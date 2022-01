Przed 22. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Atalanta BC - Inter Mediolan

22. kolejka Serie A będzie rozegrana w ciągu najbliższych trzech dni, czyli w sobotę, niedzielę i poniedziałek. Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się batalia Atalanta – Inter Mediolan, które odbędzie się w niedzielny wieczór na Gewiss Stadium. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 22. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

Juventus FC – Udinese Calcio. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus FC przystąpi do potyczki ze zdziesiątkowanym Udinese Calcio w roli faworyta. Mimo że Stara Dama w środku dnia przegrała z Interem Mediolan (1:2) w meczu o Superpuchar Włoch. W ramach Serie A turyńczycy ostatnio pokonali AS Roma (4:3). Ogólnie ekipa z Turynu w lidze włoskiej jest bez porażki od siedmiu spotkań.

Tymczasem Udinese Calcio to zespół, który przegrał ostatnio z Atalantą (2:6). Przed dotkliwą porażką Zebry wygrały z kolei z Cagliari Calcio (4:0). Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach w Serie A team z Udine zaliczył jedno zwycięstwo, jeden remis i jedną porażkę.

Nasza redakcja typuje w tej batalii wiktorię podopiecznych Massimiliano Allegriego. Juve w trzech ostatnich bojach z Udinese przechyliło szalę zwycięstwa na swoją stronę dwa razy, a raz miał miejsce remis. Nasz typ: wygrana Juventusu.

Atalanta BC – Inter Mediolan. Typy, kursy, zapowiedź

Batalia Atalanta BC – Inter Mediolan to bez wątpienia najciekawszy bój w ramach 22. kolejki ligi włoskiej. Drużyna z Bergamo podejdzie do potyczki po wygranym starciu z Venezią (2:0) z w Pucharze Włoch. Tymczasem w ramach Serie A piłkarze La Dea ostatnio pokonali Udinese Calcio (6:2).

Nerazzurri mają z kolei za sobą wygrane starcie z Juventusem o Superpuchar Włoch. Podopieczni Simone Inzaghiego wygrali ze Stara Damą (2:1) po dogrywce. Ogólnie Inter może pochwalić się bilansem pięć z rzędu zwycięstw, licząc wszystkie rozgrywki. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

STS 1,60 powyżej 2,5 bramki – TAK Zagraj

ACF Fiorentina – Genoa CFC. Typy, kursy, zapowiedź

ACF Fiorentina zmierzy się w ostatnim meczu 22. kolejki ligowej z Genoą. Drużyna Bartłomieja Dragowskiego i Krzysztofa Piątka podejdzie do batalii z Rossoblu po zwycięstwie nad Napoli (5:2). Tym samym Fioletowi zakończyli serię trzech meczów bez wygranej.

Genoa to natomiast drużyna, która ostatnio po dogrywce przegrała w Coppa Italia z Milanem (1:3). Zespół Andrija Szewczenki przedłużył jednocześnie niekorzystną serię bez wygranej, która trwa od 17 grudnia. Nasza redakcja typuje w tej konfrontacji triumf Violi. Nasz typ wygrana Fiorentiny.

Nasza redakcja spodziewa się w tej batalii goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Program 22. kolejki Serie A:

Sobota (15.01.2022)

15:00 UC Sampdpria – Torino FC (1)

18:00 US Salernitana – SS Lazio (2)

20:45 Juventus FC – Udinese Calcio (1)

Niedziela (16.01.2022)

12:30 US Sassuolo – Hellas Werona (1)

15:00 Venezia Calcio – Empoli FC (X)

18:00 AS Roma – Cagliari Calcio (1)

20:45 Atalanta BC – Inter Mediolan (powyżej 2,5 bramki – TAK)

Poniedziałek (17.01.2022)

18:30 AC Milan – Spezia Calcio (1)

18:30 Bologna Fc – SSC Napoli (obie drużyny strzelą – TAK)

20:45 ACF Fiorentina – Genoa CFC (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

22. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 15:00:00 2022-01-15 Sampdoria Torino 2.85 3.20 2.60 3.00 3.26 2.50 2.90 3.30 2.57 3.05 3.35 2.48 18:00:00 2022-01-15 Salernitana Lazio 7.25 4.50 1.45 7.00 4.50 1.48 6.40 4.60 1.48 20:45:00 2022-01-15 Juventus Udinese 1.40 4.70 8.15 1.39 4.70 9.10 1.40 4.70 8.70 1.41 4.70 7.80 12:30:00 2022-01-16 Sassuolo Verona 2.21 3.55 3.00 2.20 3.70 3.15 2.25 3.65 3.10 2.23 3.65 3.05 15:00:00 2022-01-16 Venezia Empoli 2.70 3.40 2.49 2.72 3.65 2.50 2.75 3.55 2.55 2.70 3.55 2.50 18:00:00 2022-01-16 Roma Cagliari 1.38 4.90 8.90 1.40 5.00 7.85 1.39 5.00 7.60 20:45:00 2022-01-16 Atalanta Inter 2.90 3.65 2.30 2.85 3.80 2.34 2.90 3.70 2.35 2.90 3.65 2.31 18:30:00 2022-01-17 Bologna SSC Napoli 3.75 3.40 1.98 4.05 3.50 1.96 3.90 3.50 2.00 3.80 3.50 1.99 18:30:00 2022-01-17 AC Milan Spezia 1.33 5.25 9.30 1.33 5.40 9.60 1.33 5.50 9.30 1.34 5.40 8.60 20:45:00 2022-01-17 Fiorentina Genoa 1.46 4.40 6.50 1.48 4.40 7.20 1.45 4.55 7.55 1.47 4.50 6.80 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14. stycznia 2022 15:15 .

22. kolejka Serie A: Darmowy zakład 30 zł od STS

Rejestrując się w STS za pośrednictwem naszej strony, odbierzesz darmowy zakład o wartości 30 zł na dowolne spotkanie w Serie A. Jak odebrać darmowy zakład (freebet)? W czasie rejestracji na stronie bukmachera wpisz STS kod promocyjny GOAL, który aktywuje pakiet bonusów do 1504 zł. Po zakończeniu procesu rejestracji otrzymasz 30 zł na konto bonusowe.

Darmowy zakład za rejestrację, otrzymasz bez konieczności wpłacania depozytu na konto w STS zakłady bukmacherskie. Jeśli jednak zdecydujesz się na wpłatę środków, to będzie Ci przysługiwał również zakład bez ryzyka do 234 zł oraz bonus powitalny do 1200 zł.

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Darmowy zakład w STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.