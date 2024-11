Piast Gliwice – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Piast Gliwice – Lech Poznań: przewidywania

Jednym z piątkowych starć 17. kolejki PKO Ekstraklasy będzie potyczka pomiędzy Piastem Gliwice a Lechem Poznań. Będzie to starcie lidera tabeli z 10. zespołem w stawce. Faworyt jest więc jeden i zdecydowanie zapowiada się, że Kolejorz powinien mieć ten mecz pod kontrolą i spokojnie wywieść z Gliwic trzy punkty. Trudno spodziewać się innego wyniku patrząc na jakość obu zespołów oraz ostatnią formę, która zdecydowanie wskazuje na Lecha. Mój typ na to spotkanie: Lech Poznań wygra mecz.

Piast Gliwice – Lech Poznań: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki zdecydowanie przemawiają na korzyść Lecha Poznań. Kolejorz w pięciu ostatnich meczach w sumie zainkasował na swoim punkcie 12 oczek i tylko raz przegrał. Było to w starciu z Puszczą Niepołomice. Poza tym mają na swoim koncie zwycięstwa z bardzo mocnymi rywalami, jak Cracovia, Legia Warszawa czy GKS Katowice. W dwóch ostatnich meczach zdobyli w sumie siedem goli i stracili tylko dwa.

Z kolei Piast Gliwice przegrał swoje dwa ostatnie starcia. W poprzedniej kolejce z Górnikiem Zabrze na ich terenie, a tydzień wcześniej z Motorem Lublin. Ostatnie punkty ligowej to remis 1:1 z Radomiakiem Radom. Z kolei ostatnie trzy punkty to połowa października w meczu z Koroną Kielce.

Piast Gliwice – Lech Poznań: historia

W ostatnich latach zespoły te dość regularnie ze sobą rywalizują. W poprzednim sezonie dwukrotnie kto inny sięgał po zwycięstwo. W meczu w Poznaniu lepszy okazał się Piast, który pokonał Lecha 1:0. Z kolei w Gliwicach wygrali przyjezdni i to 2:1. Ogólnie jednak to Lech Poznań nieco lepiej radził sobie w historycznych pojedynkach z Piastem. Ostatni remis tych zespołów padł w marcu 2023 roku, wówczas było 1:1. Co ciekawe, w przerwie pomiędzy sezonami zespoły te rozegrały mecz towarzyski, który zakończył się wygraną Piasta 1:0.

Piast Gliwice – Lech Poznań: kto wygra?

Piast Gliwice – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Piast Gliwice Remis Lech Poznań 4.10 3.40 2.00 4.10 3.40 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 listopada 2024 20:19 .

Piast Gliwice – Lech Poznań: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

