter Mediolan – ACF Fiorentina (1)

20:45 Cagliari Calcio – AC Milan (2)

Niedziela (20.03.2022)

12:30 Venezia Calcio – UC Sampdoria (poniżej 2,5 bramki – TAK)

15:00 Empoli FC – Hellas Werona (1)

15:00 Juventus FC – US Salernitana (1)

18:00 AS Roma – SS Lazio (obie drużyny strzelą – TAK)

20:45 Bologna FC – Atalanta BC (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

30. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:45 18 March 2022 Sassuolo Spezia 1.62 4.40 4.85 1.62 4.35 5.10 1.63 4.35 5.05 1.65 4.50 4.90 20:00 18 March 2022 Genoa Torino 3.20 3.20 2.35 3.30 3.20 2.34 3.30 3.20 2.35 3.25 3.25 2.41 14:00 19 March 2022 SSC Napoli Udinese 1.47 4.40 7.00 1.47 4.55 7.10 1.48 4.50 7.00 1.49 4.50 6.60 Pokaż 7 więcej spotkań 17:00 19 March 2022 Inter Fiorentina 1.50 4.60 6.00 1.50 4.60 5.90 1.50 4.60 6.35 1.52 4.60 5.80 19:45 19 March 2022 Cagliari AC Milan 5.15 4.00 1.65 5.30 4.00 1.66 5.25 4.00 1.65 5.40 4.10 1.62 11:30 20 March 2022 Venezia Sampdoria 2.65 3.25 2.65 2.58 3.35 2.70 2.70 3.35 2.70 2.65 3.35 2.65 14:00 20 March 2022 Empoli Verona 2.65 3.35 2.55 2.70 3.45 2.63 2.70 3.45 2.63 2.70 3.50 2.55 14:00 20 March 2022 Juventus Salernitana 1.22 6.50 13.00 1.21 6.30 17.50 1.22 6.35 15.50 1.22 6.40 13.00 17:00 20 March 2022 Roma Lazio 2.50 3.30 2.75 2.57 3.40 2.80 2.53 3.40 2.85 2.55 3.40 2.75 19:45 20 March 2022 Bologna Atalanta 4.10 3.65 1.81 4.00 3.70 1.83 4.35 3.70 1.85 4.20 3.80 1.82 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2022 23:40 .

