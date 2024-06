Polska – Ukraina: typy, kursy, zapowiedź (07.06.2024)

Polska - Ukraina: typy i kursy na mecz towarzyski. Obie drużyny w ramach przygotowań do Euro 2024 zmierzą się ze sobą na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecz odbędzie się w piątek (7 czerwca) o godzinie 20:45.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska Ukraina Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 czerwca 2024 16:13 .

Polska – Ukraina, typy bukmacherskie

Reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą w pierwszym z dwóch sprawdzianów przed rozpoczęciem Euro 2024. Piątkowy mecz będzie dla szkoleniowców obu drużyn okazją do sprawdzenia formy zawodników na pozycjach, na których mają jeszcze wątpliwości. Wyjściowe składy obu zespołów z pewnością będą odbiegać od tych, które rozpoczną pierwsze spotkania w finałach. Dobry występ w przededniu turnieju będzie również ważny z psychologicznego punktu widzenia. Podopieczni Michała Probierza, bez względu na zestawienie składu, zrobią wszystko aby zrobić dobre wrażenie na kibicach. Ja w tym meczu stawiam na Biało-czerwonych. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na ofertę STS. Nowi klienci po podaniu kodu promocyjnego GOAL300 podczas rejestracji będą mogli odebrać bonus 300 zł jeżeli poprawnie wytypują wygraną Polski. Mój typ: zwycięstwo reprezentacji Polski

STS *bonus 300 zł zwycięstwo Polski Zgarnij w STS!

Bonus 300 zł za wytypowanie wygranej Polski

Bukmacher STS przygotował bardzo atrakcyjną ofertę dla nowych użytkowników na piątkowe spotkanie. Podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL300 będziesz mógł zgarnąć dodatkowe 300 zł, jeżeli poprawnie wytypujesz zwycięstwo reprezentacji Polski w meczu z Ukrainą. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z tej promocji.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL300. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po zarejestrowaniu konta kupon SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej zawierający typ na wygraną Polski w meczu z Ukrainą Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się wygrany, otrzymasz swoją wygraną oraz extra bonus o wartości 300 zł. Uzyskany w ramach tej oferty bonus podlega obrotowi. Promocji nie łączy się z zakładem bez ryzyka. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie.

Polska – Ukraina, typ kibiców

Polska – Ukraina: jak zakończy się mecz? wygraną Polski 100% remisem 0% wygrana Ukrainy 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Polski

remisem

wygrana Ukrainy

Polska – Ukraina, fakty bukmacherskie

Polska – Ukraina, ostatnie wyniki

Dla reprezentacji Polski mecz z Ukrainą będzie pierwszym spotkaniem od czasu rozegranych w marcu baraży i dopiero trzecim w tym roku. Biało-czerwoni najpierw efektownie 5:1 pokonali Estonię na Stadionie Narodowym w Warszawie, a w finałowym meczu, decydującym o awansie na Euro 2024, pokonali w Cardiff po rzutach karnych Walię.

Piątkowe spotkanie będzie także dopiero drugim towarzyskim spotkaniem polskiej drużyny pod wodzą Michała Probierza. Jedyny kontrolny pojedynek miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Polska pokonała wówczas 2:0 Łotwę.

Ukraina do turnieju finałowego Mistrzostw Europy 2024 również awansowała przez baraże. W półfinałowym meczu pokonała 2:1 na wyjeździe Bośnię i Hercegowinę, natomiast w finale ograła we Wrocławiu 2:1 Islandię. Drużyna Serhija Rebrowa zdążyła również w poniedziałek rozegrać pierwsze sparingowe spotkanie przed turniejem. W Norymberdze bezbramkowo zremisowała z Niemcami.

Aktualnie reprezentacja Ukrainy może się pochwalić serią sześciu kolejnych meczów bez porażki. W jedenastu ostatnich spotkaniach doznała tylko jednej porażki – 1:2 z Włochami we wrześniu ubiegłego roku.

Polska – Ukraina, historia

Piątkowy mecz będzie dziesiątym pojedynkiem obu drużyn w historii. Bilans tych spotkań jest korzystny dla reprezentacji Ukrainy, która wygrała cztery mecze. Biało-czerwoni triumfowali w trzech spotkaniach, natomiast pozostałe dwa zakończyły się remisami.

Ostatnia konfrontacja miała miejsce w listopadzie 2020 roku. Wówczas oba zespoły zmierzyły się w towarzyskim pojedynku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Prowadzona wówczas przez Jerzego Brzęczka reprezentacja Polski wygrała 2:0 po bramkach Krzysztofa Piątka i Jakuba Modera.

Polska – Ukraina, kursy bukmacherskie

Piątkowe spotkanie dwóch finalistów Euro 2024 zapowiada się niezwykle ciekawie i trudno wskazać w nich wyraźnego faworyta. Podobny wniosek można wysnuć patrząc na oferowane przez bukmacherów kursy. Rozważając typ na wygraną Polski kurs w STS wynosi 2.60. Kursy na zwycięstwo Ukrainy są porównywalne.

Przy okazji piątkowego meczu warto zwrócić uwagę na specjalną ofertę STS. Podając podczas rejestracji kod promocyjny GOAL300 otrzymasz szansę na zgarnięcie extra bonusu 300 zł za wytypowanie wygranej Polski. Więcej informacji o tej promocji znajdziesz wyżej.

Polska – Ukraina, sytuacja kadrowa

Przed piątkowym spotkaniem z Ukrainą największy znak zapytania widnieje przy nazwisku Bartosza Slisza, który przyjechał na zgrupowanie z drobną kontuzją. Na razie nie wiadomo, czy będzie do dyspozycji Michała Probierza. Selekcjoner polskiego zespołu postanowił awaryjnie powołać do kadry kolejnego debiutanta Jakuba Kałuzińskiego, który ma za sobą dobry sezon w lidze tureckiej. W ukraińskim zespole może natomiast jeszcze zabraknąć Andrija Łunina, który w końcówce sezonu zmagał się z chorobą.

Polska – Ukraina, przewidywane składy

Piątkowe spotkanie może być okazją do zobaczenia w akcji dwóch czołowych strzelców La Liga. W ukraińskim zespole może wystąpić król strzelców sezonu 2023/24 – Artem Dowbyk, który w barwach Girony zdobył 24 gole. Pięć trafień mniej, co dało mu trzecią lokatę w klasyfikacji strzelców, uzyskał Robert Lewandowski. Nie wiadomo, czy Michał Probierz desygnuje kapitana od pierwszej minuty, ale jeżeli tak się nie stanie, to powinien dać mu szansę pokazania się w jakimś momencie meczu.

Polska: Skorupski – Walukiewicz, Salamon, Dawidowicz – Skóraś, Romanczuk, Moder, Piotrowski, Zalewski – Milik, Świderski

Ukraina: Trubin – Konopla, Zabarny, Matwijenko, Swatok, Zinczenko – Cyhankow, Sydorczuk, Malinowski, Jarmołenko – Dowbyk

Polska – Ukraina, transmisja meczu

Towarzyski mecz Polska – Ukraina rozegrany zostanie 7 czerwca (piątek) o godzinie 20:45. Telewizyjna transmisja meczu, który odbędzie się na Stadionie Narodowym, prowadzona będzie na kanale TVP1. Za pośrednictwem internetu spotkanie będzie można oglądać na internetowej stronie sport.tvp.pl. W rolę komentatorów wcielą się Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.