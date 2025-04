Jagiellonia Białystok – Real Betis: typy, kursy, zapowiedź (17.04.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Kubicki

Jagiellonia – Betis: typy bukmacherskie

W Lidze Konferencji kończymy etap ćwierćfinałów. Przed nami rewanż w polsko-hiszpańskiej rywalizacji. Próbę odwrócenia losów dwumeczu podejmie Jagiellonia Białystok. Jej zadanie będzie niezwykle trudne, ponieważ Real Betis wygrał pierwsze spotkanie 2:0 i ma spory komfort. Mistrza Polski stać na widowiskowe i skuteczne granie w Europie, o czym przekonaliśmy się już nie raz. Powtórka z przeszłości byłaby mile widziana.

Przedstawiciel La Liga jest jednym z faworytów do końcowego triumfu w Lidze Konferencji. Możliwe jednak, że Hiszpanie podejdą do rewanżu mniej skoncentrowani, co może skutkować ofensywnym widowiskiem. Czego można spodziewać się po czwartkowej batalii w Białymstoku? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar STS 1,68 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia – Real Betis, oferty bukmacherów

Jagiellonię czeka w rewanżu bardzo trudne zadanie, którego na pewno będzie chciała będzie się podjąć. Przy okazji tego meczu można zwrócić uwagę na specjalne oferty, jakie bukmacherzy przygotowali na to spotkanie. W Superbet można postawić zakład na brak gola do 10. minuty po kursie 200.00 i zgarnąć dzięki temu aż 400 zł bonusu. Z kolei STS oferuje aż 199 zł bonusu za wytypowanie choćby jednego gola Jagiellonii.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kurs 200.00 na brak goli do 10. minuty z kodem GOAL

Brak goli do 10. minuty rewanżowego meczu Jagiellonia – Real Betis? To całkiem realny scenariusz. Tymczasem za wytypowanie takiego zdarzenia Superbet oferuje nowym klientom bonus 400 zł. Jak skorzystać z tej promocji? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOAL (z tego linku), akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie min. 50 zł Postaw za 2 zł zakład pojedynczy na brak gola do 10. minuty meczu Jagiellonia – Betis (Zakład zaliczany do promocji to: Liczba goli – do X minuty – poniżej 0.5 – 10.) Jeżeli w pierwszych dziesięciu minutach nie padnie ani jedna bramka, otrzymasz od Superbet extra bonus 400 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia – Betis: ostatnie wyniki

Piłkarze z Podlasia zaczęli kwiecień najlepiej jak się dało, bo od wywalczenia Superpucharu Polski. W meczu rozegranym na Stadionie Narodowym Jagiellonia okazała się lepsza od Wisły Kraków (1:0). Takim samym wynikiem zakończyła się niedawna potyczka z Legią Warszawa, czyli drugim w tej edycji polskim ćwierćfinalistom Ligi Konferencji. Fanów z Białegostoku mógł nieco zasmucić zaś remis 1:1 z Piastem Gliwice.

W kwietniu Real Betis rozegrał dwa mecze w krajowych rozgrywkach. Były to dwie wymagające konfrontacje z uznanymi hiszpańskimi markami. Na początek Andaluzyjczycy zdołali zremisować 1:1 z Barceloną. Punktów nie przyniosła natomiast rywalizacji z Villarrealem, który ograł drużynę Manuela Pellegriniego 2:1.

Jagiellonia – Betis: historia

Czwartkowe spotkanie dla piłkarskiego środowiska w Białymstoku będzie nagrodą za europejskie wyczyny w sezonie 2024/2025. Jagiellonia postara się zrobić wszystko co w jej mocy, aby w pamięci kibiców zapadł wynik nadchodzącej batalii, a nie tej sprzed tygodnia, kiedy to Real Betis triumfował u siebie 2:0.

Jagiellonia – Betis: kursy bukmacherskie

Przed pierwszym ćwierćfinałem kursy na wygraną Jagiellonii Białystok osiągały dwucyfrowe kwoty. Teraz bukmacherzy za triumf mistrza Polski płacą mniej, ale wciąż są to atrakcyjne stawki rzędu nawet 4.40. Real Betis wciąż jest wyraźnym faworytem, co pokazują kursy rzędu 1.72-1.75. Potencjalny remis wart jest od 3.85 do 3.90.

Jagiellonia – Betis: przewidywane składy

Adrian Siemieniec zapewne postawi na możliwie najsilniejszą jedenastkę. W niej od dawna nie ma kontuzjowanego Adriana Diegueza. Białostoczan wspomóc nie może także inny kontuzjowany zawodnik, czyli Michal Sacek. Do tego grona prawdopodobnie dołączył też Leon Flach, który już na początku meczu z Legią Warszawa opuścił boisko z urazem.

Manuel Pellegrini także nie ma do dyspozycji pełnej kadry. Przez dłuższy czas nieobecni będą Diego Llorente i Chimy Avila. Dobrą wiadomością dla Realu Betis jest powrót do zdrowia gracz nieobecnego w pierwszym ćwierćfinale. Szansę na występ ma wracający do treningów Abde Ezzalzouli.

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Skrzypczak, Ebosse, Moutinho – Romanczuk, Kubicki – Hansen, Imaz, Churlinov – Pululu

Real Betis: Vieites – Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez – Cardoso, Altimira; Antony, Isco, Rodriguez – Bakambu

Jagiellonia – Betis: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Jagiellonii

Remis

Wygrana Betisu Wygrana Jagiellonii

Remis

Wygrana Betisu 0 Votes

Jagiellonia – Betis: transmisja meczu

Spotkanie Jagiellonii Białystok z Realem Betis zostanie rozegrane w czwartek, 17 kwietnia, o godz. 18:45. Rywalizację możesz śledzić na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.