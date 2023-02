Przed 20. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Alphonso Davies

W piątek wystartuje 20. seria gier w niemieckiej Bundeslidze. Przed nami kilka ciekawych konfrontacji. Czy Bayern Monachium zanotuje kolejne trzy punkty? Tym razem w domowym starciu z Bochum? Jak potoczą się zaś inne mecze? Poznaj nasze typy na wszystkie spotkania i sprawdź kursy bukmacherskie.

Bayern Monachium – Bochum. Typy, kursy, zapowiedź

Bayern Monachium wrócił na właściwe tory. Bawarczycy zanotowali dwa zwycięstwa z kolei. Jedno w Pucharze Niemiec, a jedno w spotkaniu ligowym. Kilka dni temu mistrzowie tego kraju wygrali w delegacji z Wolfsburgiem 4:2. To drugi mecz z kolei, w którym Bawarczycy zdobyli cztery gole. W tym momencie piłkarze Bayernu zajmują pierwsze miejsce w tabeli – 40 punktów. Do tej pory mistrzowie Niemiec zdobyli aż 56 goli i tylko 18 stracili. Rywale są tuż nad strefą spadkową. Piłkarze Bochum przegrali w środku tygodnia mecz Pucharu Niemiec z Borussią Dortmund 1:2. Z kolei w ostatniej ligowej kolejce wygrali u siebie z Hoffenheim 5:2. Obecnie goście są na 15. miejscu w tabeli – 19 oczek. Uważamy, że gracze z Monachium zanotują tutaj bardzo spokojne zwycięstwo.

STS 1.15 wygrana Bayernu Zagraj!

Werder – Borussia Dortmund. Typy, kursy, zapowiedź

Borussia Dortmund jest „na fali”. Zawodnicy tego klubu powinni potwierdzić to w Bremie. Gospodarze aktualnie zajmują ósme miejsce w ligowej tabeli. Do tej pory zawodnicy Werderu zdobyli 27 punktów. W poprzedniej kolejce wygrali w delegacji ze Stuttgartem 2:0. Seria gości jest natomiast imponująca. Piłkarze Borussii Dortmund w czterech poprzednich meczach za każdym razem triumfowali. W tym momencie są na trzecim miejscu w tabeli Bundesligi – 37 oczek. W poprzedniej kolejce dortmundczycy pewnie pokonali u siebie Freiburg 5:1. Natomiast w środę Borussia awansowała do ćwierćfinału Pucharu Niemiec (po wyjazdowej wygranej z Bochum 2:1).

STS 1.80 wygrana Borussii Zagraj!

Lipsk – Union. Typy, kursy, zapowiedź

RB Lipsk podejmie Union. Będzie to spotkanie dwóch drużyn z czołówki. Gospodarze zajmują obecnie czwarte miejsce – 36 punktów. Zawodnicy klubu z Lipska w poprzedniej serii gier zremisowali w Kolonii 0:0. Trzeba podkreślić, że gracze tego zespołu są niepokonani w rozgrywkach niemieckiej Bundesligi od 17 września 2022 roku. Na drugiej pozycji plasują się zaś aktualnie zawodnicy z Berlina. Union zanotował cztery kolejne ligowe zwycięstwa. W poprzedniej kolejce piłkarze tej ekipy pokonali na swoim terenie Mainz 2:1. Po 19. kolejkach zawodnicy zespołu ze stolicy Niemiec mają 39 punktów i tracą tylko jedno oczko do lidera z Monachium. Obie drużyny są w dobrej formie. Dużo wskazuje zatem na to, że zarówno gospodarze, jak i goście zdobędą w tej potyczce minimum po jednym trafieniu.

STS 2.01 obie strzelą Zagraj!

Program 20. kolejki Bundesligi

Piątek (10 lutego)

20:30 Schalke – Wolfsburg (x)

Sobota (11 lutego)

15:30 Mainz – Augsburg (2)

15:30 Bayern – Bochum (1)

15:30 Freiburg – Stuttgart (1)

15:30 Hoffenheim – Leverkusen (1x)

15:30 Werder – Borussia (2)

18:30 Lipsk – Union (BTS)

Niedziela (12 lutego)

15:30 Hertha – Moenchengladbach (2)

17:30 Koeln – Frankfurt (2)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

20. kolejka Bundesliga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 19:30 10 February 2023 Schalke 04 VfL Wolfsburg 3.65 3.75 1.97 3.65 3.70 2.01 14:30 11 February 2023 Freiburg VfB Stuttgart 1.83 3.60 4.15 1.85 3.75 4.30 14:30 11 February 2023 Hoffenheim Bayer Leverkusen 2.95 3.45 2.27 3.00 3.60 2.32 14:30 11 February 2023 Werder Brema Borussia Dortmund 3.90 3.95 1.79 4.00 4.20 1.81 14:30 11 February 2023 FSV Mainz 05 Augsburg 1.81 3.70 4.10 1.83 3.90 4.20 14:30 11 February 2023 Bayern Monachium VfL Bochum 1.13 9.50 16.75 1.13 9.80 19.00 17:30 11 February 2023 RB Lipsk Union Berlin 1.73 3.55 4.80 1.75 3.75 5.00 14:30 12 February 2023 Hertha Berlin Borussia M’gladbach 2.80 3.40 2.39 2.85 3.60 2.43 16:30 12 February 2023 FC Koeln Eintracht Frankfurt 2.75 3.35 2.47 2.80 3.50 2.50 Pokaż 1 więcej spotkań 19:30 17 February 2023 Augsburg Hoffenheim 2.75 3.35 2.46 2.80 3.50 2.50 Pokaż 1 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lutego 2023 21:08 .

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Zarejestruj się w STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.