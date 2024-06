Portugalia – Czechy: typy, kursy, zapowiedź (18.06.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Mecz Portugalia – Czechy Data 18.06.2024 21:00 Rozgrywki Euro 2024 – grupa F Miasto i stadion Lipsk, Red Bull Arena Typ na mecz zwycięstwo Portugalii

Portugalia Czechy 1.50 4.50 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2024 16:01 .

Portugalia – Czechy, typy bukmacherskie

Reprezentacja Portugalii to bez wątpienia jeden z faworytów do końcowego triumfu na Euro 2024. We wtorkowy wieczór ekipa Roberto Martineza ma zamiar od zwycięstwa zacząć turniej w Niemczech, mierząc się z Czechami. Ekipa Ivana Haska nie zamierza jednak tanio sprzedać skóry. Czesi tym samym mają zamiar na arenie w Lipcu powalczyć o to, aby wykonać krok w kierunku awansu do fazy pucharowej. W sześciu z ostatnich 10 spotkań, gdy Portugalczycy grali jako nominalny gospodarz, to tylko jedna z ekip zdobyła bramkę lub po prostu miał miejsce bezbramkowy remis. Można zatem zastanowić się nad rozwiązaniem, że w rywalizacji zabraknie bramek z obu stron lub po prostu na wiktorię Cristiano Ronaldo i spółki. Mój typ: wygrana Portugalii.

kurs na wygraną Portugalii – *100.00 w Superbet

kurs na remis – 4.50 w Superbet

kurs na wygraną Czech – 6.50 w Superbet

Lukasz Superbet 100.00* zwycięstwo Portugalii Zagraj w Superbet

Kurs 100 na zwycięstwo Portugalii z kodem GOAL

Stawiając zaledwie 2 zł na wygraną Portugalii we wtorkowym meczu z Czechami możesz zgarnąć aż 200 zł. Wszystko dzięki promocji Superbet, z której możesz skorzystać rejestrując konto z kodem GOAL. Zakład na zwycięstwo Portugalii po kursie 100? Brzmi świetnie. Poniżej wyjaśniam jak skorzystać z promocji.

Załóż konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta pojedynczy kupon obejmujący typ z oferty przedmeczowej na zwycięstwo Portugalii w meczu z Czechami Stawka musi wynosić minimum 2 zł. W przypadku wyższej stawki, stawka zaliczana do promocji wynosi 2 PLN. Jeżeli Portugalia okaże się lepsza, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 200 zł.

Portugalia – Czechy, typ kibiców

Jak zakończy się mecz Euro 2024? wygraną Portugalii 84% remisem 6% wygraną Czech 10% 31 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Portugalii

remisem

wygraną Czech

Portugalia – Czechy, fakty bukmacherskie

Portugalia – Czechy, ostatnie wyniki

Reprezentacja Portugalii w ostatnich latach zasłynęła przede wszystkim tym, że wygrała Euro 2016, a ponadto trzykrotnie docierała do półfinału mistrzostw Europy. Z kolei na Euro 2020 zakończyła udział w tego typu turnieju już w 1/8 finału. Na ostatniej wielkiej imprezie piłkarskiej, czyli na mundialu w Katarze, portugalska ekipa dotarła do ćwierćfinału. To nie zostało jednak przyjęte w kraju z entuzjazmem. Tym samym z posadą selekcjonera pożegnał się Fernando Santos, a jego miejsce zajął Roberto Martinez.

Selecao das Quinas zaczął zmagania w grupie F fazy grupowej Euro 2024 po zwycięstwie w sparingu z Irlandią. To był zdecydowany udany mecz dla Cristiano Ronaldo, który zdobył dwie bramki. Ogólnie reprezentacja Portugalii wygrała dwa z czterech ostatnich spotkań. Mimo wszystko jest postrzegana jako faworyt do zajęcia pierwszego miejsce w swojej grupie, gdzie zmierzy się także z Turcją i Gruzją.

Zobacz także: terminarz Euro 2024

Czeska ekipa to z kolei drużyna, która w próbie generalnej przed mistrzostwami Europy zwyciężyła z Macedonią Północną (2:1). Zespół Ivana Haska ogólnie ma za sobą pięć zwycięstw, licząc wszystkie rozgrywki. W ostatnim spotkaniu o stawkę Czesi grali jednak dawno temu, bo w listopadzie minionego roku. Pokonali wówczas Mołdawię (3:0). OD tamtej pory grali już tylko mecze kontrolne, pokonując kolejno: Norwegię (2:1), Armenię (2:1), Maltę (7:1) i wspominanych już Macedończyków.

Reprezentacja Czech ma na swoim koncie drugie miejsca wywalczone na mistrzostwach Europy w 1996. Z kolei w 2004 roku Czesi dotarli do półfinału. W dwóch z trzech ostatnich turniejów, biorąc też pod uwagę Euro 2020, reprezentacja Czech docierała do ćwierćfinału.

