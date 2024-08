fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcel Misztal

Podbeskidzie – Polonia, typy bukmacherskie

Podbeskidzie Bielsko-Biała i Polonia Bytom to dwie ekipy, znajdujące się w gronie kandydatów do awansu na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Górale mają jednocześnie zamiar szybko wrócić na drugi poziom rozgrywkowy. Z kolei Niebiesko-czerwoni chcą podjąć kolejne wyzwanie związane z wywalczeniem awansu do 1 Ligi. W ostatniej kampanii drużyna z Bytomia dotarła do baraży, gdzie finalnie musiała uznać wyższość KKS-u Kalisz. Na razie lepszym bilansem punktowym może pochwalić się ekipa Łukasza Tomczyka. Goli w każdym razie w sobotniej potyczce nie powinno zabraknąć. Przemawiać za tym może to, że Polonia brała udział w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań, gdy bramki padały z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Podbeskidzie – Polonia, typ kibiców

Podbeskidzie – Polonia, ostatnie wyniki

Drużyna Krzysztofa Brede nie zachwycała w trakcie okresu przygotowawczego i na starcie rozgrywek Betclic 1. Ligi zawodnicy Podbeskidzia również nie spełniają oczekiwań swoich fanów. Najpierw tylko zremisowali bezbramkowo z Olimpią Elbląg. Ponadto bielszczanie ulegli Pogoni Grodzisk Mazowiecki (1:3).

Zespół Łukasza Tomczyka ma natomiast za sobą cenne zwycięstwo nad Olimpią Grudziądz (2:0). Polonia wygrała 2:0, ale to był też najniższy wymiar kary dla rywali, bo zwycięstwo bytomian mogło być bardziej okazałe. Niebiesko-czerwoni zrehabilitowali się zatem za przegraną z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (0:2).

Podbeskidzie – Polonia, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do rywalizacji w swoim najmocniejszym zestawieniu. Podbeskidzie będzie mogło jednocześnie liczyć między innymi na takich graczy jak: Konrad Forenc, Kornel Osyra, Daniel Dziwniel czy Paweł Tomczyk. Z kolei w drużynie z Bytomia nie będzie mógł wystąpić kontuzjowany Norbert Radkiewicz, który zresztą kończy już piłkarską karierę. W szeregach bytomskiej ekipy kluczowe role mogą z kolei odgrywać Daniel Sciślak, Sebastian Steblecki czy Kamil Wojtyra.

Podbeskidzie – Polonia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że odrobinę większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Podbeskidzia wyceniono na 2.36. Remis oszacowano na 3.35. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Polonii wyceniono na 2.72. Jednocześnie w związku ze starciem Podbeskidzie – Polonia warto zwrócić uwagę na ofertę Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Podbeskidzie – Polonia, transmisja meczu

Jeden z kilku sobotnich meczów Betclic 2. Ligi będzie można zobaczyć nie tylko w internecie, ale też w telewizji. Rywalizacja z udziałem Podbeskidzia Bielsko-Biała i Polonii Bytom będzie emitowana od godziny 15:00 na TVP Sport. Spotkanie skomentuje Hubert Bugaj. Ponadto dostęp do transmisji będzie dostępny na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Rywalizację można też zobaczyć dzięki usłudze Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

