Przed 1/8 Ligi Konferencji Europy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Djurgarden – Lech. Typy, kursy, zapowiedź

Djurgarden przegrało w pierwszym spotkaniu 0:2. Mistrzowie Polski teraz są o wiele bliżej awansu. Wydaje się, że po raz kolejny będzie under 2,5. Ekipa ze Szwecji nie rzuci się od razu do odrabiania strat. A Lech Poznań ma dobry wynik i będzie go bronił. Gospodarze w ćwierćfinale Svenska Cupen pokonali Malmoe po rzutach karnych. Z kolei Kolejorz kilka dni temu zremisował w delegacji z Piastem Gliwice 1:1. Aktualnie gracze z Wielkopolski są na trzecim miejscu (40 oczek) w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Uważamy, że Kolejorz zanotuje w czwartek na tyle dobry dla siebie wynik, aby awansować do kolejnej rundy.

Sivasspor – Fiorentina. Typy, kursy, zapowiedź

Fiorentina zanotowała skromne zwycięstwo w pierwszej potyczce. Gracze z Florencji triumfowali u siebie 1:0. Uważamy, że ekipa z Włoch zanotuje zwycięstwo także na wyjeździe. Sivasspor kiepsko spisuje się w lidze (aktualnie 15. miejsce i 24 punkty). Gracze tego klubu mają tylko oczko przewagi nad strefą spadkową. Fiorentina w niedzielę pokonała w delegacji Cremonese 2:0. To piąta kolejna wygrana tego zespołu. Goście są w formie i powinni to potwierdzić w czwartek.

West Ham United – Larnaca. Typy, kursy, zapowiedź

Młoty stanęły na wysokości zadania i triumfowały przed paroma dniami 2:0. Teraz ekipie z Londynu pozostaje tylko postawić kropkę nad „i” w kontekście awansu. Sądzimy, że West Ham United zanotuje kolejne zwycięstwo. Gospodarze w poprzednim ligowym spotkaniu zremisowali z Aston Villą 1:1. Warto dodać, że goście w trzech ostatnich meczach wyjazdowych zanotowali zaś… tylko jeden remis i dwie porażki.

Program 1/8 Ligi Konferencji

Środa (15 marca)

18:00 Basaksehir – Gent (x)

Czwartek (16 marca)

18:45 Djurgarden – Lech (under 2,5)

18:45 Sivasspor – Fiorentina (2)

18:45 Slovan – Basel (x)

21:00 Alkmaar – Lazio (2)

21:00 Nice – Tiraspol (1)

21:00 Villarreal – Anderlecht (1)

21:00 WHU – Larnaca (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/8 Ligi Konferencji Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:00 15 March 2023 Basaksehir Gent 2.15 3.25 3.70 2.15 3.15 3.60 2.15 3.15 3.60 17:45 16 March 2023 Sivasspor Fiorentina 5.00 4.00 1.67 5.20 3.85 1.65 4.90 3.95 1.66 17:45 16 March 2023 Slovan Bratysława FC Basel 2.55 3.40 2.80 2.50 3.30 2.75 2.50 3.30 2.75 Pokaż 5 więcej spotkań 17:45 16 March 2023 Djurgarden Lech Poznań 2.60 3.40 2.75 2.55 3.35 2.70 2.55 3.35 2.70 20:00 16 March 2023 Alkmaar Lazio Rzym 2.80 3.65 2.40 2.90 3.40 2.45 2.85 3.30 2.45 2.85 3.30 2.45 20:00 16 March 2023 Nice Sheriff Tyraspol 1.45 4.75 7.50 1.42 4.60 7.00 1.42 4.60 7.00 20:00 16 March 2023 West Ham AEK Larnaca 1.25 6.00 12.00 1.24 5.80 12.00 1.24 5.80 12.00 20:00 16 March 2023 Villarreal Anderlecht 1.50 4.60 6.50 1.46 4.50 6.60 1.46 4.50 6.60 Pokaż 5 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2023 18:35 .