Portugalia – ostatnie 5 meczów 11.06.2024 Portugalia – Irlandia 3:0 (towarzyski)

– Irlandia 3:0 (towarzyski) 08.06.2024 Portugalia – Chorwacja 1:2 (towarzyski)

1:2 (towarzyski) 04.06.2024 Portugalia – Finlandia 4:2 (towarzyski)

– Finlandia 4:2 (towarzyski) 26.03.2024 Słowenia – Portugalia 2:0 (towarzyski)

– Portugalia 2:0 (towarzyski) 21.03.2024 Portugalia – Szwecja 5:2 (towarzyski) Czechy – ostatnie 5 meczów 10.06.2024 Czechy – Macedonia Płn. 2:1 (towarzyski)

– Macedonia Płn. 2:1 (towarzyski) 07.06.2024 Czechy – Malta 7:1 (towarzyski)

– Malta 7:1 (towarzyski) 26.03.2024 Czechy – Armenia 2:1 (towarzyski)

– Armenia 2:1 (towarzyski) 22.03.2024 Norwegia – Czechy 1:2 (towarzyski)

1:2 (towarzyski) 20.11.2023 Czechy – Mołdawia 3:0 (el. Euro 2024)

Portugalia – Czechy, historia

Czeska ekipa przegrała cztery z pięciu poprzednich meczów z Portugalią. Zaliczyła między innymi klęskę 0:4, gdy obie ekipy mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów UEFA we wrześniu 2020 roku. Na kontynentalnym czempionacie obie drużyny grały ze sobą na Euro 1996, Euro 2008 i Euro 2012. W tych starciach Portugalia wygrała dwukrotnie (3:1 i 1:0). Raz natomiast lepsi byli Czesi (1:0).

Data rozgrywki Mecz 24.09.2022 Liga Narodów Czechy 0:4 Portugalia 09.06.2022 Liga Narodów Portugalia 2:0 Czechy 21.06.2012 Euro 2012 Portugalia 1:0 Czechy 11.06.2008 Euro 2008 Portugalia 3:1 Czechy 23.06.1996 Euro 1996 Portugalia 0:1 Czechy

Portugalia – Czechy, kursy bukmacherskie

Zdecydowany faworytem według ekspertów jest ekipa Roberto Martineza. U bukmachera Superbet typ na wygraną Portugalii został oszacowany 1.53. Remis wyceniono na 4.40. Najmniej realny scenariusz, to z kolei wygrana Czechów, która jest po kursie 6.00. Prawdopodobieństwo na wygraną reprezentacji to zatem nieco ponad 64 procent. Z kolei szanse na zwycięstwo Czechów kształtują się w wysokości 14 procent.

Przy okazji warto skorzystać z promocji u bukmachera Superbet. Podczas rejestracji podając nasz kod promocyjny GOAL, będziesz mógł skorzystać z promocji i postawić wygraną reprezentacji Portugalii z kursem 100.00. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz wyżej w tym artykule.

Portugalia Czechy 1.50 4.50 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2024 16:01 .

Portugalia – Czechy, prawdopodobieństwo wygranej

Who will win? Portugalia W W P W P W ? 63.6 % Remis 21.7 % Czechy R W W W W W ? 14.7 %

Portugalia - Czechy, sytuacja kadrowa

Przed selekcjonerem Roberto Martinezem do podjęcia kilka ważnych decyzji. Bez wątpienia zatem kilku graczy z uznanym nazwiskiem będzie musiało pogodzić się z rolą rezerwowego. W każdym razie Cristiano Ronaldo może spodziewać się gry w wyjściowym składzie. Na skrzydłach gwieździe Al-Nassr powinni pomagać Rafael Leao oraz Bernardo Silva. W reprezentacji Czech w normalnych okolicznościach pewny gry w wyjściowym składzie byłby zapewne Michal Sadilek. Niemniej piłkarza z turnieju wykluczyła kontuzja, której zawodnik doznał w trakcie jazdy na rowerze. Dużo może natomiast zależeć we wtorkowym starciu od postawy takich graczy jak: Vladimir Coufal i Tomas Soucek.

Portugalia - Czechy, przewidywane składy

Portugalia Roberto Martinez Czechy Ivan Hasek Portugalia Roberto Martinez 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Czechy Ivan Hasek Rezerwowi 1 Rui Patricio 2 Nélson Semedo 5 Diogo Dalot 9 Goncalo Ramos 11 João Félix 12 Jose Sa 13 Danilo Pereira 14 Gonçalo Inácio 15 João Neves 16 Matheus Nunes 18 Rúben Neves 21 Diogo Jota 24 António Silva 25 Pedro Neto 26 Chico Conceição 2 David Zima 6 Martin Vitik 8 Petr Sevcik 9 Adam Hlozek 12 David Doudera 13 Mojmir Chytil 16 Matej Kovar 17 Vaclav Cerny 19 Tomas Chory 20 Ondrej Lingr 21 Lukas Cerv 23 Vitezslav Jaros 24 Tomáš Vlček 25 Pavel Sulc 26 Matej Jurasek

Portugalia - Czechy, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji na antenach TVP 1 i TVP Sport. Mecz zacznie się o godzinie 21:00. Rywalizacja będzie także do obejrzenia w internecie, na stronie internetowej Sport.tvp.pl oraz dzięki aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Sprawozdawcami meczu będą Dariusz Szpakowski oraz Grzegorz Mielcarski.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.