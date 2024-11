Polska – Szkocja: typy, kursy, zapowiedź (18.11.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Polska Szkocja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 listopada 2024 12:42 .

Polska – Szkocja, typy i przewidywania

Poniedziałkowe spotkanie ma wysoką stawkę. Dla obu drużyn jest to przede wszystkim mecz o uniknięcie bezpośredniego spadku do dywizji B. W nieco lepszej sytuacji są Biało-czerwoni, którzy unikną ostatniego miejsca w grupie już w przypadku remisu. Biorąc jednak pod uwagę formę obu drużyn, ekipie Michała Probierza o punkt może być bardzo trudno. Ja w przypadku tego spotkania nie pokuszę się o wskazanie rozstrzygnięcia. Spodziewam się, że w tym meczu padną gole z obu stron. Zwracam także uwagę na ofertę Superbet, który oferuje możliwość zagrania zakładu na bramkę Polski po kursie 300. Więcej informacji o tej ofercie przekazuję niżej. Mój typ: gol Polski

Polska – Szkocja, promocje

Polska – Szkocja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Polski do poniedziałkowego spotkania przystąpi świeżo po klęsce w Porto. Podopieczni Michała Probierza zostali rozgromieni 1:5 przez faworyzowaną Portugalię, choć do przerwy prezentowali się z bardzo dobrej strony i zanosiło się nawet na możliwość sprawienia niespodzianki. W drugiej połowie Biało-czerwoni dostali jednak lekcję futbolu. Była to trzecia porażka Polski w Lidze Narodów. W czterech ostatnich meczach polski zespół zapisał na swoje konto tylko jeden punkt.

Zdecydowanie inne nastroje przed ostatnią kolejka fazy grupowej panują w szkockiej ekipie. Reprezentacja Szkocji w piątek odniosła pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach, sprawiając niespodziankę w meczu z Chorwacją (wygrana 1:0). Miesiąc wcześniej Szkoci urwali również punkty Portugalii (0:0), dzięki czemu pozostają nie tylko w grze o uniknięcie spadku do dywizji B, ale nawet o awans do ćwierćfinału Ligi Narodów.

Mecze drużyny Polska Portugalia 5 Polska 1 Polska 3 Chorwacja 3 Polska 1 Portugalia 3 Chorwacja 1 Polska 0 Szkocja 2 Polska 3 Mecze drużyny Szkocja Szkocja 1 Chorwacja 0 Szkocja 0 Portugalia 0 Chorwacja 2 Szkocja 1 Portugalia 2 Szkocja 1 Szkocja 2 Polska 3

Polska – Szkocja, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów odbył się na początku września w Glasgow. Lepsza okazała się wówczas reprezentacja Polski, która wygrała 3:2. Biało-czerwoni już po pierwszej połowie prowadzili 2:0 po trafieniach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego. W drugiej odsłonie Szkoci zdołali doprowadzić do wyrównania za sprawą Billy’ego Gilmoura i Scotta McTominay’a. Ostatecznie jednak trzy punkty trafiły na konto Polski, po tym jak w siódmej minucie doliczonego czasu gry zwycięskiego gola zdobył Zalewski.

Polska – Szkocja, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na sukces w poniedziałkowym meczu ma reprezentacja Polski. Rozważając typ na wygraną Polski można liczyć na kurs w okolic 2.20 – 2.25 w standardowych ofertach bukmacherów. Wyżej wyceniana jest wygrana Szkocji. W tym wypadku kurs przekracza 3.20.

Polska – Szkocja, przewidywane składy

Michał Probierz przed meczem ze Szkocją zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Już przeciwko Portugalii z powodów zdrowotnych nie mogli zagrać między innymi Robert Lewandowski, Paweł Dawidowicz, Przemysław Frankowski, Michael Ameyaw, Kacper Kozłowski czy Jakub Piotrowski. Po piątkowym meczu do grona kontuzjowanych dołączyli również Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński i Taras Romanczuk. Do dyspozycji trenera ma być natomiast Sebastian Szymański. Awaryjne powołanie otrzymał również Mateusz Wieteska.

Polska: Skorupski – Piątkowski, Walukiewicz, Kiwior – Marczuk, Zieliński, Szymański, Zalewski – Urbański, Świderski – Piątek

Szkocja: Gordon – Ralston, Souttar, Hanley, Robertson – Gilmour, McLean – Doak, McTominay, Christie – Conway

Polska – Szkocja, kto wygra?

Polska – Szkocja, transmisja meczu



Mecz Polska – Szkocja rozegrany zostanie w poniedziałek (18 listopada) o godzinie 20:45. Transmisja w telewizji dostępna będzie na kanałach TVP1 i TVP Sport. Rywalizację tym razem skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

