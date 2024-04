Pogoń - Jagiellonia: typy, kursy, zapowiedź. W środę Pogoń Szczecin i Jagiellonia Białystok powalczą o awans do finału Pucharu Polski. Szykuje się zacięta rywalizacja bez wyraźnego faworyta. Początek widowiska o godzinie 20:30.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2024 16:20 .

Pogoń – Jagiellonia, typy i przewidywania

Pogoń znacznie lepiej sobie radzi w bezpośrednich rywalizacjach w ostatnim czasie, z kolei Jagiellonia prezentuje obecnie znacznie lepszą formę i jest liderem PKO Ekstraklasy. To wszystko sprawia, że trudno przewidzieć losy tego starcia. Portowcy zdobywali przynajmniej jedną bramkę w każdym z ostatnich pięciu meczów domowych z Jagą, z kolei zespół z Podlasia w obecnej kampanii zdobył już ponad 60 goli, co jest najlepszym wynikiem w lidze. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Pogoń – Jagiellonia, sytuacja kadrowa

Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Bojan Nastic Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Pogoń – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin w ćwierćfinale Pucharu Polski wyeliminowała Lech Poznań i od tego czasu złapała zadyszkę. Portowcy zaliczyli trzy kolejne mecze w PKO Ekstraklasie bez wygranej. Przełamali się dopiero w miniony weekend ogrywając Cracovię 3:1. Jagiellonia z kolei po wyeliminowaniu Korony Kielce, w lidze przegrała z Górnikiem Zabrze. Jednak następnie Jaga odniosła trzy kolejne zwycięstwa aż dwukrotnie zachowując czyste konto i notując bilans bramkowy 11:1.

Pogoń – Jagiellonia, historia

Pogoń Szczecin znacznie lepiej sobie radzi w bezpośrednich rywalizacjach w ostatnim czasie. Portowcy wygrali aż cztery z ostatnich pięciu meczów, natomiast Jagiellonia tylko jeden. Co ciekawe, remis nie padł ani razu od 2020 w starciach Pogoni i Jagiellonii. Od tego czasu rozegrano siedem pojedynków.

Pogoń – Jagiellonia, kursy bukmacherów

Nieznacznym faworytem w oczach ekspertów jest Pogoń Szczecin, jednak kursy na zwycięstwo Portowców są dość wysokie i wynoszą około 2,35. To tylko pokazuje, jak trudno przewidzieć losy tego pojedynku. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Pogoń – Jagiellonia, kto wygra

Pogoń – Jagiellonia, przewidywane składy

Pogoń: Cojocaru, Wahlqvist, Borges, Malec, Koutris, Kurzawa, Przyborek, Gorgoń, Ulvestad, Grosicki, Koulouris.

Jagiellonia: Alomerović, Sacek, Skrzypczak, Dieguez Grande, Wdowik, Romanczuk, Nene, Marczuk, Imaz, Hansen, Caliskaner.

Pogoń – Jagiellonia, transmisja meczu

Środowy mecz Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Extra. Mecz będzie można obejrzeć również online w Polsat Box Go po wcześniejszym wykupieniu miesięcznej subskrypcji. Początek o godzinie 20:30.

