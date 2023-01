Przed 1/4 Pucharu Włoch: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Czas na 1/4 Pucharu Włoch. Najciekawiej zapowiadają się spotkania Interu z Atalantą i Juventusu z Lazio. Komu pójdzie lepiej w tych potyczkach? Jakie drużyny awansują do dalszej fazy? Sprawdź nasze typy i bieżące kursy bukmacherskie na mecze 1/4 Coppa Italia.

Inter – Atalanta. Typy, kursy, zapowiedź

Obie drużyny grają bardzo solidnie, dlatego zapowiada się naprawdę dobre widowisko. Nieco więcej do powiedzenia w tym spotkaniu powinni mieć zawodnicy zespołu z Mediolanu. Wicemistrzowie Włoch ostatnio wygrali wyjazdowe spotkanie z Cremonese 2:0 i są obecnie na drugiej lokacie w tabeli. W całym sezonie zawodnicy z Mediolanu zdobyli już 40 punktów. Atalanta jest dwie pozycje niżej. Klub z Bergamo zdobył dwa oczka mniej. W ostatniej ligowej kolejce Atalanta pewnie pokonała u siebie Sampdorię 2:0. Gospodarze muszą zatem spodziewać się bardzo trudnej przeprawy. Wydaje się, że bardziej prawdopodobne jest to, że tutaj obie drużyny zdobędą minimum po jednym golu.

Roma – Cremonese. Typy, kursy, zapowiedź

Rzymianie nie powinni mieć większych problemów z zanotowaniem zwycięstwa w tym spotkaniu. Piłkarze ekipy ze stolicy Włoch spisują się w tym roku kalendarzowymi naprawdę bardzo dobrze. Ostatnio podopieczni Jose Mourinho co prawda przegrali, ale na bardzo trudnym terenie (w Neapolu z Napoli 1:2). W tym momencie gospodarze są na szóstym miejscu w ligowej tabeli – 37 punktów. Rywale to natomiast “czerwona latarnia” całej ligi. Goście zdobyli w tym sezonie zaledwie osiem punktów. Ostatnio przegrali u siebie z Interem 1:2. Co ciekawe, piłkarze tego klubu… jeszcze nie zanotowali ani jednego ligowego zwycięstwa i mają małe szanse na utrzymanie.

Juventus – Lazio. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze Juventusu są w bardzo kiepskiej formie. Potwierdził to ostatni ligowy mecz… Stara Dama sensacyjnie przegrała na swoim terenie z Monzą 0:2. Turyńczycy w trzech poprzednich spotkaniach ligowych nie zanotowali ani jednego zwycięstwa. Lepiej radzą sobie zawodnicy Lazio. Rzymianie w ostatniej kolejce zremisowali na swoim terenie z Fiorentiną 1:1. Zawodnicy tego klubu zajmują trzecie miejsce w tabeli – 38 oczek Warto dodać, że goście nie zanotowali ani jednej ligowej porażki od 4 stycznia 2023 roku. Uważamy, że gospodarze mogą mieć zatem problemy. Zwycięstwo gości na pewno nie jest wykluczone…

Program 1/4 Pucharu Włoch

Wtorek (31 stycznia)

21:00 Inter – Atalanta (BTS)

Środa (1 lutego)

18:00 Fiorentina – Torino (BTS)

21:00 Roma – Cremonese (1)

Czwartek (2 lutego)

21:00 Juventus – Lazio (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/4 Pucharu Włoch: kursy bukmacherskie, zakład AKO

