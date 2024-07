Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Podbeskidzie Bielsko-Biała: typy, kursy, zapowiedź (28.07.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: Marcel Misztal

Pogon Grodzisk Mazowiecki Podbeskidzie Bielsko-Biała Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lipca 2024 13:34 .

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Podbeskidzie Bielsko-Biała: przewidywania

Pierwszym niedzielnym meczem 2. kolejki Betclic 2. ligi będzie starcie pomiędzy ekipą Pogoni Grodzisk Mazowiecki a Podbeskidziem Bielsko-Biała. Na stadionie beniaminka ligi czeka nas nie tylko pojedynek dwóch zespołów, które w poprzednim sezonie grały na poziomie odpowiednio 1., jak i 3. ligi, ale i starcie byłego trenera Górali ze starym klubem. bowiem Marcin Sasal prowadził TSP ponad 10 lat temu.

Jednak jeśli chodzi o teraźniejsze czasy, to wydaje się, że nawet pomimo większej liczby zdobytych punktów przez klub z Mazowsza, to faworytem są goście, którzy w odmienionym składzie liczą na szybki powrót do Betclic 1. ligi. Stąd też mój typ na tę rywalizację: zwycięstwo Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Jakub Betclic 2.53 Podbeskidzie wygra mecz Zagraj!

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Podbeskidzie Bielsko-Biała: ostatnie wyniki

Podbeskidzie Bielsko-Biała na inaugurację sezonu zremisowało na własnym stadionie z ekipą Olimpii Elbląg 0:0. Zespół prowadzony przez trenera Krzysztofa Brede miał zdecydowaną przewagę w liczbie wykreowanych sytuacji strzeleckich oraz przy stałych fragmentach gry. Jednak pomimo prób, piłka do bramki gości z Elbląga nie chciała wpaść. Teraz więc Górale, którzy latem mocno się wzmocnili liczną na komplet punktów w Grodzisku Mazowieckim, do którego wybiera się także dość liczba grupa sympatyków.

Z kolei Pogoń w pierwszym meczu po awansie mierzyła się na własnym stadionie z Polonią Bytom. Zespół z Górnego Śląska miał być w tym starciu zdecydowanym faworytem, ale jak pokazał wynik (2:0 dla beniaminka) oraz sam przebieg meczu, było zupełnie inaczej. Trudno jednak zdecydowanie powiedzieć, czy to goście byli tak słabi, czy Pogoń tak mocna.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Podbeskidzie Bielsko-Biała: historia

Będzie to pierwsze spotkanie tych drużyn w historii. Jednak co ciekawe, oba te kluby łączy osoba obecnego szkoleniowca gospodarzy, czyli Marcina Sasala, który przez pewien czas w sezonie 2012/13 prowadził Podbeskidzie w sześciu meczach, zdobywając tylko cztery punkty i zapisując się na kartach historii klubu z Bielska, jako jeden z najgorszych szkoleniowców w historii.

Polecamy: Marcin Sasal: Zawód trenera nieco podupadł. Garną się do niego ludzie bez talentu, charakteru i umiejętności [WYWIAD]

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Podbeskidzie Bielsko-Biała: kto wygra?

Kto wygra mecz? Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0% Remis 0% Podbeskidzie Bielsko-Biała 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Remis

Podbeskidzie Bielsko-Biała

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Podbeskidzie Bielsko-Biała: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty. Na ten mecz kursy są dość wyrównane, bowiem grając na zwycięstwo beniaminka 2. ligi, czyli ekipy Pogoni Grodzisk Mazowiecki stawiamy za 2.58, zaś na wygraną popularnych Górali z Bielska 2.53. Remis to z kolei kurs 3.27.

Pogon Grodzisk Mazowiecki Podbeskidzie Bielsko-Biała 2.58 3.27 2.53 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lipca 2024 13:34 .

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Podbeskidzie Bielsko-Biała: transmisja

Spotkanie w Grodzisku Mazowieckim rozpocznie się w niedzielę 28 lipca 2024 o godzinie 12:00. Mecz będzie można obejrzeć w usłudze Betclic TV po założeniu konta z kodem promocyjnym GOALPL, a także na stronie TVPSPORT.PL i w aplikacji nadawcy.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.