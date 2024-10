Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (06.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Niedzielne spotkanie zarówno dla Pogoni Szczecin, jak i Piasta Gliwice będzie dobrą okazją na przełamanie. W ubiegłym tygodniu obie drużyny przegrały swoje mecze. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki oraz mecze bezpośrednie trudno spodziewać się, aby kibice mogli oglądać festiwal bramek. Raczej nastawiałbym się na mecz, w którym liczba goli będzie dość mocno ograniczona. Aż dziewięć z dziesięciu ostatnich rywalizacji bezpośrednich kończyło się poniżej 2.5 goli. Mój typ: poniżej 2.5 goli.

Pogoń – Piast: ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce Pogoń Szczecin sensacyjnie musiała uznać wyższość GKS-u Katowice, przegrywając (1:3). Strata cennych punktów przydarzyła się Portowcom również w meczu z Cracovią, gdzie starcie zakończyło się rezultatem (1:2). Natomiast zwycięstwo zespół Roberta Kolendowicz zanotował w konfrontacji z Legią (1:0) i Śląskiem (5:3). Ponadto w Pucharze Polski uzsykali awans do następnej rundy, eliminując z turnieju Stal Rzeszów (3:0).

Nieco gorzej wiedzie się ostatnio Piastowi. Gliwiczanie w ostatnich trzech meczach zdobyli tylko jeden punkt, gdy zremisowali z Puszczą (1:1). Z kolei porażka przydarzyła się w rywalizacji z Jagiellonią w ostatniej kolejce (0:1) i Widzewem (0:1). Ostatnie zwycięstwo zanotowali pod koniec sierpnia, gdy wygrali z Rakowem (1:0). Po drodze uzyskali również awans do następnej rundy Pucharu Polski. Po rzutach karnych wygrali z Hutnikiem Kraków.

Pogoń – Piast: historia

Ostatnie pięć bezpośrednich spotkań pomiędzy Pogonią a Piastem to zdecydowana przewaga zespołu z Gliwic. Drużyna z Górnego Śląska wygrała dwie ostatnie potyczki (1:0) oraz (2:0). Z kolei wcześniej trzy razy z rzędu rywalizacja kończyła się podziałem punktów (0:0), (0:0) i (1:1). Ostatni raz Pogoń wygrała bezpośredni mecz w 2022 roku, gdy wygrała z Piastem na wyjeździe (2:0).

Na stadionie w Szczecinie zapowiada się zacięta rywalizacja, lecz to Pogoń według bukmacherów będzie faworytem tego meczu. Kurs na zwycięstwo Portowców wynosi ok. 2.20, zaś wygrana gości to współczynnik ok. 3.30. Remis w tym starciu można postawić po kursie ok. 3.30.

Pogoń – Piast: przewidywane składy

Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi 10 Adrian Przyborek 13 Dimitrios Keramitsis 17 Jakub Lis 20 Alexander Gorgon 21 João Gamboa 25 Wojciech Lisowski 27 Olaf Korczakowski 31 Krzysztof Kaminski 51 Patryk Paryzek 2 Jakub Lewicki 3 Miguel Muñoz 11 Andreas Katsantonis 22 Tomasz Mokwa 23 Szczepan Mucha 30 Milosz Szczepanski 33 Karol Szymanski 39 Maciej Rosolek 96 Tihomir Kostadinov

Pogoń – Piast: transmisja meczu

Mecz odbędzie się w niedzielę (6 października) na Stadionie Miejskim w Szczecinie. Transmisja starcia Pogoń – Piast będzie dostępna w telewizji na kanałach Cana+ 4KUltra, Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 oraz TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie transmitowane w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Canal+ Online. Żeby oglądać starcia w internecie na platformie Canal+, wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

