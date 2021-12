Przed 19. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Koke i Abdon Prats

Nietypowo, bo w Sylwestra wystartuje 19. kolejka La Ligi. Nowy Rok będzie już wolny od piłkarskich obowiązków, jednak pozostałe kluby wrócą do grania w niedzielę. Sprawdź nasze typy na wybrane pojedynki hiszpańskiej ekstraklasy.

Valencia – Espanyol

Valencia porzuciła wszystkie słabości i od dłuższego czasu podążą właściwymi torami. Nietoperze ostatni raz przegrali pod koniec października. Z kolei do piątkowego spotkania przystąpią po serii trzech wygranych z rzędu w La Liga. Bordalas Jimenez ma niestety spory ból głowy, ponieważ kilku piłkarzy dopadł Covid, a już wcześniej część z nich leczyło kontuzje.

Espanyol po awansie do elity ma jeden cel – utrzymać się. Aktualnie Katalończycy radzą sobie nie najgorzej, będąc na 11. lokacie w tabeli. Co prawda, goście nie mogą pochwalić się tak regularnym punktowaniem, ale udowodnili już nie raz, że należy traktować ich całkiem poważnie. Przed Świętami ekipa z Barcelony nie dała rady Celcie Vigo, notując tym samym siódmą porażkę w tegorocznej kampanii.

Obie ekipy w dwóch poprzednich spotkaniach strzelały, ale i traciły gole. Naszym zdaniem większe szanse na zwycięstwo ma Valencia. Stąd też stawiamy na wygraną Nietoperzy i bramki z obu stron.

Getafe – Real Madryt

Tymczasem niedzielne zmagania zaczną się od skromnych derbów stolicy. Getafe koszmarnie zaczęło sezon, dlatego teraz dopiero odbija się od dna. Azulones w końcu zwalczyli złe moce i od połowy listopada nie zaznali smaku porażki w hiszpańskiej ekstraklasie. Do tego gospodarze mają za sobą spokojne Święta, ponieważ przed nimi pokonali Osasunę.

Natomiast Real Madryt cierpi z powodu korawnowirusa. W szeregach Królewskich nie zobaczymy paru wielkich nazwisk, jednak Carlo Ancelotti ma w czym wybierać, a jego zespół od 11 spotkań ligowych ciągle punktuje. Los Blancos celują w tytuł, co widać po obecnej sytuacji w tabeli. Goście nad drugą drużyną mają aż osiem oczek przewagi.

Getafe spróbuje utrzymać lepszą formę i przeciwstawić się rozpędzonym rywalom. Pomimo pewnych problemów w szatni Realu Madryt, goście nadal są faworytem do zgarnięcia całej puli. Stawiamy na zwycięstwo Królewskich.

Atletico Madryt – Rayo Vallecano

Wszystko wskazuje na to, że Atletico Madryt nie obroni już mistrzowskiego tytułu. Rojiblancos nadal walczą ze swoimi demonami. Diego Simeone cieszy się jednak sporym kredytem zaufania, dlatego nie musi martwić się o swoją posadę. Niemniej ostatnie wyniki klubu pozostawiają wiele do życzenia. Zanim zawodnicy otrzymali wolne z okazji Świąt, drużyna doznała czterech porażek z rzędu.

Z kolei Rayo jest kompletnym zaskoczeniem tegorocznej kampanii. Ekipa z Vallecano odnosi imponujące wyniki na własnym terenie. Na wyjeździe bywa już różnie, a w trzech ostatnich rywalizacjach na Wanda Metropolitano Rayo nie strzeliło nawet gola. Dziś Iraola ma solidnych piłkarzy, którzy do tej pory nie zawodzili swojego trenera.

Te drużyny w ligowej klasyfikacji dzieli tylko punkt. Tym samym w Madrycie powinno dojść do elektryzującego pojedynku. Spodziewamy się twardej i wyrównanej gry, więc stawiamy maksimum dwie bramki w całym spotkaniu i przynajmniej pięć żółtych kartek.

Betis Sewilla – Celta Vigo

Betis również zasługuje na pochwały. Zielono-biali mają chrapkę na wywalczenie bezpośredniego awansu do Ligi Mistrzów. Aktualnie jest na to duża szansa, ponieważ Belticos zajmują trzecią pozycję w ligowej klasyfikacji. Co prawda, gospodarze po serii zwycięstw zostali niespodziewanie zatrzymani przez Athletic Bilbao.

Celta jest już w innym położeniu. Team z Vigo na ten moment nie musi obawiać się walki o utrzymanie, ale przy gorszych wiatrach sytuacja szybko może się zmienić. Brak regularności cechuje gości, gdyż zaraz po dobrym występie, zawodnicy nie są już w stanie tego powtórzyć, stąd nie mogą wkroczyć do czołówki.

Nasza redakcja nie daje większych szans Celcie. Stawiamy na pewne zwycięstwo Betisu.

RCD Mallorca – FC Barcelona

Dla Mallorki najważniejsze będzie utrzymanie się w ekstraklasie. Beniaminek popełnia proste błędy w defensywie, co prowokuje utratę cennych punktów. Gospodarze mają tylko cztery zwycięstwa na koncie, a przed Świętami uzbierali tylko punkt w dwóch pojedynkach.

Xavi próbuje przywrócić dawny blask Dumie Katalonii, lecz na wszystko potrzeba czasu. FC Barcelona dopięła już pierwszy zimowy transfer i na Camp Nou trafił Ferran Torres. Blaugrana musi jeszcze gonić czołówkę, a po drodze pokonać własne słabości. Przed krótką przerwą z okazji Świąt, goście niespodziewanie podzielili się punktami z osłabioną Sevillą (1:1).

Mallorca zapewne skupi większość sił na zadaniach defensywnych. Tymczasem Barca będzie prowadzić grę i dążyć do szybkiego strzelenia gola. Stawiamy na wygraną Barcy w dwóch połowach.

Program 19. kolejki La Ligi

piątek (31 grudnia)

16:15 Valencia – Espanyol (1/btts)

niedziela (2 stycznia)

14:00 Getafe – Real Madryt (2)

16:15 Atletico Madryt – Rayo Vallecano (poniżej 2,5 bramki i powyżej 4,5 kartki)

16:15 Elche – Granada (btts)

18:30 Deportivo Alaves – Real Sociedad (2)

18:30 Betis – Celta (1)

21:00 Mallorca – Barcelona (połowa/ mecz: 2/2)

poniedziałek (3 stycznia)

19:00 Villarreal – Levante (1)

21:00 Osasuna – Athletic (X)

21:15 Cadiz – Sevilla (2)

(w nawiasie publikujemy nasz typ na mecz)

