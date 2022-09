fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast Gliwice – Miedź Legnica: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W zeszłym sezonie Miedź pewnie triumfowała w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi. i raczej mało kto mógł wówczas podejrzewać, że to ona z grona beniaminków PKO BP Ekstraklasy po siedmiu kolejkach będzie zajmowała najniższą lokatę w tabeli ligowej. O poprawienie swojej sytuacji powalczy w poniedziałek w Gliwicach.

Stadion Piast Ekstraklasa Piast Gliwice Miedź Legnica 1.77 3.70 5.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 września 2022 10:36 .

Piast Gliwice – Miedź Legnica, typy i przewidywania

Po fatalnym początku sezonu Piast z kolejki na kolejkę wygląda coraz lepiej. Świadczy o tym chociażby bilans ostatnich spotkań. Piastunki przegrały co prawda w 7. kolejce z Lechem Poznań, ale dzięki wygranym nad Cracovią i Stalą Mielec udało się nieco odbić od dna. Przed piłkarzami wciąż jednak daleka droga. Piast po sześciu meczach okupuje strefę spadkową i nie może jeszcze czuć się zbyt komfortowo. Z perspektywy kibiców wygrana z pełną kłopotów Miedzią Legnica to obowiązek.

Ekipa z Legnicy odczuła już na własnej skórze, jak duży jest przeskok jeśli chodzi o poziom sportowy między 1. ligą, a Ekstraklasą. Miedź zanotowała do tej pory tylko jedno zwycięstwo – nad Lechią. Poza tym w oczy rzuca się brak odpowiedniej kreacji gry w środku pola i błędy indywidualne defensorów. Jeśli beniaminek chce marzyć o utrzymaniu, musi ograniczyć teraz margines błędu do minimum i zacząć wreszcie regularnie punktować. Najlepiej już od najbliższego spotkania z Piastem Gliwice. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Piast Gliwice – Miedź Legnica, ostatnie wyniki

Ostatnim meczem, jaki gospodarze poniedziałkowego meczu rozegrali było starcie w 1/32 finału pucharu Polski, w którym wygrali 2:1 z III-ligową Lechią Dzierżoniów. Skład był wówczas mocno rezerwowy, dlatego nie ma co się nad tym dłużej rozwodzić. W Ekstraklasie cztery ostatnie mecze to dwie porażki i dwa zwycięstwa. W 7. kolejce przeciwko Lechowi Piast wyglądał fatalnie i przez cały mecz nie oddał nawet jednego celnego strzału.

Miedź nie ma ostatnio dobrej passy. Zwycięstwo nad Lechią Gdańsk 2:1 jest takim rodzynkiem wśród porażek w statystykach. Tych w ostatnich pięciu spotkaniach było aż cztery. W kontekście utrzymania w Ekstraklasie, odpadnięcie z pucharu Polski już na etapie 1/32 może być akurat paradoksalnie dobrą wiadomością. Dzięki temu beniaminek będzie mógł się w pełni skupić na walce o utrzymanie.

Piast Gliwice – Miedź Legnica, sytuacja kadrowa

Po stronie Piasta w meczu 8. kolejki zabraknie na pewno kontuzjowanego Tihomira Kostadinova, a także Tomasa Huka. Większe problemy w tej materii może mieć Miedź. Po stronie gości nie zobaczymy kontuzjowanych Damiana Tronta i Hamzy Bahaida. Za czerwoną kartkę pauzuje także Santiago Naveda.

Piast Gliwice – Miedź Legnica, historia

Ostatni raz oba te zespoły mierzyły się w meczu towarzyskim w 2019 roku. Wówczas Piast zmiażdżył Miedź, wygrywając aż 7:1.Wcześniej w lidze wygrał na własnym stadionie 2:1, natomiast w Legnicy zremisował 2:2. Patrząc po poprzednich pięciu meczach tych drużyn, Piastunki wygrały aż cztery z nich, raz tylko remisując. Poszukując ostatniego zwycięstwa ekipy z Legnicy musimy się cofnąć aż do 2001 roku. Było to jedyne zwycięstwo Miedzy nad Piastem w historii.

Piast Gliwice – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem poniedziałkowego meczu jest Piast Gliwice. Kursy na wygraną gospodarzy wynoszą ok. 1.80. Znacznie wyżej wyceniane jest zwycięstwo Miedzi Legnica – nawet na 5.10. Jeśli chodzi o kurs na remis, to wynosi on mniej więcej 3.60. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Piast Gliwice – Miedź Legnica, przewidywane składy

Piast: Plach – Reiner, Mosór, Czerwiński, Katranis – Hateley, Tomasiewicz, Pyrka, Jorge Felix, Kądzior – Wilczek

Miedź: Lenarcik – Martinez, Mijuskovic, Guelen, Matynia – Narsingh, Cacciabue, Chuca, Dominguez, Kobacki – Henriquez

Piast Gliwice – Miedź Legnica, transmisja

Mecz Piasta z Miedzią obejrzycie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek transmisji w poniedziałek 5 września o godzinie 18:00. Starcie będzie można także śledzić w internecie za sprawą usługi CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł).

