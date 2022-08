Pogoń – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (13.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Sobota z Ekstraklasą zapowiada się bardzo intrygująco. Liderująca i imponująca swoją grą Wisła Płock uda się do Szczecina, gdzie zmierzy się z jedną z najlepszych ekip poprzedniego sezonu. Pogoń na boisku wygląda przeciętnie, ale konsekwentnie zbiera punkty, przez co zasiada na najniższym stopniu podium ligowej tabeli. Zapraszamy do zapoznania się z typami i aktualnymi kursami bukmacherskimi na sobotnie spotkanie w ramach 5. kolejki Ekstraklasy.

Pogoń – Wisła Płock, typy i przewidywania

Pogoń Szczecin zakończyła już swój udział w europejskich pucharach, zatem może w pełni skupić się na krajowym podwórku. A tu radziła sobie dotychczas całkiem nieźle, choć gra w niektórych meczach pozostawiała wiele do życzenia. Portowcy robią natomiast to co najważniejsze, czyli regularnie punktują, przez co zajmują trzecie miejsce w ligowej tabeli. W czterech rozegranych spotkaniach tylko raz podopiecznym Jensa Gustafssona udało się zachować czyste konto.

Wisła Płock to absolutna sensacja pierwszych kolejek sezonu 2022/2023. Komplet punktów, 14 strzelonych bramek, ofensywna gra i wysoka skuteczność sprawiają, że mecze Nafciarzy śledzi się z ogromną przyjemnością. Ciężko prognozować, gdzie jest sufit zespołu trenera Pavola Stano, ale na ten moment wygląda to bardzo obiecująco. Dotychczas Wiśle Płock udało się pokonać Lecha Poznań, a w sobotę zweryfikuje swoje siły przeciwko kolejnemu kandydatowi do mistrzowskiego tytułu. Obie drużyny wolą strzelać, niż bronić, dlatego możemy spodziewać się wielu trafień. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Pogoń – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Pogoń Szczecin nie będzie mogła skorzystać w sobotę z trzech zawodników. Z powodu kontuzji występ na murawie ominie Alexa Gorgona, Michała Kucharczyka i Rafała Kurzawę. Po stronie Wisły Płock spodziewanych absencji jest mniej. Niepewna wydaje się zdolność do gry Mateusza Szwocha, który nabawił się urazy w rywalizacji z mistrzem Polski. Kontuzjowany jest także Damian Warchoł, lecz jego występ nie jest wykluczony.

Pogoń – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Wraz z końcem lipca zakończyła się także przygoda Pogoni Szczecin w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Trzecia siła poprzedniego sezonu Ekstraklasy uległa w dwumeczu Brondby 1-5 i pożegnała się z rozgrywkami. Po powrocie na krajowe podwórko Pogoń pokonała Jagiellonię Białystok 1-0, a także Wartę Poznań 2-1. Aktualnie z dziewięcioma punktami na koncie zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli.

Wisła Płock od początku miała na głowie tylko rozgrywki ligowe, które rozpoczęła wprost fenomenalnie. Na inaugurację Nafciarze pokonali Lechię Gdańsk 3-0, a później rozprawili się kolejno z Wartą Poznań (4-0), Lechem Poznań (3-1) oraz Miedzią Legnica (4-1). Na ten moment podopieczni trenera Pavola Stano zasiadają na pozycji lidera.

Pogoń – Wisła Płock, historia

Co ciekawe, w bezpośredniej rywalizacji ostatnio zdecydowanie lepszy bilans ma Wisła Płock, która w poprzednim sezonie pokonała Pogoń dwukrotnie. Jesienią zwyciężyła na własnym terenie 1-0, natomiast wiosną podbiła Szczecin i wygrała 2-1. Po raz ostatni Pogoń zainkasowała 3 punkty w rywalizacji z Nafciarzami w kwietniu 2021 roku.

Pogoń – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Pomimo lepszych wyników Wisły Płock, faworytem bukmacherów wciąż jest Pogoń Szczecin. Kurs na jej zwycięstwo wynosi około 1,90, podczas gdy za jedną postawioną złotówkę na wygraną Nafciarzy można zarobić nawet 4,20.

Pogoń – Wisła Płock, przewidywane składy

Pogoń: Stipica, Bartkowski, Zech, Kostas, Mata, Dąbrowski, Drygas, Kowalczyk, Grosicki, Fornalczyk, Zahović

Wisła Płock: Gradecki, Pawlak, Michalski, Kapuadi, Tomasik, Furman, Vallo, Lesniak, Wolski, Davo, Sekulski

Pogoń – Wisła Płock, transmisja meczu

Sobotni mecz pomiędzy Pogonią Szczecin a Wisłą Płock będzie można śledzić na CANAL+ Sport 3. Istnieje także opcja obejrzenia spotkania za pośrednictwem usługi CANAL+ online.