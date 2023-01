Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Rozgrywki rodzimej Ekstraklasy wróciły już na dobre, a Piast rozpocznie rundę wiosenną od podjęcia na własnym stadionie Jagiellonii.

Stadion Piast Ekstraklasa Piast Gliwice Jagiellonia Białystok 2.20 3.40 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 stycznia 2023 14:40 .

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Bardzo słabo spisuje się w tym sezonie Piast Gliwice. Piastunki zajmują dopiero 16. pozycję w tabeli ligowej i trochę im jeszcze brakuje do bezpiecznej pozycji. Piast ma dość silną kadrę i potencjał na europejskie puchary, którego kompletnie nie wykorzystuje. Aleksandar Vukovic stoi w obliczu trudnego zadania – utrzymać zespół i poprawić nieco morale w drużynie. Typ Kuby Olkiewicza: Remis.

Niewiele lepsza jest sytuacja ligowa Jagiellonii Białystok. Jaga ma tylko dwa punkty więcej w tabeli ligowej od Piasta, a do tego traci wiele bramek. Poprzednie starcie między tymi zespołami zakończyło się zwycięstwem drużyny z Białegostoku. W niedzielę oba zespoły zmierzą się w pierwszym meczu rundy wiosennej, a ich forma jest wielką niewiadomą. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Obie drużyny rozegrały w trakcie przerwy zimowej wiele sparingów, a porównując ich wyniki, dojdziemy do wniosku, że Piast prezentował równiejszą formę od Jagiellonii. Piastunki wygrały trzy z pięciu meczów towarzyskich, a poległy jedynie w starciu z niemieckim Heidenheim.

Jadze wygrać w trakcie sparingów udało się tylko raz – mecz z węgierskim Paks. Poza tym zanotowała porażki z Wisłą Płock i Radnicki Nic, odpowiednio 1:3 i 1:2 i wreszcie remis z występującym w eWinner 2. lidze Maotorem Lublin. Kibice liczyli na zdecydowanie lepsze rezultaty.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Aleksandar Vukovic w meczu z Jagiellonią Białystok będzie musiał radzić sobie bez kontuzjowanych Tomasa Huka i Tihomira Kostadinova. To jednak dla niego nienowa sytuacja. Obaj zawodnicy pauzują od wielu miesięcy.

Lista braków po stronie gości jest identyczna. Z powodu kontuzji nie wystąpi Kacper Tabiś, natomiast zawieszony za czerwoną kartkę jest Mateusz Kowalski.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, historia

Piast w ostatnich latach dużo częściej wygrywał z Jagiellonią, choć poprzednie starcie to Jaga pewnie wygrała 2:0. Mecz w Gliwicach Piastunki wygrały już jednak 2:1. Patrząc całościowo, bilans ostatnich bezpośrednich dziesięciu meczów wygląda następująco – sześć zwycięstw Piasta, dwa zwycięstwa Jagi i dwa remisy. Bukmacherzy spodziewają się, że w niedzielę to gospodarze będą stroną dominującą.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego starcia w Gliwicach jest Piast. Kurs na wygraną gospodarzy to ok. 2.20, podczas gdy propozycja na Jagiellonię sięga nawet linii rzędu 3.60. Niewiele niżej wyceniany jest w przypadku tego meczu remis.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, kto wygra

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, transmisja

Transmisję meczu Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok znajdziecie na antenie CANAL+Sport oraz CANAL+Sport 3. Początek spotkania zaplanowany został na godzinę 12:30, w niedzielę 29 stycznia.

