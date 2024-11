Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom, typy bukmacherskie

Pogoń Szczecin w ramach 15. kolejki Ekstraklasy podejmie u siebie drużynę Radomiaka Radom. Portowcy są naturalnym faworytem spotkania i według ekspertów mają naprawdę duże szanse na odniesienie zwycięstwa.

Pogoń Szczecin ma za sobą niespodziewaną porażkę 2:4 z Motorem Lublin i na pewno będzie szukała szybkiej rehabilitacji. Moim zdaniem w starciu z niestabilnym Radomiakiem Radom drużyna Portowców zgarnie trzy punkty. Taki typ można obstawić po kursie 100.00 w STS.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom, ostatnie wyniki h2h

Pogoń Szczecin w pięciu poprzednich meczach zanotowała trzy wygrane (jedną po dogrywce z Odrą Opole) oraz dwie porażki. Z kolei Radomiak Radom ma za sobą znacznie gorszy okres, odnosząc tylko jedno zwycięstwo, remis, a także trzy przegrane.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom, historia

W pięciu ostatnich meczach bezpośrednich obu drużyn zdecydowanie częściej wygrywała Pogoń Szczecin – taka sytuacja miała miejsce aż czterokrotnie. Jedyne zwycięstwo Radomiaka nastąpiło 13 sierpnia 2023 roku.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wprost sugerują, że faworytem jest Pogoń Szczecin. Kurs na Portowców oscyluje w granicach 1.62. Natomiast na Radomiak Radom jest to około 4.80. Współczynnik na remis ustalono na mniej więcej 4.10.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom, przewidywane składy

Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Radomiak Bruno Baltazar Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak Bruno Baltazar Rezerwowi 7 Rafal Kurzawa 10 Adrian Przyborek 17 Jakub Lis 22 Vahan Bichakhchyan 25 Wojciech Lisowski 27 Olaf Korczakowski 31 Krzysztof Kaminski 46 Antoni Klukowski 8 Luizão 9 Leandro Rossi 11 Osvaldo Pedro Capemba Capita 14 Damian Jakubik 20 Radoslaw Cielemecki 27 Rafal Wolski 44 Wiktor Koptas 70 Vagner 77 Christos Donis 88 Francisco Ramos 99 Guilherme Zimovski

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom, transmisja

Mecz Górnik – Jagiellonia odbędzie się w piątek (7 listopada) o godzinie 20:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w telewizji na kanałach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport. Naturalnie mecz można obejrzeć również za pośrednictwem Canal+ Online.

Abonament Canal+ Online można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy umowie na rok. W pakiecie jest również pełny dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów.

