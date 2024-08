Polonia Warszawa – Warta Poznań: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Ernest Terpiłowski

Polonia Warszawa Warta Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2024 12:47 .

Polonia Warszawa – Warta Poznań: przewidywania

Jedyny piątkowy mecz 7. kolejki Betclic 1. ligi zapowiada się… no właśnie. Z jednej strony na boisku pojawi się zespół, który do tej pory zebrał tylko jeden punkt i to w starciu z Wisłą Kraków. Z drugiej zaś drużyna Warty Poznań, która po dotychczasowych meczach ma cztery punktu. Różnica w tabeli pomiędzy tymi ekipami to jednak tylko trzy miejsca – Polonia jest ostatnia, a Warta lokuje się na ostatnim bezpiecznym miejscu. Stąd też trudno spodziewać się wybitnego meczu, szczególnie, że obie ekipy ostatnio zwolniły trenerów. Z ekipą Czarnych Koszul pożegnał się Rafał Smalec, a z Zielonymi Piotr Jacek. Tak więc można przypuszczać, że trochę czasu zajmie poukładanie na nowo obu zespołów. Mój typ na to spotkanie: Remis

Jakub Betclic 3.35 Remis w meczu Zagraj!

Polonia Warszawa – Warta Poznań: ostatnie wyniki

Obie te ekipy nie mają się zbyt bardzo czym pochwalić w tym sezonie. Właściwie bardziej znane są z tego, czego nie mają, niż z tego, co prezentują i mogą zaoferować. Po sześciu dotychczasowych meczach na poziomie Betclic 1. ligi obie te drużyny znajdują się na dnie tabeli. Polonia z dorobkiem tylko jednego punktu, który udało się wywalczyć w starciu z Wisłą Kraków jest czerwoną latarnią ligi i już zmieniła swojego trenera. Z kolei Warta Poznań, która ma punktów o trzy więcej i zajmuje ostatnie bezpieczne miejsce w stawce również pożegnała już Piotra Jacka.

Polonia Warszawa – Warta Poznań: historia

Ostatni raz obie te drużyny mierzyły się w sezonie 2016/17 na poziomie 2. ligi. Wówczas w pierwszym meczu lepsza okazała się drużyna Warty Poznań, która wygrała starcie w Poznaniu 1:0. Z kolei w rewanżowym starciu mecz zakończył się wynikiem 1:1. Wcześniejsze oficjalne mecze to już prawdziwa historia, która miała miejsce ponad 15 lat temu. Ciężko więc na podstawie statystyk historycznych wyciągać jakieś szerokie wnioski.

Polonia Warszawa – Warta Poznań: kto wygra?

Kto wygra? Polonia Warszawa 0% Remis 0% Warta Poznań 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Polonia Warszawa

Remis

Warta Poznań

Polonia Warszawa – Warta Poznań: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty Betclic. Czołowy bukmacher na naszym rynku przygotował na ten, jak i na każdy mecz Betclic 1. ligi ciekawe kursy. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic. Kurs na zwycięstwo Polonii to 2.36, zaś na trzy punkty gości z Poznania 2.80. Remis wyceniany jest na 3.35.

Polonia Warszawa Warta Poznań 2.36 3.35 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2024 12:47 .

Polonia Warszawa – Warta Poznań: transmisja

Mecz ten dostępny będzie na antenie TVP Sport, w aplikacji i na stronie sport.tvp.pl. Istnieje także możliwość skorzystania z usługi Betclic TV. Żeby skorzystać z możliwości oglądania meczu u tego bukmachera, wystarczy założyć konto z naszym kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną kwotę.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.