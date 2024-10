Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Pavol Stano

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna: przewidywania

W sobotni wieczór Pogoń Siedlce podejmie na własnym stadionie zespół Górnika Łęczna. Beniaminek w tym sezonie radzi sobie bardzo słabo, zaś łęcznianie o niebo lepiej i są blisko walczenia o baraże i awans. Niemniej po 13. kolejkach przyznać trzeba, że pomiędzy tymi ekipami jest przepaść i to nie tylko w tabeli, ale i w jakości gry. Nie ma więc wątpliwości, że zdecydowanym faworytem tej potyczki jest Górnik. Mój typ na to spotkanie: Górnik Łęczna wygra mecz.

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna: ostatnie wyniki

Zdecydowanie lepiej w tym sezonie radzi sobie zespół Górnika Łęczna. Ekipa Pavola Stano jest jedną z czołowych drużyn ligi i wielu wskazuje ich jako potencjalnych kandydatów do awansu. W ostatnich pięciu ligowych meczach zainkasowali siedem punków. W poprzedniej kolejce pokonali Wisłę Kraków 1:0.

Z kolei Pogoń Siedlce to pasmo samych porażek. Do tej pory beniaminek ligi zdobył tylko pięć punktów w 13 meczach i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Adam Nocoń jak do tej pory nie dał rady poprawiać wyników zespołu i beniaminek musi szybko się zastanowić, czy zdoła jeszcze powalczyć, czy trzeba szykować się na to, co w kolejnym sezonie.

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna: historia

Zespoły te mierzyły się ze sobą w lutym 2023 roku w meczu w ramach Pucharu Polski. Wówczas wynikiem 0:1 lepsi okazali się gracze Górnika Łęczna. Jeśli chodzi o ligowe potyczki, to w 2. lidze w sezonie 2019/20 padało sporo bramek. W pierwszym starciu było 4:3 dla łęcznian, a w rewanżu 3:2 dla Pogoni Siedlce.

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna: kto wygra?

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL. Zdecydowanym faworytem jest ekipa Górnika Łęczna, choć kursy dość ostrożnie to oddają. 2.21 na trzy punkty łęcznian to bardzo dobra oferta i warto z niej skorzystać.

Pogoń Siedlce Remis Górnik Łęczna 2.95 3.30 2.21 2.95 3.30 2.21 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2024 11:45 .

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna: transmisja

Spotkanie będzie można obejrzeć na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Mecz ponadto będzie do obejrzenia również w usłudze Betclic TV. Dostęp do meczu można uzyskać zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Trzeba również posiadać na koncie dowolną ilość środków.

