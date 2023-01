Przed 1/4 Pucharu Króla: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W środę i czwartek zostaną rozegrane mecze w ramach 1/4 finału Pucharu Króla. Hitem tej rundy są Derby Madrytu, ale ciekawie powinno być także na Camp Nou, gdzie FC Barcelona podejmie Real Sociedad. Sprawdź nasze typy i kursy bukmacherskie na wszystkie spotkania tej fazy Pucharu Króla.

FC Barcelona – Sociedad. Typy, kursy, zapowiedź

Katalończycy mają za sobą bardzo udany tydzień. W poprzednią niedzielę zawodnicy Xaviego Hernandeza wygrali rozgrywki o Superpuchar Hiszpanii. W decydującym spotkaniu Robert Lewandowski i spółka pokonali Real Madryt 3:1. W czwartek zawodnicy z Camp Nou pokonali – w poprzedniej rundzie Pucharu Króla – Ceutę 5:0. Natomiast w niedzielę zanotowali skromne zwycięstwo na swoim terenie z Getafe (1:0). Dzięki temu utrzymali prowadzenie w La Lidze – 44 punkty. Baskowie także są w bardzo dobrej formie, dlatego zapowiada się ciekawe spotkanie. FC Barcelona ma chyba jednak więcej argumentów po swojej stronie, dlatego stawiamy na zwycięstwo aktualnych wicemistrzów Hiszpanii.

Valencia – Bilbao. Typy, kursy, zapowiedź

Tutaj należy spodziewać się zaciętego spotkania. Kursy na zawodników z Walencji oraz na piłkarzy z Kraju Basków są bardzo wyrównane. Gospodarze w poprzedniej rundzie Pucharu Króla zdecydowanie wygrali na wyjeździe z Gijon 4:0. Teraz jednak rywal będzie zdecydowanie trudniejszy. Baskowie w poprzedniej rundzie tych rozgrywek skromnie pokonali u siebie Espanyol 1:0. Z kolei wczoraj piłkarze z Kraju Basków nieznacznie przegrali na swoim stadionie z Realem Madryt 0:2. Co ciekawe, w siedmiu poprzednich meczach tych drużyn było aż pięć remisów. Pozostałe dwie potyczki kończyły się natomiast skromnymi wygranymi 1:0 (raz Nietoperzy, a raz zawodników z Bilbao).

Real – Atletico. Typy, kursy, zapowiedź

Derby Madrytu będą ozdobą tej rundy Pucharu Króla. Wydaje się, że więcej do powiedzenia w tym spotkaniu powinni mieć zawodnicy gospodarzy. W poprzedniej rundzie Królewscy mieli spore problemy, ale ostatecznie pokonali w delegacji Villarreal 3:2. Natomiast zawodnicy Diego Simeone dość spokojnie wygrali na wyjeździe z Levante 2:0. Jak było w La Lidze? Gracze Realu Madryt zanotowali zwycięstwo niedzielnym spotkaniu ligowym. Wtedy to pokonali w delegacji Bilbao 2:0. Natomiast lokalni rywale pewnie triumfowali u siebie z Valladolid 3:0. Obie drużyny przystąpią zatem do tego spotkania w dobrych humorach. Warto jednak zauważyć, że gospodarze w trzech poprzednich meczach – na swoim stadionie – z tymi przeciwnikami za każdym razem okazywali się od nich lepsi.

Program 1/4 Pucharu Króla

Środa (25 stycznia)

21:00 Barcelona – Sociedad (1)

22:00 Osasuna – Sevilla (under 2,5)

Czwartek (26 stycznia)

20:00 Valencia – Bilbao (under 2,5)

21:00 Real – Atletico (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/4 Pucharu Króla: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 20:00 25 January 2023 FC Barcelona Real Sociedad 1.55 4.15 6.10 1.57 4.20 5.50 1.58 4.10 5.80 1.57 4.10 5.60 21:00 25 January 2023 Osasuna Pampeluna Sevilla FC 2.40 3.15 3.15 2.35 3.20 3.25 2.36 3.15 3.25 2.34 3.15 3.20 19:00 26 January 2023 Valencia CF Athletic Bilbao 2.75 3.05 2.70 2.70 3.10 2.80 2.70 3.15 2.70 2.75 3.10 2.70 Pokaż 1 więcej spotkań 20:00 26 January 2023 Real Madryt Atletico Madryt 1.95 3.45 3.75 1.95 3.60 3.80 1.90 3.50 4.00 1.95 3.55 3.80 Pokaż 1 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 stycznia 2023 04:14 .

