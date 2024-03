Polska – Estonia: typy, kursy, zapowiedź (21.03.2024)

IMAGO/Mikołaj Barbanell/SOPA Images Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska Estonia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2024 21:04 .

Polska – Estonia, typy bukmacherskie

Dwa mecze dzielą reprezentację Polski od awansu na Euro 2024. Biało-czerwoni są zmuszeni do gry w barażach po tym jak zajęli trzecie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej. Pierwszą barażową przeszkodzą na drodze drużyny Michała Probierza będzie Estonia. Polski zespół przystąpi do tego meczu w roli murowanego faworyta. Brak awansu do kolejnej rundy baraży będzie uznany za kompromitację. W przypadku zwycięstwa rywalem w finale będzie zwycięzca pary Walia – Finlandia. Teraz Polacy muszą się jednak skupić tylko na czwartkowym meczu. Ja nie spodziewam się innego rozstrzygnięcia niż wygrana. Jeżeli jesteś podobnego zdania to warto, abyś zwrócił uwagę na ofertę STS, która nowym klientom pozwala postawić zakład na wygraną Polski po kursie 200.00. Szczegóły oferty znajdziesz poniżej. Mój typ: zwycięstwo Polski

Swój typ na ten mecz proponuje również dziennikarz Goal.pl – Przemysław Langier. Jest nie tylko pewny końcowego zwycięstwa reprezentacji Polski, ale uważa również, że Biało-czerwoni będą w tym meczu prowadzili po pierwszej połowie.

Polska – Estonia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Polski w czwartek rozegra pierwsze spotkanie w tym roku. Biało-czerwoni po raz ostatni na murawę wybiegli w listopadzie ubiegłego roku, kiedy w towarzyskim meczu pokonali 2:0 reprezentację Łotwy. Kilka dni wcześniej drużyna Michała Probierza zremisowała 1:1 w ostatnim grupowym meczu eliminacji Euro 2024 z Czechami. Wcześniej, bo w październiku, rozegrała dwa inne eliminacyjne spotkania. Na wyjeździe ograła 2:0 Wyspy Owcze, a u siebie tylko zremisowała 1:1 z Mołdawią. Wszystkie te wyniki sprawiły, że teraz musi grać w barażach.

Estonia ostatnie zwycięstwo w oficjalnym spotkaniu odniosła… w styczniu 2023 roku, kiedy w towarzyskim meczu pokonała 1:0 Finlandię. Od tamtej pory rozegrała 11 spotkań, notując w nich dwa remisy i aż dziewięć porażek. W styczniu Estonia miała okazję sprawdzić się w towarzyskim spotkaniu ze Szwecją. Mecz zakończył się wygraną 2:1 faworyzowanego rywala ze Skandynawii.

Polska – Estonia, historia

Czwartkowe spotkanie będzie dziesiątą konfrontacją obu zespołów w historii. Ta sięga aż 1923 roku. Bilans pojedynków jest bardzo korzystny dla reprezentacji Polski, która odniosła siedem zwycięstw. Estonia górą była tylko raz, ale miało to miejsce w ostatniej konfrontacji. W 2012 roku Estonia wygrała skromnie 1:0 w towarzyskim meczu po trafieniu Konstantina Vassiljeva. Biało-czerwoni ostatni triumf zaliczyli cztery lata wcześniej, gdy na stadionie we Wronkach wygrali 2:0 po trafieniach Radosława Matusiaka i Tomasza Zahorskiego.

Polska – Estonia, kursy bukmacherskie

Reprezentacja Polski jest uznawana za murowanego faworyta do zwycięstwa w czwartkowym meczu. Rozważając typ na wygraną Polski trzeba liczyć się z tym, że kursy nie przekroczą 1.20. Bez względu na wybór bukmachera. Z kolei kurs na zwycięstwo Estonii w STS sięga nawet 19.00. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na promocję przygotowaną przez oficjalnego sponsora reprezentacji Polski. STS oferuje kurs 200.00 na wygraną Polski, jeżeli podczas rejestracji podasz STS kod promocyjny GOAL. Więcej informacji na temat tej oferty znajdziesz wyżej.

Polska – Estonia, typ kibiców

Polska – Estonia, przewidywane składy

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz raczej nie zdecyduje się na zmianę ustawienia i przeciwko Estonii zagramy w zestawieniu 3-5-2, z dwoma wahadłowymi. W wyjściowym składzie nie należy spodziewać się także rewolucji, choć bardzo możliwy jest występ od pierwszej minuty Tarasa Romanczuka. Zawodnik Jagiellonii Białystok, który w tym sezonie prezentuje świetną formę, wrócił do kadry po długiej przerwie.

W środku defensywy może wystąpić także Paweł Dawidowicz, który na zgrupowanie przyjechał z urazem, ale nie był na tyle poważny, aby wykluczyć go z gry przeciwko Estonii.

Polska: Szczęsny – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Cash, Zieliński, Romanczuk, Frankowski – S. Szymański – Lewandowski, Świderski.

Polska – Estonia, transmisja meczu

Mecz Polska – Estonia, który zadecyduje o tym, która drużyna uzyska prawo gry w finale baraży o awans na Euro 2024, rozegrane zostanie w czwartek (21 marca) o godzinie 20:45. Mecz oczywiście będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie można obejrzeć “na żywo” na kanałach TVP1 i TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Mateusz Borek i Robert Podoliński.

