Pogoń Szczecin – Brondby: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Konferencji. Portowcy stoją przed trudnym zadaniem. Ich rywalem jest utytułowany, solidny duński zespół. Brondby w 2021 roku zdobyło mistrzostwo swojego kraju. Rok później było już tylko czwarte w Danii, ale aspiracje tego klubu zawsze sięgają walki o tytuł.

Pogoń Szczecin – Brondby: typy i przewidywania

Skandynawskie zespoły dla przeciętnego polskiego kibica kojarzą się z solidnością, wysoką dyscypliną taktyczną i ogólnie niewygodnym stylem dla naszych drużyn. Zresztą, czy można mówić o jakimś stylu pasującym naszym drużynom? Brondby nie ma w swoim składzie gwiazd, raczej jest to wyrównana kadra i to z pewnymi problemami. Największą stratą dla duńskiego zespołu jest kontuzja kapitana Andreasa Maxso. To nie oznacza jednak, że Pogoń będzie miała z górki. Portowcy muszą uważać na błyskotliwego, utalentowanego piłkarza tunezyjskiego pochodzenia – Anisa Slimane. Mimo 21 lat już od dwóch sezonów jest ważnym zawodnikiem środka pola. Dobrze wyszkolony technicznie, świetnie kontroluje piłkę lewą i prawą nogą, gorzej radzi sobie w defensywie, ale to nie są jego główne zadania.

Kto jest faworytem meczu Pogoń – Brondby? Według bukmacherów Portowcy mają większe szanse na zwycięstwo w pierwszym spotkaniu. Kursy na nich są poniżej 2.0. Na początku sezonu trzeba jednak zawsze brać poprawkę na takie przewidywania, ponieważ po 1-2 meczach trudno określić, na co stać daną drużynę.

Patrząc jednak na to, jak Pogoń radzi sobie w meczach u siebie, można się pokusić o czystą jedynkę. Trudno porównywać Brondby do poprzedniego rywala szczecinian, bo to zupełnie inna półka, ale widać, że Portowcy na swoim terenie czują się pewnie i prawie zawsze strzelają przynajmniej jednego gola. Ostatni raz, kiedy nie zdobyli bramki na własnym stadionie miał miejsce w lutym, kiedy to Lech Poznań pokonał ich 3:0.

Brondby nie jest zespołem prezentującym hiperofensywny styl gry, jednak znając historię pucharową polskich zespołów, nie jest wielkim ryzykiem postawienie na gola dla rywali. Powyższe składa się w nasz typ: obie drużyny strzelą gola.

Pogoń Szczecin – Brondby: sytuacja kadrowa

Więcej zmartwień przed meczem w Szczecinie ma trener gości Niels Frederiksen. Szczególnie jego linia obrony została przetrzebiona przez kontuzje. Nie są to świeże sprawy, więc Duńczyk mógł zareagować odpowiednio, jednak stara Andreasa Maxso to dla Brondby spory cios. Oprócz niego kontuzjowani są Kevin Mensah i Peter Bjur.

To nie wszystko, ponieważ Frederiksen nie będzie mógł również skorzystać z usług pozyskanego z Norrkoping Carla Bjorka. Szwedzki napastnik także jest kontuzjowany i na pewno ominie go dwumecz z Pogonią.

W Szczecinie sytuacja wygląda znacznie lepiej, ale Pogoń także będzie musiała sobie radzić bez swojego podstawowego stopera. Konstantis Triantafyllopoulos ma uszkodzone więzadła w stawie skokowym i nie będzie mógł wystąpić przeciwko Brondby. Rehabilitację przechodzą ciągle Rafał Kurzawa i Alex Gorgon.

Pogoń Szczecin – Brondy: ostatnie wyniki

Portowcy nieźle rozpoczęli sezon. Wyeliminowali KR Reykjavik, wygrywając 4:1 i notując wpadkę na wyjeździe (0:1). Pokonali w pierwszej kolejce Ekstraklasy Widzew Łódź 2:1. Tuż przed rozpoczęciem sezonu wygrali sparing z Lechem Poznań 1:0.

Brondby dopiero zaczęło sezon, wygrywając na własnym boisku z Aarhus 1:0. W przedsezonowych spotkaniach towarzyskich zanotowało dwa zwycięstwa, dwie porażki i remis.

Pogoń Szczecin – Brondby: historia

Historia meczów pomiędzy tymi zespołami nie jest zbyt bogata. Pogoń i Brondby nie grały ze sobą żadnych oficjalnych meczów do tej pory, a jedyne towarzyskie spotkanie rozegrane trzy lata temu zakończyło się zwycięstwem duńskiego zespołu 3:1.

Pogoń Szczecin – Brondby: kursy bukmacherskie

Pogoń Szczecin – Brondby: przewidywane składy

Pogoń: Stipica – Mata, Malec, Zech, Bartkowski – Grosicki, Dąbrowski, Kowalczyk, Almqvist, Kucharczyk – Zahović.

Brondby: Hermansen – Riveros, Tshiembe, Rosted, Sebulonsen – Divković, Slimane, Cappis, Radosević – Kvistgaarden, Hedlund.

Pogoń Szczecin – Brondby: transmisja

Mecz Pogoń – Brondby będzie można obejrzeć w telewizji i w internecie. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP Sport. Początek spotkania o godzinie 18:30. Oprócz tego kibice będą mogli śledzić mecz na stronach bukmacherskich: Superbet i PZBuk.